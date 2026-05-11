レーザーアニーリング装置供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
レーザーアニーリング装置世界総市場規模
レーザーアニーリング装置は、半導体やディスプレイ製造工程において、レーザー光を用いて材料の局所加熱を行い、結晶構造の再配列や応力緩和を実現する装置です。これにより、薄膜トランジスタや高性能半導体素子の電気特性を向上させることが可能です。また、従来の炉加熱に比べて局所的・短時間で処理できるため、基板の熱ダメージを抑制しつつ高精度な加工を行うことができます。
図. レーザーアニーリング装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348878/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348878/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルレーザーアニーリング装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の864百万米ドルから2032年には1472百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは9.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルレーザーアニーリング装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
2025年の米国関税メカニズムの戦略的再調整は、世界経済ガバナンスの規範を再定義しており、半導体産業を含むグローバル投資戦略や地域貿易ネットワークに影響を及ぼしています。特にレーザーアニーリング装置は、イオン注入によるシリコンウェハへのドーピング形成工程で不可欠な装置であり、半導体デバイスの結晶格子修復と不純物イオンの電気活性化を実現します。イオン注入時にはウェハ内の結晶格子に損傷が生じるため、アニーリング工程を通じて高精度の半導体特性を保証することが求められます。
レーザーアニーリング装置は、高エネルギーレーザービームを用いた自動化アニーリングプロセス専用装置であり、特定形状・均一エネルギー分布のビームスポットをウェハに照射し、アニーリング、スキャン、加工を行います。従来の炉管アニーリングや急速アニーリング技術と比較して、高瞬間温度、短時間作用、低サーマルバジェット、選択的領域処理の利点があり、薄膜加工や効率的な活性化工程において優れた性能を発揮します。特に最先端ロジックチップ製造では、レーザーアニーリング装置の導入が不可欠となっています。
市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に集中しており、北米とヨーロッパは成熟した技術開発と応用により高いシェアを保持しています。アジア太平洋地域は世界最大市場であり、約72％のシェアを占めます。特に中国市場では電子製造業の急成長によりレーザーアニーリング装置の需要が急増しています。主要メーカーには三井グループ（JSW）、住友重機械工業、Veeco、SCREEN Semiconductor Solutions、Applied Materials、日立などがあり、上位3社で世界市場の約53％を占めています。これらの企業は、技術革新と製品アップグレードを通じ、顧客ニーズに対応するとともに、Industry 4.0を背景とした自動化・知能化により生産効率と品質の向上を実現しています。
製品タイプ別では、パワーレーザーアニーリング装置が市場の58％を占め、用途別ではパワー半導体が55％と最大シェアを誇ります。一方で、装置コストの高さや高度な操作技術の要求、専門技術者の必要性は中小企業や新興市場における普及の制約要因となっています。また、競争の激化により企業は継続的な技術革新とサービス向上を求められています。
レーザーアニーリング装置は、半導体やディスプレイ製造工程において、レーザー光を用いて材料の局所加熱を行い、結晶構造の再配列や応力緩和を実現する装置です。これにより、薄膜トランジスタや高性能半導体素子の電気特性を向上させることが可能です。また、従来の炉加熱に比べて局所的・短時間で処理できるため、基板の熱ダメージを抑制しつつ高精度な加工を行うことができます。
図. レーザーアニーリング装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348878/images/bodyimage1】
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルレーザーアニーリング装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の864百万米ドルから2032年には1472百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは9.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルレーザーアニーリング装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
2025年の米国関税メカニズムの戦略的再調整は、世界経済ガバナンスの規範を再定義しており、半導体産業を含むグローバル投資戦略や地域貿易ネットワークに影響を及ぼしています。特にレーザーアニーリング装置は、イオン注入によるシリコンウェハへのドーピング形成工程で不可欠な装置であり、半導体デバイスの結晶格子修復と不純物イオンの電気活性化を実現します。イオン注入時にはウェハ内の結晶格子に損傷が生じるため、アニーリング工程を通じて高精度の半導体特性を保証することが求められます。
レーザーアニーリング装置は、高エネルギーレーザービームを用いた自動化アニーリングプロセス専用装置であり、特定形状・均一エネルギー分布のビームスポットをウェハに照射し、アニーリング、スキャン、加工を行います。従来の炉管アニーリングや急速アニーリング技術と比較して、高瞬間温度、短時間作用、低サーマルバジェット、選択的領域処理の利点があり、薄膜加工や効率的な活性化工程において優れた性能を発揮します。特に最先端ロジックチップ製造では、レーザーアニーリング装置の導入が不可欠となっています。
市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に集中しており、北米とヨーロッパは成熟した技術開発と応用により高いシェアを保持しています。アジア太平洋地域は世界最大市場であり、約72％のシェアを占めます。特に中国市場では電子製造業の急成長によりレーザーアニーリング装置の需要が急増しています。主要メーカーには三井グループ（JSW）、住友重機械工業、Veeco、SCREEN Semiconductor Solutions、Applied Materials、日立などがあり、上位3社で世界市場の約53％を占めています。これらの企業は、技術革新と製品アップグレードを通じ、顧客ニーズに対応するとともに、Industry 4.0を背景とした自動化・知能化により生産効率と品質の向上を実現しています。
製品タイプ別では、パワーレーザーアニーリング装置が市場の58％を占め、用途別ではパワー半導体が55％と最大シェアを誇ります。一方で、装置コストの高さや高度な操作技術の要求、専門技術者の必要性は中小企業や新興市場における普及の制約要因となっています。また、競争の激化により企業は継続的な技術革新とサービス向上を求められています。