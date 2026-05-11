【採用広報アンケート調査】新卒採用における「求職者の情報収集行動」に関するレポート（2026年版）を公開しました！

株式会社OTOGI

「Wantedly運用支援」および「採用広報支援」事業を展開する株式会社OTOGI（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山本哲也、以下OTOGI）は、2026年卒・2027年卒で就職活動を終えた、もしくは就職活動中・活動予定の大学生（4年制大学もしくは大学院（修士・博士課程）に在籍）429名を対象に「求職者の情報収集行動」に関するアンケート調査を実施しました。

■ 調査背景

有効求人倍率の高止まりが続く中、求職者の「選職リテラシー」は飛躍的に高まっており、従来の求人票やスカウトメールといった単方向の情報だけでは、自社にフィットする優秀な学生の獲得が困難になっています。本調査では、現代の学生がどのように情報を収集し、どのタイミングで意思決定を行っているのか、その実態を明らかにしました。

■ 調査概要

▼調査対象

2026年卒・2027年卒で就職活動を終えた、もしくは就職活動中・活動予定の大学生（4年制大学もしくは大学院（修士・博士課程）に在籍）

▼回答人数

・429人

▼調査時期

・2025年12月

▼調査方法

・アイブリッジ社『Freeasy』を用いたインターネットリサーチ

■ 調査結果のトピックス

1. 学生の2人に1人が、応募前に、企業の採用サイトやSNSなどを調べている

企業を認知してから応募をするまで、応募前に企業の採用サイトやSNSなどで情報収集を行っている学生が全体の51.28%を占める結果に。加えて、家族や友人に相談してから応募する学生が15.38％いるため、学生当事者へのアピールだけでなく、周囲のステークホルダーにも安心感を持ってもらえるよう、福利厚生やキャリアパス、安定性といった情報を客観的な事実に基づいて整えておく視点も大切になると考えられます。

2. 7割の学生が応募～選考期間で採用サイト・オウンドメディアへ2回以上アクセス

「企業に興味を持ってから選考を終えるまでの期間全体で、採用サイトやオウンドメディアなどの情報源に合計で何回くらいアクセスするか」という設問では、「2回以上」アクセスする学生が合計で71.8%に。表面的な会社概要だけでなく、より詳細な実務内容や社風を深掘りしたいという強いニーズが伺えます。

3. 選考の最中に面接以外で企業理解を深めるための情報を提供している企業が4割に

「企業や担当のエージェントから、選考を受けている最中に面接以外で企業理解を深めるための情報（記事や動画、SNSなど）を提供された経験があるか」という設問に対し、「はい、提供された経験がある」と答えた学生は43.59%を記録。企業側としても、情報提供の重要性が浸透しつつあると考えられます。

3. 企業から情報を受けた学生の7割以上が志望度向上を実感

社会人としての就業経験がない学生にとって、面接以外の「目に見える情報（記事・動画）」は、企業の解像度を高め、入社への不安を解消するための重要な判断材料となっていると言えます。

4. 採用広報においては、特に「働き方や職場環境を紹介しているコンテンツ」への関心が強い

「応募前」「選考時」「内定後」といった選考フェーズごとに欲している情報はなにか？という設問に対して、全フェーズを通して、「働き方（1日のスケジュール）や職場環境を紹介しているコンテンツ」への関心が非常に高いという結果に。ただし、関心が集まる項目はかなり分散していることから、学生一人ひとりの志向性や企業選びの軸が多様化しており、あらゆるニーズに対応できるよう網羅的に情報を整備していくことが必要であると言えそうです。

■ アンケート調査の全内容について

本リリースの掲載内容以外の内容など、調査の全データをまとめたレポートを、自社メディア『採用広報ラボ』にて公開しています。

▼こちらよりご確認いただけます

採用広報ラボ：【アンケート調査まとめ】新卒採用における「求職者の情報収集行動」に関するレポート（2026年版）(https://note.com/otogi_saiyo_koho/n/nbfa93e7169ef)

本記事で紹介したアンケート調査の結果およびデータは、自由に転載・引用してご利用いただけます。ご利用の際は、以下の点にご留意くださいますようお願いいたします。

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『新卒採用における「求職者の情報収集行動」に関するレポート 2026年版（株式会社OTOGI）』という記述と本ページへのURLやリンクを併記いただけますと幸いです。

■株式会社OTOGIについて

「採用狭報を採用のスタンダードに」というミッションを掲げ、採用広報の力で、企業の魅力を最大限に引き出し、最適な人材とのマッチングを実現するため、「Wantedly運用支援サービス」「採用広報 / 狭報支援サービス」を展開しております。累計支援社数120社以上、採用広報コンテンツ制作数3,000本以上の実績があるHR会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社OTOGI 広報担当

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