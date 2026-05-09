株式会社リディファインダイニング

株式会社リディファインダイニング(本社：東京都渋谷区、代表取締役：河村剛臣)は、朝〆24時間以内の圧倒的鮮度を味わう「焼鳥 ミツボシ」を、2026年5月9日(土)に三鷹にオープンいたします。鳥取県より直送される新鮮な丸鶏を店内で捌き、熟練の職人が一本一本丁寧に焼き上げる「究極の鮮度」にこだわった焼鳥店です。

■ 三鷹に「産地の鮮度」を。

多くの飲食店が立ち並ぶ三鷹エリアにおいて、私たちが提供するのは「産地で食べるのと変わらない鮮度」です。代表が自ら厳選した鳥取県の養鶏場から、朝〆されたばかりの鶏を24時間以内に仕入れ。一般的な焼鳥店では提供が難しい希少部位や、新鮮な鶏ガラから取る濃厚な出汁まで、余すことなく鶏の魅力を引き出します。

■ 「焼鳥 ミツボシ」3つのこだわり

【三鷹に新誕生】鳥取から直送！“朝〆24時間以内”の圧倒的鮮度を味わう「焼鳥 ミツボシ」が5月9日（土）グランドオープン

1. 圧倒的な「24時間鮮度」

朝〆から24時間以内の鶏を、毎朝店内で職人が丁寧にした処理をします。鮮度が落ちやすい「もも正肉」の弾力や、レバーの甘み、さらには日によって内容が変わる希少部位など、鮮度があるからこそ成立する「本物の焼鳥」を提供します。

2. 希少部位から逸品料理まで「丸鶏」を使い切る

一本の丸鶏からわずかしか取れない部位を格安で提供。さらに、鶏ガラを長時間煮込んだ濃厚なスープや、鮮度抜群の鶏肉を使用した「チキン南蛮」「生つくね」など、鶏逸品料理も充実しています。

3. 広島県産「完全無農薬」レモンとのマリアージュ

焼鳥の脂をさっぱりと流す、広島県産の無農薬レモンを贅沢に使用したレモンドリンクを提供。皮まで安心して食べられるレモンをたっぷり使ったサワーやハイボールは、女性客からも支持される自慢の一杯です。

■ おすすめメニュー（一部）

極上もも正肉串焼き：495円(税込)極上もも正肉串焼き：495円(税込) ※お１人様１本限定

１羽から少量しか取れない極上もも肉。銀座で食べたら1本1000円を超える高級希少部位です。

脂ののった新鮮な鶏肉、「塩」にも「焼き」にもこだわりぬいた名物料理

紅芯大根おろしポン酢とともにどうぞ。

「生」よだれ鶏：858円(税込)

その名の通り「生」で食べるよだれ鶏です！

純レバー焼き：836円(税込) ※1組１皿限定

濃厚でネットリとした味わいが秀逸な「朝挽きレバー」を使用。黒七味山椒と特製焼きダレソースで。

■ 店舗情報

焼き鳥 ミツボシ

店舗名： 焼鳥 ミツボシ

所在地： 東京都三鷹市下連雀3-22-5 YKソナンビルディング 1F

アクセス： JR中央線・総武線「三鷹駅」南口より徒歩3分

オープン日： 2026年5月9日（土）

営業時間：平日 ：16:00～23:30（L.O. 22:30）

土 ：15:00～23:30（L.O. 22:30）

日・祝：15:00～23:00（L.O. 22:00）

定休日： 水曜日

席数： 40席

食べログ： https://tabelog.com/tokyo/A1320/A132002/13320711/

Instagram：https://www.instagram.com/mitaka.mitsuboshi/

企業情報

会社名 ： 株式会社リディファインダイニング http://rede.co.jp

住所 ： 渋谷区宇田川町31-1 HULIC&NewShibuya 8階

代表取締役： 河村 剛臣

事業内容 ： 飲食店(6店舗)、ベーカリー店舗(2店舗)