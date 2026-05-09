再建築不可物件の売却方法として何を選びますか？【アンケート結果発表】

再建築不可物件の売却方法に関するアンケート調査の背景と目的

株式会社ドリームプランニング

再建築不可物件は安価に買えるメリットがある一方、建て替え不可やローン審査の厳しさから売却難易度が非常に高い不動産です。

いざ手放す際、どのように売却するか、多くの方が対応に悩む現状があります。

そこで今回、株式会社ドリームプランニング（神奈川県横浜市中区／代表取締役：高橋樹人）が運営する不動産のお悩み解決サイトURUHOME（ウルホーム）が、不動産に興味関心を持つ方（有効回答数：289名）を対象に、「再建築不可物件の売却方法」についてアンケート調査を実施しました。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、アンケート結果を公開しているURUHOME（ウルホーム）(https://uruhome.net/)のURL（https://uruhome.net/saikenfuka-selling-method-survey/）へのリンク設置をお願い致します。

弊社への掲載許可は不要です。

再建築不可アンケート：回答者の属性（有効回答数：289件）

■ 性別構成

男性： 179名（約62%） 女性： 110名（約38%）

■ 年齢層構成

20代： 52名（18.0%） 30代： 97名（33.6%） 40代： 81名（28.0%） 50代： 45名（15.6%）

60代： 14名（4.8%） 70代以上：0名（0％）

■ アンケート実施期間

2025.7.28-2026.2.1

再建築不可物件の売却方法として何を選びますか？

再建築不可物件の売却方法として何を選びますか？- 1位 インターネットで訳あり物件専門の業者を探す 112／289 38.8%- 2位 物件近くの不動産屋を探す 80／289 27.7%- 3位 金融機関や弁護士、税理士に相談して売却先を探してもらう 71／289 24.6%- 4位 職場や自宅近くの不動産屋に相談する 66／289 22.8%- 5位 一括査定サイトで複数業者に査定依頼する 64／289 22.1%- 6位 空き家バンクに登録 61／289 21.1%- 7位 投資家を探して直接売る 31／289 10.7%- 8位 自治体の空き家担当やNPO法人などに相談する 30／289 10.4%- 9位 SNS(インスタグラム・X・facebook)で不動産屋を探す 18／289 6.2%- 10位 youtubeで不動産屋を探す 12／289 4.2%- 11位 新聞など紙媒体で出ている不動産屋に相談する 10／289 3.5%

合計回答数：555(複数回答有) 回答者数：289

アンケート結果により、再建築不可物件の売却においては、一般的な不動産会社ではなく、特殊な物件を扱うノウハウや地域の事情に精通した業者を強く求めていることが分かりました。

「インターネットで訳あり物件専門の業者を探す」が38.8％で1位、「物件近くの不動産屋を探す」が27.7％で2位となり、この2点が上位に選ばれ、まずは不動産屋に相談という傾向が強く現れる結果となりました。

次に1位から5位までを選んだ方のコメントをご紹介いたします。

1位 インターネットで訳あり物件専門の業者を探す 112／289 38.8%

1位となったのは「インターネットで訳あり物件専門の業者を探す」で、普通の不動産屋では対応が難しい特殊な物件であるという認識が浸透していることが伺えます。

コメントでも「一般的に売却が難しいため、まずは専門業者を探すことが重要」「通常の不動産屋では売却が難しい可能性がある」といった声が多く寄せられ、餅は餅屋と言わんばかりに、制約のある物件の取り扱いに長けたノウハウを持つプロを頼りにする傾向が強く現れてました。

★ ＜1位：「インターネットで訳あり物件専門の業者を探す」を選択した方のコメント＞ ★

「専門業者を探すのが一番確実だと思います。複数の業者に査定を依頼して、価格だけでなく、その会社の知見や販売戦略を比較検討することが重要だと考えます。」30代・男性

「再建築不可物件は一般的な物件とは異なるため、通常の不動産屋では売却が難しい可能性があると思います。そのため、まずはインターネットで『訳あり物件専門』の業者を探し、相談したいです。」40代・女性

「まずはインターネットで再建築不可物件を専門に扱っている業者を探します。そういった専門業者の方が、適切な価値を評価してくれ、買い手も見つけてくれそうだからです。」30代・男性

2位 物件近くの不動産屋を探す 80／289 27.7%

2位の「物件近くの不動産屋を探す」では、その土地の特性や周辺事情を熟知している「地元の目」に期待する声が多く集まりました。

「近隣の事情に詳しい人のほうが適正な価格で売却できそう」「物件の周辺状況が解る不動産屋に売却を持ちかけるのがベスト」といった意見が見られ、隣地への売却交渉や地域特有の需要掘り起こしなど、ネットだけでは完結しない「地域密着の強み」を求めていることが分かります。

★ ＜2位：「物件近くの不動産屋を探す」を選択した方のコメント＞ ★

「近隣の事情に詳しい人のほうが適正な価格で売却できそうなので、付近の不動産屋がいいと思う。」20代・女性

「物件が物件なので物件の周辺状況が解る不動産屋に売却を持ちかけるのがベストだと思います。次善策としては色々な不動産屋に相談するしかないと思います。」50代・男性

「まずは不動産屋に相談すると思うが、物件近くの不動産屋の方が適正な価値を判断してくれそうに思う。念のため、一括査定も試みる。」40代・女性

3位 金融機関や弁護士、税理士に相談して売却先を探してもらう 71／289 24.6%

3位には「金融機関や弁護士、税理士に相談して売却先を探してもらう」がランクインし、複雑な権利関係や税務面での失敗を未然に防ぎたいという慎重な心理が浮き彫りになりました。

