全長29.5mm｜業界最短クラスのRJ45コネクタ「ウルトラショート」発表 従来比 約40％短縮
株式会社リンスコネクト(所在地：東京都江戸川区、代表取締役社長：山下 宏)は、産業用Ethernetの専門メーカーである、ドイツのMETZ CONNECT社が開発したCAT6A「ウルトラショート RJ45コネクタ」を2026年5月27日より発売します。
RJ45コネクタは、ケーブル径が太くなるほど全長が長くなり、狭い場所への設置が難しいという課題がありました。この課題を解決するため、「ウルトラショート RJ45コネクタ」はAWG22ケーブルに対応しながら全長29.5mmを実現しています。
ウルトラショート RJ45コネクタ： https://www.rinsconnect.co.jp/rj45-ultra-short/
ウルトラショート RJ45
■ 課題提起
小型カメラの背面スペースがない
防水ハウジングに収まらない
制御盤内で干渉する
近年、画像検査装置やFA機器では小型化が進み、コネクタの寸法制約が大きな課題となっています。特に太径ケーブル(AWG22)を使用する場合、従来のRJ45コネクタでは奥行きが長く、装置内部や制御盤内で干渉するケースが増えています。
■ ウルトラショートの価値
ウルトラショート RJ45は、従来のフィールドプラグと比較して約40％の短縮を実現し、全長29.5mmというコンパクト設計を達成。
さらにAWG22ケーブルに対応しており、高品質通信と省スペース設計を両立しています。
■ 特徴
1. 全長29.5mm(業界最短クラス)
2. 従来比 約40％の短縮
3. AWG22対応(太径ケーブル対応)
4. 狭小スペースへの設置が容易
5. 小型機器・密閉筐体に最適
ウルトラショート
ウルトラショート比較
■ 想定用途
1. 小型産業用カメラ
2. 防水ハウジング内配線
3. 制御盤内配線
4. ロボット・可動部
尚、ウルトラショート RJ45は以下の展示会で初披露いたします。
1. MEX金沢 石川県産業展示館 5月14日(木)～16日(土) 小間番号3-080
2. 電設工業展 東京ビッグサイト 5月27日(水)～29日(金) 小間番号2-48
3. Interop Tokyo 幕張メッセ 6月10日(水)～12日(金) 小間番号7T-06