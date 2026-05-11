生活総合情報メディア【ヨムーノ】、「家事の分担・自動化」に関する最新の意識調査を実施！夫婦の家事分担、約76%が「妻7割以上」と回答！

株式会社ベビーカレンダー

共働き夫婦が増え、子育てや介護など家庭を取り巻く状況も変化するなかで、家事負担の偏りは夫婦間の大きな課題のひとつとなっています。

今回ヨムーノが30～59歳の既婚女性140名を対象に実施した「家事の分担・自動化」に関するアンケートでは、75.8％が「妻が7割以上」負担していると回答。

また、家電や生成AI、サブスク・外注といった「家事の負担を減らす手段」についても、利用が進む領域と心理的ハードルが残る領域があることがわかりました。

株式会社ベビーカレンダー（旧社名：株式会社クックパッドベビー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田啓司、以下「ベビーカレンダー」）が運営する生活総合情報メディア「ヨムーノ」は、「ヨムーノメイト（※1）」を中心とした30～59歳の既婚女性140名を対象に、「夫婦の家事分担と自動化に関する意識調査」を実施しました。

【調査サマリー】

1）家事分担は「妻が7割以上」が75.8％、“半々”はわずか8.6%

2）現状の家事分担に4人に1人が「不満」を抱えている

3）夫が担う家事は「ゴミ捨て」「風呂掃除」「食器洗い」が上位

4）家事の自動化はまだまだ限定的!?「食器洗い」13.6%が最多

5）3人に1人が、家事に生成AIやスマート機能を取り入れている！

6）外注・サブスクは「食材宅配（生協等）」の17.9%が最多

7）家事の自動化、重視されるのは「コスパ」「タイパ」の二大軸

8）家事負担の軽減で空いた時間は、約半数が「家の中で1人で過ごしたい！」

【まとめ】家事負担軽減の手段は“伸びしろ”アリ！？

調査概要

調査名：家事の自動化に関するアンケート

調査手法：インターネットによるアンケート調査

調査期間：2026年3月17日～3月24日

調査対象：「ヨムーノメイト（ヨムーノ公式インスタグラマー）」を中心とした、30～59歳の既婚女性140名

※1.ヨムーノメイトとは

編集部がスカウトした「くらし全方位ジャンルのマニア」によるインスタグラマー組織

１）家事分担は「妻が7割以上」が75.8％、“半々”はわずか8.6%

Q1：現在、夫婦でどれくらいの割合で家事を分担していますか？（n=140）

家事分担の割合で最も多かったのは「自身9：夫1（22.2%）」でした。次いで「自身10：夫0（19.3%）」、「自身8：夫2（19.3%）」、「自身7：夫3（15.0%）」が続きました。

「自身7：夫3」～「自身10：夫0」を合わせると75.8％で、「7割以上の家事を妻が分担している」と回答した方が4分の3を超えました。

一方で「自身5：夫5」は8.6%にとどまり、家事を均等に分担していると考える妻は少数という結果になりました。

2）現状の家事分担に4人に1人が「不満」を抱えている

Q2：現在の夫婦での家事分担の割合について、満足していますか？（n=140）

現在の家事分担に関しては、「満足（19.3%）」「どちらかというと満足（33.6%）」と回答した方を合わせると、52.9%と過半数が現在の家事分担に満足している結果となりました。

一方で、「どちらかというと不満（17.9%）」「不満（8.5%）」の合計は26.4%で、約4人に1人が不満を抱えていることもわかりました。

現在の家事分担に「満足」している理由は？（アンケートの声より）

・自分の好きなタイミングで好きなようにできるから（40歳）

・夫は家にいる時間も私より少ないが、そのなかでもできる家事をしてくれているから（31歳）

・自分のやり方と違い気になってやり直すよりは、何もしないでくれた方がラクだから（53歳）

現在の家事分担に「不満」な理由は？（アンケートの声より）

・2人ともフルタイムで働いているのに、家事分担のバランスが取れていないため（38歳）

・専業主婦のため自分が9割負担しているが、それが当たり前のような言動をされるとカチンとくる。せめて労いの一言があれば救われますが……（59歳）

・自分が10割負担しているが、体調不良の時にも家事をしてくれずとても困るから（42歳）

3）夫が担う家事は「ゴミ捨て」「風呂掃除」「食器洗い」が上位

Q3：夫が主に担っている家事は何ですか？同じ家事を夫婦で分担している場合、夫がメインで行っている家事を、お選びください。（※複数選択・Q1で「自身10：夫0」以外を選択した方に聞きました。）（n=119）