「法律や税金の面でつまずくと先に進まない気がする」といった声が象徴するように、単なる不動産売買の枠を超え、相続や税制が絡む特殊な物件だからこそ、各分野の専門家による安全で確実なサポートを必要としていることが読み取れます。

★ ＜3位：「金融機関や弁護士、税理士に相談して売却先を探してもらう」を選択した方のコメント＞ ★

「再建築不可物件を自分だけで売却するのは難しそうなので、やはり金融機関や弁護士、税理士といった専門家に相談したいです。法律や税金の面でつまずくと先に進まない気がしますし、安心感も違います。経験のある人に間に入ってもらえれば、買い手探しもスムーズになりそうだと感じます。」60代・男性

「まずは自分で調べてみて、相続を依頼した税理士などに信頼できる不動産屋を紹介してもらう」50代・女性

「まずは不動産に詳しい税理士や弁護士と相談したうえで、誠実な対応をしてくれる不動産屋さんを探して相談する」50代・女性

4位 職場や自宅近くの不動産屋に相談する 66／289 22.8%

4位の「職場や自宅近くの不動産屋に相談する」では、スピード感とコミュニケーションの取りやすさを重視する傾向が見られました。

「気軽に対面できる範囲の不動産屋に相談し、早期売却を目指す」「一番敷居が低くて頼りになる」といったコメントがあり、何度も足を運ぶ必要がある面倒な手続きだからこそ、自分の生活圏内で顔を合わせて相談できる身近な窓口に安心感を覚える方が多いようです。

★ ＜4位：「職場や自宅近くの不動産屋に相談する」を選択した方のコメント＞ ★

「一番相談しやすそうなので、まずは不動産屋に相談したい。」40代・女性

「気軽に対面できる範囲の不動産屋に相談し、早期売却を目指します。」40代・女性

「一番敷居が低くて、一番頼りになるのが地元の不動産屋だと思う。」50代・男性

5位 一括査定サイトで複数業者に査定依頼する 64／289 22.1%

5位の「一括査定サイトで複数業者に査定依頼する」は、特殊な物件だからこそ「買い叩かれたくない」「少しでも高く売りたい」という比較検討のニーズを反映される結果となりました。

「一度一括査定に出すことで、さまざまなプロの意見が聞ける」「各社の査定額を比較できる便利さもある」という意見が多く、相場が不透明な再建築不可物件において、複数の業者の評価を天秤にかけ、最も良い条件を引き出そうとする賢い売却戦略が伺えます。

★ ＜5位：「一括査定サイトで複数業者に査定依頼する」を選択した方のコメント＞ ★

「インターネットで完全無料で使える不動産一括査定サイトがあり、このようなサイトの場合は欲しがっている不動産会社のみが名乗りを上げるだけではなく、各社の査定額を比較できる便利さもあります。」50代・男性

「一度一括査定に出すことで、さまざまなプロの意見が聞けるので出してみるのが良いと思う。その上でより良い売り方をしてくれそうな（今はSNSなどで古民家紹介動画などが流行っている）不動産屋に任せると、少しでも高く売れる可能性があるとおもう。」20代・女性

「一括査定サイトは何より簡単なので、実行すると思います。」30代・女性

再建築不可物件の売却方法まとめ

今回は不動産に興味がある方289名を対象にした、再建築不可物件の売却方法に関するアンケート調査の結果を発表してまいりました。

再建築不可物件の売却に関して、「インターネットで訳あり物件専門の業者を探す」と回答した方が約40％（38.8％）で1位となり、2位の「物件近くの不動産屋を探す（27.7％）」に対して10ポイント以上の差をつける結果となりました。

皆さんは、再建築不可物件をご自身が売却する事になった際、どのような方法を選ばれますでしょうか？

ドリームプランニングでは、これからも不動産に関する様々な視点からアンケート調査を実施・発表してまいりますので、皆様のご参考になさってください。

■ニッチな不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」について

URUHOME(ウルホーム) https://uruhome.net は一般的に売却が難しいニッチな不動産（いわゆる負動産）に関するお悩み解決コラムを発信するサイトです。またニッチな不動産の無料査定や売却相談も行っております。

■株式会社ドリームプランニングについて

株式会社ドリームプランニングは「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」理念にもとづき、空家マッチングサイト（不動産SNSウチカツ(https://uruhome.net/)）の運営や、日本全国で売却の難しい特殊な負動産の買取、再販事業を行っている不動産会社です。

■会社概要

社名 ：株式会社ドリームプランニング

横浜本社 ： 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜 8階

東京店：〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目4－5 浅草橋ハシモトビル 3階

埼玉店：〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル 6階

電話番号 ：045‐641‐5480

代表者 ： 代表取締役 高橋樹人（たかはし たつひと）

設立 ： 2002年11月12日

URL ： https://dream-plan.com/