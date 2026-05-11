真空ジェシカ・ガク、“依存体質の彼女”との別れを告白するも…50歳新婚芸人の強烈な偏見にスタジオ騒然　「チップ制度を導入して」ザ・マミィ酒井の夫婦円満術にリンダカラー∞・Den「お金で買収してるだけ」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#361を、2026年5月10日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■真空ジェシカ・ガク、“依存体質の彼女”との別れを告白するも…既婚芸人が暴論連発！

「裏をかくスポーツはロクなやついない」50歳新婚芸人の強烈な偏見にスタジオ騒然

5月10日（日）放送の#361では、結婚を“正義”とする既婚者芸人たちが恋愛に悩む独身芸人にアドバイスをする企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」をお送りしました。アドバイザーには、スーパーマラドーナ・田中一彦、ラブレターズ・溜口佑太朗、ザ・マミィ・酒井貴士、野田ちゃんが登場。最初の相談者として真空ジェシカ・ガクが登場し、「依存体質の彼女と別れて正解だったのか？」と悩みを打ち明けます。これに対し野田ちゃんは「彼女が依存体質になるのはあなたのせい」と断言し、田中も「自分の時間があると思うな」と厳しく説教します。さらに野田ちゃんは「女性を見極めるには学生時代の部活を聞けばいい」と提言し、「裏をかくスポーツやってるやつ、ロクなやついない」と偏見をむき出しに。ガクの元彼女がハンドボール部だったと知ると「最悪じゃん！」と声を荒げ、スタジオの爆笑を誘いました。

■GPS監視対策は“スマホ2台持ち” ザ・マミィ酒井のリアルすぎるアドバイスに真空ジェシカ・ガクも困惑「浮気のテクニック知りたいわけじゃない」

また、ガクが“GPS監視”をめぐる喧嘩について語ると、酒井は「スマホを2台にしましょう」と提案。「片方の携帯にGPSを入れておく」「Uber Eatsをやってる後輩のポケットに入れておいてください」「絶対に追いつかれない」とリアルすぎるアドバイスを披露。「私の経験から…」と実体験であることを明かした酒井に、ガクは「浮気のテクニック知りたいわけじゃない」と困惑を見せました。

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■「芸人という仕事を理解してもらえない」リンダカラー∞・Denの悩みにザ・マミィ酒井「チップ制度を導入して」

酒井の独自すぎる夫婦円満術にDen「お金で買収してるだけ」

続いての相談者として登場したリンダカラー∞・Denは、「芸人という仕事を理解してもらえない」という悩みを告白します。この悩みに対し酒井は「チップ制度を導入してください」と独自の夫婦円満術を伝授。「リビングを掃除してくれたら100円、飲み会が長引いたら3000円あげる」と語り、夜の営みについても「大きい（金額）のを渡す。そうするとノリノリで頑張ってくれます。とてもWin-Winな関係ができる」と明かし、Denは思わず「お金で買収してるだけじゃないですか」とツッコミを入れました。

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一方、「意外とこの人ムキムキやん！っていうところを見せたらええんちゃう？」「ムキムキな体を見せたれ！」と言いながらシャツをめくった田中が、腹に仕込んでいた“まさかのボケ”に大悟が「成長したなぁ、こいつ」と爆笑する展開も。さらに続けて田中がポケットから取り出した“あるもの”に大悟は腹を抱えて笑い、ノブも「お笑い界に光がさした」と爆笑しました。予測不能な田中の暴走と、既婚芸人たちの暴論連発に、Denも「一番ヒドい回だった」とドン引きする事態となりました。

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■カーネーション・吉田、スタッフと一触即発！？「これ以上私の機嫌を損ねないで」自分の機嫌を取るための “手作り弁当”など狂気のこだわり炸裂

番組ではさらに、カーネーション・吉田結衣が憧れのドウェイン・ジョンソンと共演するための応援企画「カーネーション吉田 ドウェインへの道」を放送。今回はプロドリフトドライバー・下田紗弥加のもと、マニュアル車でのドリフトに挑戦しますが、ロケ開始早々から険悪なムードに。スタッフが何気なく放った「オートマしか持ってなくてもドリフトできるんですね」という言葉に、吉田は「『オートマ限定の方でもできるんだよ、よかったね』っていう言い方にできないですか？」と噛み付き、「頑張って自分の機嫌、自分で取ってるんですよ。その機嫌を損ねるのやめてください」とピリピリした様子を見せます。さらに、エンストを繰り返した午前の練習後、スタッフから「休憩ですか？」と問われると「休憩ぐらいさせてください」と突っかかり、「『まだできてないのに休憩するんですか？』みたいな言い方でしたよね」と一触即発の事態に。また、スタッフの用意したお昼を拒否し、「私の趣味嗜好に沿ったお昼ご飯を用意してくるわけないと思った」と持参した手作り弁当を広げます。さらにストレスで発生する活性酸素を除去するためだというあずき茶を片手に、「これ以上私の機嫌を損ねないでください」と狂気のこだわりを見せつけました。そんな“吉田節”全開で始まった過酷な特訓でしたが、徐々にコツをつかんだ吉田は、まさかの才能を開花させて…？本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#361見逃し配信URL :https://abema.go.link/3nqJt

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■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

出演者：

MC：千鳥

ゲスト：

小久保柚乃（私立恵比寿中学）

真山りか（私立恵比寿中学）

【独身芸人に愛のスパルタ説教 第２弾】

ガク（真空ジェシカ）

酒井貴士（ザ・マミィ）

田中一彦（スーパーマラドーナ）

溜口佑太朗（ラブレターズ）

Den（リンダカラー♾️）

野田ちゃん

五十音順

【カーネーション吉田ドウェインへの道】

鈴木ユリア

吉田結衣（カーネーション）

※五十音順

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/