夫がメインで担っている家事として最も多かったのは、「ゴミ捨て（49.6%）」でした。次いで 「風呂掃除（37.0%）」、「食事の片付け・食器洗い（32.8%）」が続きます。

また、洗濯まわりでは「洗濯物を干す」（26.1%）、「取り込み・畳む」（22.7%）が一定割合を占め、作業内容が明確で分担しやすい家事に加え、ルーティン化しやすい家事が夫担当として挙がりやすい傾向が見られます。

4）家事の自動化はまだまだ限定的!?「食器洗い」13.6%が最多

Q4：ご家庭で、家電などで自動化している家事はありますか？また、自動化したくない（自分の手・人の手でやりたい）と思う家事はありますか？（※複数選択）（n=140）

「自動化している家事」では、「食事の片付け・食器洗い（13.6%）」、「部屋の掃除（11.4%）」が比較的高い結果でした。しかし、「特になし・わからない（70.7%）」が突出して多く、家電などによる自動化はまだ生活の標準になりきっていない実態が明らかになりました。

一方、「自動化したくない家事」では、「料理（25.0%）」、「買い出し（23.6%）」、「洗濯物を干す（18.6%）」が上位に並びました。家族への配慮や好みが絡み、またその日の都合に合わせた調整が必要な家事ほど、手作業でやりたい意向が一定数あることがうかがえます。

5）3人に1人が、家事に生成AIやスマート機能を取り入れている！

Q5：家事に関して、「生成AI／スマート機能」を使っていますか？（※複数選択）（n=140）

さらに踏み込んで、生成AIやスマート機能についても聞いたところ、「使っていない・わからない」と回答した方が約7割いる一方で、全体の32.1％（約3人に1人）が家事に生成AIやスマート機能を取り入れていることがわかりました。

実際に何に使っているかを聞くと、「ロボット掃除機の自動運転（14.3%）」、「スマート調理家電（11.4%）」、「献立提案・レシピ生成（10.0%）」、「乾燥までしてくれる洗濯機（10.0%）」が続きました。導入が比較的進んでいるのは、放っておける、結果が安定する家事であることが読み取れます。

「生成AI／スマート機能」の具体的な使い方（アンケートの声より）

・生成AIを使ったレシピ作成は、今ある材料から何が作れるか、その材料でどんな調理をするか、また子どもに合った味付けなども出してくれるので大変便利（42歳）

・1週間分の献立を生成AIで出し、それを元に買い出しに行く（50歳）

・ボタンを押すだけで、洗剤の計量から乾燥まで終わる洗濯機を導入している（42歳）

6）外注・サブスクは「食材宅配（生協等）」の17.9%が最多

Q6：家事について、サブスク（定額サービス）や外注を利用していますか？（※複数選択）（n=140）

「食材宅配（生協等）（17.9%）」が最多で、次いで「ネットスーパー（7.9%）」、「料理代行／作り置き（7.1%）」が続きました。家事を丸ごと任せるよりも”買い物負担を減らす”など部分的な利用の方が取り入れやすい傾向がうかがえます。

しかし、「使っていない・わからない」と回答した方が7割と、家事のサブスクや外注も浸透しているとは言い切れない結果となりました。

家事のサブスクや外注、具体的な利用の仕方は？（アンケートの声より）

・月に1回、料理代行で1週間分の作り置きを作ってもらっている（39歳）

・洗剤などの消耗品や、飲料などの重いものは定期便を利用している（38歳）

・家事代行を2ヶ月に1回ほど利用。家の中にプロの手が入ることで、効率の良い掃除方法や収納方法などの発見もある（42歳）

7）家事の自動化、重視されるのは「コスパ」「タイパ」の二大軸

Q7：家事の自動化・AI化・外注化において、特に重視するポイントは何ですか？（※複数選択）（n=140）

重視するポイントは、「コストパフォーマンス（39.3%）」が最多で、次いで「タイムパフォーマンス（時短効果・時間の有効活用）（35.7%）」でした。家事負担の軽減においては、“お金と時間のバランス”が最重要であることがわかります。

