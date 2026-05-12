【JR東海×CHEERS】最先端技術とものづくりを遊びつくす「FUN＋TECH DAY!」を相模原で開催！

CHEERS株式会社

「すべての子どもたちが今と未来にワクワクできる社会」の実現を目指し、全国で子どもたちに体験機会を届けるCHEERS株式会社（本社：東京都目黒区、代表：白井智子）は、東海旅客鉄道株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表：丹羽俊介、以下JR東海）が運営するイノベーション創出促進拠点「FUN＋TECH LABO」とともに、子ども向け職業・技術体験イベント「FUN＋TECH DAY!」を2026年6月7日（日）に相模原市産業会館にて開催いたします。

本イベントは、「より良い未来、地域づくりに向けて、企業・学校・地域（子ども）が集い、共創するコミュニティをつくる」をコンセプトに掲げ、リニア神奈川県駅（仮称）の設置を契機とした、駅周辺エリアの価値向上とまちづくりを推進するプロジェクトです。

相模原地域に集積する多様なものづくり企業や社会を支える技術を持つ企業が協力しあい、子どもたちに「技術（TECH）」を「楽しく（FUN）」体験する場を提供します。

■開催の背景と目的

相模原市は「さがみロボット産業特区」に指定されており、優れた技術を持つものづくり企業や研究機関が集積するイノベーションの土壌を有しています。

FUN＋TECH DAY!は、そんな相模原の地域特性を活かし、子どもたちが社会を支える多様なものづくりや技術に触れる機会を創出するものです。大人と子どもが、ともに技術（テック）を用いてワクワクした体験を共有することで、リニア駅周辺の認知向上と「TECHのまち」としてのブランディングに繋がることを期待しています。

■プロジェクトの特長

本取り組みは、子どもたちのキャリア形成支援にとどまらず、「未来のまちづくり」と「駅周辺エリアのブランディング」を最大の目的としています。

イノベーション創出促進拠点「FUN＋TECH LABO」を起点とし、JR東海、地元企業、地域団体、地域で暮らす人々が繋がることで、地域全体でともに創り上げる地域共創モデルを目指しています。

子どもたちに地域づくりに貢献する企業がもつ技術力の高さを、楽しさや驚きとともに体験してもらうことで、リニア沿線都市で暮らす市民の誇りや愛着（シビックプライド）の向上を目指し、沿線都市とリニア中央新幹線の価値向上に貢献します。

■開催概要

■当日の体験コンテンツ（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103468/table/26_1_a0b6b991a2f480370f30f8f68baf0a22.jpg?v=202605120451 ]

当日は、建設・製造・AI・IT・金融など、私たちの社会を支える多様なテック系企業が出展します。子どもたちが各企業の持つ技術や普段の仕事を「遊び」や「ワクワク」を通じて体験することができます。

【ブース体験のイメージ※一部抜粋】

建設（大成建設株式会社）：

VRを使った「未来の月での生活」体験に加え、災害時の復旧支援車「イーグルアトラス」の乗車体験

AI・通信技術（株式会社Preferred Networks）：

プログラミングや生成AIにゲーム感覚で楽しく挑戦



製造（大和製罐株式会社）：

「缶」がつくられてから、日本中に届けられるまでを学び、オリジナル缶を制作



製造（カヤバ株式会社）：

「油圧」について楽しく学びながら、ショベルカーの操作を疑似体験

■参加・取材をご希望のみなさまへ

※上記写真はイメージです。

▼一般参加者向け：

社会を支えるすごい技術を、楽しく体験しにきませんか？参加のお申し込みは以下のフォームより受け付けております。

イベント詳細および参加応募フォーム

https://market.jr-central.co.jp/shop/g/gEvent260607/



▼メディア向け：

当日は、さまざまなテック系企業の技術を、子どもたちが楽しみながら学ぶ様子を取材いただけます。ご希望の方は以下よりご連絡ください。



CHEERS株式会社 担当：植村

Email：info@100will100cheer.com

■「FUN＋TECH LABO」について

JR東海が運営するイノベーション創出促進拠点。 リニア中央新幹線の駅周辺の価値を高めるために、子どもの「FUN（楽しい）」を大切に、大人と子どもが学びあう「場」をつくり、未来のまちづくりや社会課題解決に向き合うためのコミュニティを構築しています。

JR東海会社概要

FUN＋TECH LABOイメージ写真

会社名： 東海旅客鉄道株式会社

代表 ： 丹羽 俊介

所在地：〒450-6101 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号

事業内容： 鉄道事業など

URL：https://company.jr-central.co.jp/

CHEERS株式会社 会社概要

会社名： CHEERS株式会社

代表 ： 白井 智子

所在地： 〒153-0051 東京都目黒区上目黒１丁目5‐10

事業内容：ブランディング事業、新規事業開発、研修事業など

URL ：https://100will100cheer.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

本イベントのご取材、または詳細に関するお問い合わせは、以下の窓口までお願いいたします。

CHEERS株式会社 担当：植村

Email：info@100will100cheer.com