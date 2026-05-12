『崩壊：スターレイル』より「火花」と「ブートヒル」のぬいぐるみが予約受付開始

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、『崩壊：スターレイル』の新作グッズを2027年1月より販売いたします。

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

2025年12月に発売された花火「フモ」ぬいぐるみに続く第二弾アイテムとして、キャラクターPVの冒頭にも登場し話題を集めた「火花」のぬいぐるみと、巡海レンジャー「ブートヒル」を愛らしくデフォルメしたぬいぐるみの計2アイテムが同時に登場します。

本製品は、2026年5月12日より各種ECサイトのほか、アニメ・ホビー系関連ショップなどにて予約受付を開始いたします。「ブートヒル」は2027年1月、「火花」は2027年2月の発売を予定しております。

＜概要＞

◆名称：

崩壊：スターレイル ブートヒル みるっこ ぬいぐるみ

崩壊：スターレイル 火花 みるっこ ぬいぐるみ

◆販売予定月：

2026年1月（ブートヒル）

2026年2月（火花）

◆サイズ：

全長約20×16×30cm（ブートヒル）

全長約35×16×35cm（火花）

◆種類：各全1種

◆価格：各6,800円(税込)

◆主な取扱店：

各種ECサイトほか、アニメ・ホビー系関連ショップ他にて5月12日より予約受付開始。

※各販売サイトでの予約開始にお時間頂戴する場合ございます。ご了承くださいませ。

◆権利表記：(C)miHoYo

◆URL：

https://segaplaza.jp/goods/121403/ （ブートヒル）

https://segaplaza.jp/goods/121405/ （火花）