また「メンタルパフォーマンス（選択のストレス・心理的コストの削減など）（15.0%）」、「ウェルビーイングパフォーマンス（心身の健康や幸福度への効果など）（13.6%）」、「スペースパフォーマンス（収納や空間の効率化など）（7.1％）」 と回答した方も一定数おり、単なる効率だけでなく、心理的な余白や生活の質への期待も見られます。

8）家事負担の軽減で空いた時間は、約半数が「家の中で1人で過ごしたい！」

Q8：仮に家事を自動化したり、AIや外注を利用した場合、空いた時間を何に使いたいですか？（※複数選択）（n=140）

最も多かったのは、「家の中で1人で過ごす時間（49.3%）」で約半数に達しており、家事負担軽減で生まれた時間を、まずは休息やリカバリーに充てたいというニーズがうかがえます。

次いで「子育て・子どもとの時間（30.7%）」、「1人で外出する時間（20.7%）」が続きました。

「子どもとの時間」が3割超で上位にある一方、「夫との時間」と回答した方は16.4%にとどまっており、家事負担軽減が家族関係の強化につながる可能性はあるものの、優先順位としてはまず自分・子どもに向きやすい傾向にあるようです。

【まとめ】家事負担軽減の手段は“伸びしろ”アリ！？

家事分担は「妻側が多く担う」が依然として多数派である一方、満足している層は過半数に達しつつも、不満・保留層も少なくありません。

また、自動化・生成AI・外注といった選択肢は広がっているものの、現時点では「使っていない・わからない」と回答する方がいずれも約7割となり、家事負担軽減の普及には、まだまだ伸びしろがありそうです。

家事の負担軽減が生み出す価値は、仕事や家族時間だけでなく、まずは「1人で過ごす回復の時間」に--。そんなリアルなニーズが浮かび上がりました。

＜本リリースに関してヨムーノの記事でもご紹介中！＞

https://yomuno.jp/posts/137047

＜「ヨムーノ」メディアに関して＞

『ヨムーノ』（https://yomuno.jp/） は、忙しくても「くらしをもっと楽しく賢く！」をコンセプトに、人気のショップ情報やグルメ、ファッション、ビューティ、インテリア・収納、節約・マネー等、くらし全方位の「すぐ実践できるトレンド情報」を発信しています。

＜「ベビーカレンダー」メディアに関して＞

『ベビーカレンダー』は、月間PV数3.1億PV、会員登録数が年間約36万人、総勢約40名の医師・専門家が監修する妊娠・出産・育児の情報を網羅した日本最大（※）の育児支援メディアです。妊娠してから赤ちゃんが2歳になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせ、元雑誌編集経験者を中心とした20名以上の編集者が質の高い記事を毎日提供します。

※2024年11月時点において各メディア（当社選定競合メディア４社）が発表している月間PV数（当社調べ）において

ニュースリリースはこちら▶https://baby-calendar.jp/smilenews/release

＜運営会社「ベビーカレンダー」に関して＞

社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp） ※2021年3月25日 東証マザーズ上場

本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビルディング10F

代表者：代表取締役 安田啓司

設立年月日：1991年4月

主要事業：メディア事業、医療法人向け事業



多くの医療専門家監修による、日本最大のPV数を誇る育児支援メディア「ベビーカレンダー」を運営。ベビーカレンダー以外にも、女性のライフスタイルにあわせた情報提供メディアを展開し、事業を拡大中。2021年に東証マザーズ上場。

＜運営メディア一覧＞

■ベビーカレンダー：医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報メディア

URL：https://baby-calendar.jp/

■ウーマンカレンダー：オトナ女子によるオトナ女子のためのアンチエイジングメディア

URL：https://woman-calendar.jp/

■ムーンカレンダー：生理・恋愛・美容 女性たちのリアルがわかるメディア

URL：https://moon-calendar.jp/

■シニアカレンダー：シニア情報メディア

URL：https://kaigo-calendar.jp/

■シッテク：恋愛・結婚＆マッチングアプリ紹介メディア

URL：https://moon-calendar.jp/sitteku/

■赤ちゃんの名づけ・名前ランキング：赤ちゃんの名前、よみのランキング検索メディア

URL：https://baby-calendar.jp/nazuke/

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