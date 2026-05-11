フェイシャルトリートメント市場：製品タイプ、肌悩み、施術方法、エンドユーザー、流通チャネル別―2026年～2032年の世界市場予測
フェイシャルトリートメント市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.18%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、フェイシャルトリートメント市場調査レポートを発行・販売します。
「フェイシャルトリートメントレポート」では経営幹部が、変化する消費者および臨床ニーズに合わせて製品、チャネル、業務を調整するために取り組むべき、重要な市場力学と戦略的課題の包括的な枠組みを言及するほか、技術によるパーソナライゼーション、成分の透明性、オムニチャネル小売が、業界全体で製品開発、流通、および事業レジリエンスをどのように再構築しているかを分析します。
世界のフェイシャルトリートメント市場規模は、2025年に24億3,000万米ドルと評価され、2026年の26億3,000万米ドルから2032年には45億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2014524-facial-treatment-market-by-product-type-skin.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 フェイシャルトリートメント市場：製品タイプ別
第9章 フェイシャルトリートメント市場肌トラブル別
第10章 フェイシャルトリートメント市場施術方法別
第11章 フェイシャルトリートメント市場：エンドユーザー別
第12章 フェイシャルトリートメント市場：流通チャネル別
第13章 フェイシャルトリートメント市場：地域別
第14章 フェイシャルトリートメント市場：グループ別
第15章 フェイシャルトリートメント市場：国別
第16章 米国フェイシャルトリートメント市場
第17章 中国フェイシャルトリートメント市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・技術によるパーソナライゼーションが業界に与える影響は何ですか？
テクノロジーを駆使したパーソナライゼーションにより、オーダーメイドの治療法が可能になり、成分の透明性が高まり、ブランドには説明責任が求められています。
・2025年の米国における関税措置の影響はどのようなものですか？
関税変更は調達戦略、価格体系、サプライチェーン設計に波及し、特定の有効成分や機器部品の着荷コストが上昇しました。
・市場のセグメンテーションに基づく洞察はどのように戦略に寄与していますか？
エンドユーザーの嗜好や流通の微妙な違いが、製品設計、チャネル計画、コミュニケーション戦略の指針となります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、フェイシャルトリートメント市場調査レポートを発行・販売します。
「フェイシャルトリートメントレポート」では経営幹部が、変化する消費者および臨床ニーズに合わせて製品、チャネル、業務を調整するために取り組むべき、重要な市場力学と戦略的課題の包括的な枠組みを言及するほか、技術によるパーソナライゼーション、成分の透明性、オムニチャネル小売が、業界全体で製品開発、流通、および事業レジリエンスをどのように再構築しているかを分析します。
世界のフェイシャルトリートメント市場規模は、2025年に24億3,000万米ドルと評価され、2026年の26億3,000万米ドルから2032年には45億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2014524-facial-treatment-market-by-product-type-skin.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 フェイシャルトリートメント市場：製品タイプ別
第9章 フェイシャルトリートメント市場肌トラブル別
第10章 フェイシャルトリートメント市場施術方法別
第11章 フェイシャルトリートメント市場：エンドユーザー別
第12章 フェイシャルトリートメント市場：流通チャネル別
第13章 フェイシャルトリートメント市場：地域別
第14章 フェイシャルトリートメント市場：グループ別
第15章 フェイシャルトリートメント市場：国別
第16章 米国フェイシャルトリートメント市場
第17章 中国フェイシャルトリートメント市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・技術によるパーソナライゼーションが業界に与える影響は何ですか？
テクノロジーを駆使したパーソナライゼーションにより、オーダーメイドの治療法が可能になり、成分の透明性が高まり、ブランドには説明責任が求められています。
・2025年の米国における関税措置の影響はどのようなものですか？
関税変更は調達戦略、価格体系、サプライチェーン設計に波及し、特定の有効成分や機器部品の着荷コストが上昇しました。
・市場のセグメンテーションに基づく洞察はどのように戦略に寄与していますか？
エンドユーザーの嗜好や流通の微妙な違いが、製品設計、チャネル計画、コミュニケーション戦略の指針となります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
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