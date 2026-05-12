株式会社リンスコネクト(所在地：東京都江戸川区、代表取締役社長：山下 宏)は、産業用Ethernetの専門メーカーである、ドイツのMETZ CONNECT社が開発したCAT6A「ウルトラショート RJ45コネクタ」を2026年5月27日より発売します。





RJ45コネクタは、ケーブル径が太くなるほど全長が長くなり、狭い場所への設置が難しいという課題がありました。この課題を解決するため、「ウルトラショート RJ45コネクタ」はAWG22ケーブルに対応しながら全長29.5mmを実現しています。





ウルトラショート RJ45コネクタ： https://www.rinsconnect.co.jp/rj45-ultra-short/





ウルトラショート RJ45





■ 課題提起

小型カメラの背面スペースがない

防水ハウジングに収まらない

制御盤内で干渉する





近年、画像検査装置やFA機器では小型化が進み、コネクタの寸法制約が大きな課題となっています。特に太径ケーブル(AWG22)を使用する場合、従来のRJ45コネクタでは奥行きが長く、装置内部や制御盤内で干渉するケースが増えています。









■ ウルトラショートの価値

ウルトラショート RJ45は、従来のフィールドプラグと比較して約40％の短縮を実現し、全長29.5mmというコンパクト設計を達成。

さらにAWG22ケーブルに対応しており、高品質通信と省スペース設計を両立しています。









■ 特徴

1. 全長29.5mm(業界最短クラス)

2. 従来比 約40％の短縮

3. AWG22対応(太径ケーブル対応)

4. 狭小スペースへの設置が容易

5. 小型機器・密閉筐体に最適





ウルトラショート





ウルトラショート比較





■ 想定用途

1. 小型産業用カメラ

2. 防水ハウジング内配線

3. 制御盤内配線

4. ロボット・可動部









尚、ウルトラショート RJ45は以下の展示会で初披露いたします。

1. MEX金沢 石川県産業展示館 5月14日(木)～16日(土) 小間番号3-080

2. 電設工業展 東京ビッグサイト 5月27日(水)～29日(金) 小間番号2-48

3. Interop Tokyo 幕張メッセ 6月10日(水)～12日(金) 小間番号7T-06