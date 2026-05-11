【埼玉県狭山市】5月13日（水）12時から予約スタート！「智光山公園のホタル観察会2026」は、6月13日・14日の2日間（事前予約制・各日600人限定）

狭山市役所

ゲンジボタル

6月13日（土）・14日（日）、智光山公園こども動物園（柏原864-1、高尾勇園長）では、智光山公園内「自然観察園ホタルケージ」前で開催します。こども動物園では、ゲンジボタルを飼育し、ホタルの舞うこの時期に、ホタルの幻想的な光を観察してもらうことを目的に限定で公開しています。

ホタルケージは普段中に入ることができませんが、観察会の開かれる２日間だけ入ることができます。ケージには日本固有種のゲンジボタルが多数放されています。

今回は、混雑緩和のため完全予約制。販売は5月13日（水）12時から、予約サイト「アソビュー」にてのWEB販売のみとなります。会場入口で、購入されたチケットの画面を確認させていただきます。身近なところでホタルを観察できるチャンスです。

※画像はイメージです

日時

2026年6月13日（土）・14日（日）、19時30分から21時30分

（入場受付は21時00分まで） 少雨決行

場所

智光山公園内（狭山市柏原864-1） 自然観察園ホタルケージ

ホタルの種類

ゲンジボタル

チケット内容

小学生以上一人500円（未就学無料）、各日とも600人限定

※当日券の販売はありません

チケット販売開始

５月1３日（水曜）12時から予約サイト「アソビュー」のweb販売のみ

【アソビュー】のサイトへ

https://www.asoview.com/channel/ticket/CttfNykkPV/ticket0000051269/?preview=1

【ホタル観察会に参加される方へ】

智光山公園こども動物園

- 完全予約制となり、当日券の販売はありません。- お車については、所定の駐車場（動物園駐車場、体育館駐車場）をご利用ください。- 観察時間については、状況により多少前後することがあるので予めご了承ください。- イベントは少雨天決行となりますので、ご注意ください。- 台風などの荒天の場合にはイベントを中止とさせていただく場合があります。その場合、現地までの旅費などの賠償は応じかねます。- イベント会場ホタルケージの入場口にて購入されたチケットの画面を確認させて頂きます。また、未就学児がいらっしゃる場合は、口頭にてお伝えください。- お荷物のお預かりはできません。- 臨時トイレは設けていませんので、ご注意ください。- 駐車場からホタル観察場所までの道のりで足元が暗い場所がありますので、懐中電灯などご持参ください。但し、ホタル観察中は使用できません。- 観察中の写真及び動画撮影は禁止です。予めご了承ください。また、ホタル鑑賞中は大声を出さないようご配慮をお願いします。- 観察場所までの道のりやホタルケージ内は、足元がデコボコしている箇所が多くあります。サンダルでのご来場はお控えください。また、お子様の光る靴は、ホタルの光に影響しますので、ご遠慮ください。

智光山公園こども動物園は、狭山市の北西部に位置し、雑木林の中の小川や池などの自然を生かした都市公園「智光山公園（総面積53ヘクタール）」のほぼ中央部にあり、子ども達がいつでも自然や動物に親しみ、「ふれあう」ことのできる場として、1986（昭和61）年に一部開園。1989（平成1）年に全面開園（3.3ヘクタール）しました。

園内では、こども達が楽しめる動物を中心に展示しています。ふれあい広場では、テンジクネズミなどの小さな動物やヤギなどとふれあうことができます。

http://www.parks.or.jp/chikozan/zoo/

ご利用案内

所在地 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原864-1

電話 04-2953-9779 （お電話でのお問合わせは開園時間内にお願いします。）

FAX 04-2953-9780

開園時間 9時30分～16時30分（入園は16時00分まで）

休園日 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開園し、翌火曜日が休園）、年末年始（12月30日～1月1日）

入園料

大人（高校生・一般） 500円

中学生以下 無料

入園料の免除 以下の方は入園料が免除されます。必ず手帳をお持ちください。

アクセス

- 身体障害者手帳をお持ちの方- 療育手帳をお持ちの方- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方上記の方の介護者１名公共交通機関のご利用- 西武新宿線「狭山市駅」下車、「狭山市駅西口」よりバス『西武バス』智光山公園行き「智光山公園」下車徒歩5分『西武バス』サイボクハム「上宿（うわじゅく）」下車徒歩15分- JR川越線「笠幡駅」下車、「笠幡」よりバス『東武バス』サイボクハム行き「サイボクハム」下車徒歩3０分お車の利用- 圏央道「狭山日高インターチェンジ」（狭山方面に下車）より「智光山公園入口」交差点を左折、「こども動物園」の看板を右折、約500m。- 国道16号「狭山市入間川三丁目」交差点より交差点を飯能（狭山工業団地）方向へ、約2.5ｋm、「こども動物園」の看板を右折、約500m。- 県道261号線「下大谷沢」交差点（サイボクハム前）より交差点を飯能方面へ、「ファミリーマート」のある交差点を左折、約500m。公園正面を過ぎ「こども動物園」の看板を左折、約500m。