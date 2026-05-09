５/17　北陸・魚津産の旬の「ホタルイカ」と幻の豚肉「しんきろうポーク」を地酒とともに味わえる屋台を初出店！「出張！魚津駅前屋台～ホタルイカと幻のしんきろうポーク～」

魚津観光まちづくり株式会社「出張！魚津駅前屋台～ホタルイカと幻のしんきろうポーク～」

魚津観光まちづくり株式会社（富山県魚津市釈迦堂１丁目１３-１１、代表取締役 四十万隆一）は5月17日（日）、魚津産のホタルイカと幻の豚肉「しんきろうポーク」を地酒とともに味わえる屋台を、地元イベント「よっしゃ来い！！CHOUROKUまつり(https://yoshakoi-chouroku.com/)」と同時開催の「UOZU BEER PARK(https://www.instagram.com/uozunigiwai/)」内（魚津市役所前公園）に初出店します。

今回の地元食材は、魚津港で水揚げされた春の味覚「ホタルイカ」と、市民でも入手困難な幻の魚津産豚肉「しんきろうポーク」です。今シーズンの食べ納めとも言えるホタルイカと、供給量が少なく市内でも流通しない希少な「しんきろうポーク」は、魚津漁業協同組合と魚津市農業協同組合の全面協力により、今回特別に仕入れを確保しました。いずれも売り切れ次第終了、数量限定での提供となります。魚津の海と山の恵みを地酒とのペアリングでお楽しみください。

【今シーズンの食べ納め！魚津港水揚げの「ホタルイカ」を200食限定提供】

富山湾の春の風物詩であるホタルイカは、山陰で孵化し、日本海を秋田沖まで回遊しながら成長し、大きく成熟した産卵期に富山湾へやってきます。そのため、他県のものと比べ、見るからに大ぶりで食べ応えがあります。3月～4月にかけて魚津港での水揚げも最盛期を迎えます。

今回の屋台では、この魚津港水揚げのホタルイカを蒸して、200食限定で提供します。当日は定番の酢みそのほか、ホタルイカに合うさまざまな付けダレを用意します。

【幻のブランド豚「しんきろうポーク」を"蒸ししゃぶ"で100食限定提供】

肉質がきめ細かく脂肪に甘みがある

「魚津しんきろうポーク」は、2022年度に商標登録(有限会社はなと)されたブランド豚です。肉質のキメが細かく保水性が高いため、やわらかく美味しいことが特徴です。脂肪の融点が低く、サラッと溶けて、脂に甘みがあります。年間約4000頭を出荷していますが、一部の飲食店のみの提供となり、現在、市内の小売店では入手困難な豚肉です。

今回の屋台では、この幻の「しんきろうポーク」のロース肉を、「蒸ししゃぶ」にして、100食限定で提供します。

【魚津酒造の冷酒とのペアリング＆飲み比べを楽しむ】

食材とともに味わえるのが、地元酒蔵、株式会社魚津酒造が提供する日本酒です。「北洋」と「帆波」の主力シリーズの中から3種を用意し、飲み比べを楽しんでいただきます。魚津産ホタルイカと豚肉とのペアリングをお試しください。

【提供予定の日本酒】

・帆波ホワイト(魚津産ミルキークイーン) 長岡酒店限定あらばしり生

・UO純米大吟醸生

・北洋超辛口＋10

販売予定メニュー(予定)

昨秋開催時の飲み比べメニューの様子（今回提供予定の日本酒とは異なります）

・いろいろダレで味わう魚津産 蒸しホタルイカ（100ｇ）800円

・幻の魚津しんきろうポーク ロース蒸ししゃぶ（100ｇ）1,000円

・魚津酒造 冷酒3種飲み比べ 1,500円（カップ単品 800円）

・蒸しホタルイカと地酒カップセット 1,500円

・蒸ししゃぶと地酒カップセット 1,700円

※すべて税込み。仕入れにより価格は変更となる場合がございます。

魚津産の食材をＰＲするため、テーマを変え、進化を続ける「魚津駅前屋台」

昨年10月の「魚津駅前屋台」の様子昨年10月、開始18分で完売の屋台が再び！

「魚津駅前屋台」(https://uozu-machi.com/blog/2991/)は昨年10月に、魚津市の地場産品である地酒と紅ズワイガニのPRにつなげようと、魚津駅前駐車場で初開催した屋台イベント。開始18分で、紅ズワイガニのメニューが完売するなど話題を呼びました。現在、あいの風とやま鉄道 魚津駅前ロータリーがリニューアル工事中のため、地元イベント「よっしゃ来い！！CHOUROKUまつり」と同時開催の「UOZU BEER PARK」内（魚津市役所前公園）に出張し、食材を変えて単独の屋台として出店します。「魚津駅前屋台」は、今後も魚津市の食の魅力をPRするため、テーマを変えて実施していく予定です。

「よっしゃ来い！！CHOUROKUまつり」とは

第14回よっしゃ来い！！CHOUROKUまつり第14回目を迎える市民参加イベント

「よっしゃ来い！！CHOUROKUまつり」(https://yoshakoi-chouroku.com/)(主催：第14回よっしゃ来い！！CHOUROKUまつり実行委員会)は、魚津駅前通りを歩行者天国とし、魚津市伝統の民謡「せり込み蝶六」を現代風にアレンジしたダンスを、市民参加型のコンテストやステージとして披露するイベントで、今年で14回目を迎えます。隣接する魚津市役所前公園では「UOZU BEER PARK(https://www.instagram.com/uozunigiwai/)」が開催され、クラフトビールをはじめとした各種ドリンク、おつまみからスイーツまでの幅広いフードメニューが満喫できます。地元民に長く愛されているイベントの一つです。今年は、富山県の富岩運河環水公園などで開催される人気の大型マルシェイベント「TOYAMEKI MARCHE」が初コラボし、グルメのほか、ハンドメイド雑貨の販売や体験型ワークショップなどが開催され、会場を従来以上に盛り上げます。

パワーアップした「よっしゃ来い！！CHOUROKUまつり」を楽しみつつ、魚津の春の味覚を存分に味わってみてください。

【出店概要】

屋台名称：「出張！魚津駅前屋台～ホタルイカと幻のしんきろうポーク～」

出店日時：2026年5月17日（日）10:00～16:00（完売次第終了）

出店場所：「よっしゃ来い！ CHOUROKUまつり」と同時開催の「UOZU BEER PARK」内

（魚津市役所前公園 ※あいの風とやま鉄道魚津駅から徒歩5分）

開催内容：地元イベントと連携した、地場産品PRのための飲食屋台イベント

主催：魚津観光まちづくり株式会社

協力：魚津漁業協同組合、魚津市農業協同組合、長岡酒店

「出張！魚津駅前屋台～ホタルイカと幻のしんきろうポーク～」