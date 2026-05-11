全国平均を大きく上回る【合格率96.1％】介護福祉士国家試験対策講座を開講！～早期申込で「えらべるPay(R)」1,000円分をプレゼント～

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は介護現場でのスキルアップやキャリアアップを目指す方を応援するため、5月11日（月）より、2026年度（第39回）の介護福祉士国家試験に向けた「介護福祉士国家試験対策講座」の提供を開始いたします。

■介護の未来を支える「介護福祉士」へ

日本では高齢化の進行に伴い、介護サービスの需要が年々拡大しています。そのため現場ではより質の高いケアを提供できる専門人材の確保が急務となっています。なかでも、専門性の高い人材として中核を担うのが、介護分野で唯一の国家資格である「介護福祉士」です。専門的な知識と技術で利用者様の自立を支援するだけでなく、現場リーダーとしてサービス品質の向上や介護スタッフの指導にあたるなど、その役割は多岐にわたります。資格保有者は多くの事業所で高く評価されており、キャリアの選択肢が広がることはもちろん、介護のスペシャリストとしてその将来性に改めて注目が集まっています。

介護福祉士への一歩は、試験対策から始まります。ニチイの講座では、働きながら、子育てしながらなど、さまざまなライフスタイルや学習ニーズに合わせて、「通信＋スクーリングコース」「通信コース」の選択も可能です。

早期特典として、6月30日（火）までに受講料を入金いただいた方へ、「えらべるPay(R)」1,000円分をプレゼントいたします（※1）。ぜひお申込みください。

【2026年度（第39回）介護福祉士国家試験対策講座 概要】

講座概要・資料請求・受講のお申し込みはこちら

（まなびネット 介護福祉士国家試験対策講座ページ）

https://www.e-nichii.net/kaigo/kaigofukushishi/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k132(https://www.e-nichii.net/kaigo/kaigofukushishi/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k132)

※1

・「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、さまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

・入金確認後、順次「えらべるPay(R)」のお受け取りに関するご案内の書面をお送りします。

・教育訓練給付制度（一般教育訓練）をご利用の場合、教育訓練給付金の対象金額はお支払いいただいた受講料から「えらべるPay(R)」1,000円分を差し引いた金額になります。

■ニチイが誇る介護福祉士国家試験対策講座の“5つの特長”

＜特長1＞合格率96.1%！全国平均を大きく上回る合格実績！

当講座修了生の2024年度（第37回）試験の合格率は、全国平均（78.3％）を大きく上回る96.1％（※2）。9割を超える修了生が合格できたのは、14,000人もの現役介護福祉士が在籍するニチイのノウハウが、講座の至るところに活かされているからです。

＜特長2＞働きながらでも学びやすい！

ニチイが蓄積してきた介護教育のノウハウをもとに、働きながらでも、無理なく学習を続けられるカリキュラムを開発。忙しい方も安心して受講できます。学習方法は「通信＋スクーリングコース」（※3）と「通信コース」の2つのコースがあります。

＜特長3＞厳選教材とオリジナル教材の相乗効果で合格力UP！

講座で使用するのは、試験合格に必要な知識を1冊で網羅的に習得できるよう構成されたニチイ厳選の教材と、ニチイが過去の介護福祉士国家試験を徹底分析して作り上げたオリジナル教材。2つの教材の相乗効果で、着実に合格力を養います。

＜特長4＞本試験の予行演習。全国統一模試で実力をチェック！

学習の総仕上げとして、全国統一模試が受けられます。結果はコンピュータ診断され、パート別・科目群別の正答率が一目でわかり、自分の実力や弱点の最終チェックができます。

＜特長5＞質問回答システムなどで合格を徹底サポート！

合格にこだわったニチイの介護福祉士国家試験対策講座は、スタートから修了まで受講者を徹底的にサポートします。スクーリングでは分からないことはその場で質問。通信コースでも「質問回答システム」があり、疑問や不安をすばやく解決できます。

※2 ニチイが2024年度（第37回）の当講座修了生に実施したアンケート調査結果（有効回答数127件）より算出。全国平均の合格率は厚生労働省の発表より算出。

※3 開講日程・開講状況は教室によって異なります。

【株式会社ニチイ学館会社概要 】

医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、地域に根差した包括的サービスを全国で提供する総合生活支援企業。全国で約6,000ヵ所の医療機関へのサービス提供、約1,900ヵ所の介護事業所運営の他、人材養成では50年以上にわたり 200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

[URL]

（コーポレートサイト）

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k133(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k133)

（まなびネット）

https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k134(https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k134)