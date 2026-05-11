【20名限定】青森三大祭りを“特別枠”で謳歌する贅沢。桟敷席での観覧から、巨大な「立佞武多（たちねぷた）」の運行参加まで。予約困難な祭りの核心へ、大人の好奇心を解き放つ至高の4日間

株式会社フェリシモ

フェリシモは、大人のための学びと体験の旅「大人旅」で、誰もが魅了される「青森ねぶた祭」「弘前ねぷたまつり」、そして空を突く「五所川原立佞武多」の三祭を、かつてない“特別枠”で巡り、祭りの深淵に触れる3泊4日の旅の募集を開始いたしました。夏の青森が放つ圧倒的な熱狂のただなかへ、大人の知的好奇心を解き放つ至高のプログラムです。

100万人規模の観客が押し寄せ、熱狂の渦と化す夏の青森。私たちが提案するのは、単なる「観光」の域を超えた、一生モノの感動です。喧騒を離れた特等席（桟敷席）から眺める圧倒的な造形美、そしてビル7階分に相当する巨大な立佞武多を自らの手で引き、祭りの鼓動を掌で感じる「運行参加」。観る側から、祭りを創り出す側へ。限定20名という限られた席でしか味わえない、最高純度の熱狂を、洗練された大人のための贅沢と共にお届けします。

■本ツアーの3つのハイライト

1. 圧倒的な迫力を特等席で。専用桟敷席・海上運行観覧

世界中から観光客が訪れる「青森ねぶた祭」を、2日に分けて違う姿でご鑑賞いただけます。ツアー1日目は人混みを避けた専用の桟敷席からじっくりとご鑑賞いただけます。さらに、2日目には、「青森ねぶた祭」最終日のフィナーレを飾る「ねぶた海上運行」と花火大会も特等席を確保。夜空を彩る花火と、光り輝くねぶたが海を渡る幻想的な光景を、贅沢な空間でご堪能いただけます。

2. 観る側から祭りの一部へ。「五所川原立佞武多」運行参加

ただ観るだけでは終わらないのが「大人旅」の流儀です。五所川原では、ビル7階分に相当する圧倒的な高さを誇る立佞武多（たちねぷた）の「ひき手」として特別に参加いただきます。地元の人々と共に掛け声を上げ、祭りの熱気と一体化する一生に一度の感動を味わえます。

3. 祭りの深淵に触れる知的好奇心。津軽の伝統食と名湯を五感で味わう贅沢

単なる見物では辿り着けない、祭りの「文脈」を読み解く時間は、大人の旅の醍醐味です。本ツアーでは、伝統工芸士であり弘前ねぷた保存会理事も務める檜山和大氏を招聘。扇ねぷたが誇る様式美や、力強い武者絵の一筆一筆に込められた壮大な物語を直接ご案内いただく、贅沢な知の探究時間をご用意しました。さらに、食と癒やしにも一切の妥協はありません。津軽の失われゆく伝承料理を次世代へ継承する「津軽あかつきの会」による、土地の記憶を呼び覚ますような滋味豊かな郷土料理。そして、1日目の宿泊は、160年の歴史を誇る青森の至宝「酸ヶ湯温泉」、もしくは国内最大級の洋風木造建築を誇る極上の山岳リゾート「八甲田ホテル」のいずれかより、お好みに合わせてお選びいただけます。祭りの熱狂と知的な刺激に満たされた心身を、名湯や木の温もりが優しく解き放つ至福のひとときをお届けします。

※2日目、3日目の宿泊はリッチモンドホテル青森になります

◆【20名限定】青森の夏祭りツアーの詳細はこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr260511/1/

【フェリシモ大人旅 ツアー概要】

・ツアー名：フェリシモ大人旅・青森の夏祭りギュッと詰まった大人の好奇心を満たす3泊4日の旅

・開催日：2026年8月6日（木）～8月9日（日）

・出発地／解散地：青森発／青森着

・集合場所：新青森駅東口（13:30集合）・青森空港（14:10集合）

・実施場所：青森県（青森市、弘前市、五所川原市）

・宿泊先：1日目 酸ヶ湯温泉旅館 または 八甲田ホテル（ご予約時にお選びいただけます）

2日目、3日目 リッチモンドホテル青森

・食事回数：計4回（朝3回、昼1回、夕2回）

・利用バス会社：三八五バス

・添乗員：全行程同行いたします

・募集人数：20名様（最少催行人員：10名様）

・当日の服装：動きやすい服装でご参加ください

◆【20名限定】青森の夏祭りツアーの詳細はこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr260511/1/

〈旅行企画・実施〉 株式会社また旅くらぶ 〒030-0945 青森県青森市桜川3-12-8 また旅はうす1F 青森県知事登録旅行業第2-160号 (一社)全国旅行業協会正会員 ※本ツアーは株式会社また旅くらぶの主催旅行です。旅行業約款、旅行条件書についてはお申し込みページよりご確認ください。

〈受託販売〉 株式会社フェリシモ 〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番1号 兵庫県知事登録旅行業第2-542号 (一社)全国旅行業協会正会員

＜個人情報の取扱いについて＞

ご注文の際にいただくお名前・生年月日は、現地ツアー手配のため、第三者である株式会社また旅くらぶに提供いたします。本申し込みをもって、これら個人情報の取扱いに同意したものとみなします。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/