「家庭科のドラゴン」誕生25周年記念、株式会社VがVRChat向け3D衣装・特設ワールドを制作

株式会社V

仮想空間における社会インフラの企画・開発・運営を行う株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下「V」）は、「リトルボブドック」「家庭科のドラゴン」をはじめとするキャラクターの開発ならびにライセンスを管理する株式会社サンワード（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：上田 一郎、以下「サンワード」）が展開するIP「家庭科のドラゴン」の誕生25周年を記念し、VRChat向け3D衣装・アクセサリーおよび特設ワールドを企画・制作いたしました。

2026年5月8日(金)21時より、アバター向け販売プラットフォーム「BOOTH」にて3D衣装・アクセサリーの販売を開始し、同日、特設VRChatワールドを公開いたします。

■“あのドラゴン”がVRChatへ。思い出をバーチャル空間でリバイバル

サンワードが展開する「家庭科のドラゴン」は、小中学校の裁縫セットやナップサックなどの図案として親しまれてきたデザインシリーズです。2026年に誕生25周年を迎える本IPは、世代を超えて多くの人の記憶に残る“懐かしのドラゴン”として、今なお高い認知を有しています。

今回の取り組みでは、「家庭科のドラゴン」25周年を記念し、VRChat向けの3D衣装・アクセサリーや特設ワールドを展開します。リアルな学級用品として親しまれてきたデザインを、バーチャル空間で身に着け、集い、撮影できる体験へと再構築することで、新たなブランド接点の創出を目指します。

懐かしさを入り口にしながら、VRChat上での交流や自己表現につながる体験を提供し、これまで「家庭科のドラゴン」に親しんできたユーザーはもちろん、バーチャル空間で新たに出会うユーザーにも、その世界観を届けてまいります。

商品名：家庭科のドラゴン ルールレジェ-BLACK DRAGON- エプロン＆ジャージ

価格：5,000円（税込）

対応アバター：ラムネ / マヌカ / しなの / ミルティナ / ショコラ / ルルネ / キプフェル / 真冬 / 狛乃 / 墨惺

商品名：家庭科のドラゴン ルールレジェ-BLACK DRAGON- パスホルダー

価格：1,000円（税込）

共通素体アバター：汎用モデル

商品名：家庭科のドラゴン ルールレジェ-BLACK DRAGON- ナップサック

価格：1,200円（税込）

対応アバター：汎用モデル

５月中にエプロン、ナップサックを購入の方に限り、缶バッジ（実物）をプレゼント。

応募方法は別途お知らせします。

■3D衣装・アクセサリー、特設VRChatワールドを企画・制作

本プロジェクトにおいて、株式会社Vは企画立案から3D衣装・アクセサリーの制作、VRChatワールドの開発までを一貫して担当させていただきました。

アバター向け販売プラットフォーム「BOOTH」では、「家庭科のドラゴン」の象徴的なデザインを取り入れたVRChat向け3D衣装・アクセサリーを展開します。エプロン＆ジャージセット、ナップサック、パスホルダーなど、当時の学級用品を想起させるアイテムをバーチャル空間で身に着けられる商品として制作させていただきました。

BOOTHショップページ：https://sunward.booth.pm/

※商品ページは21時に公開予定です。

また、サンワード公式として初となる特設VRChatワールドも公開します。ワールド内には教室や廊下など、学校生活を思わせる空間を再現。ユーザーは本プロジェクトで展開するアイテムを身に着けながら、友人との交流や写真撮影を通じて、「家庭科のドラゴン」の世界観をバーチャル空間で楽しむことができます。

ワールド名：とびだせ！サンワード学園

ワールドURL：https://vrchat.com/home/world/wrld_22ea7a43-529f-4b3c-b777-555e701b5de2/info

※5月8日(金)21時から本ワールドへ入場可能になります。

■VRChatにてお披露目イベントを開催

ワールド公開を記念し、株式会社サンワード代表取締役と一緒にワールドを巡るお披露目イベントを開催します。

日時：5月9日（土）21:00～

場所：「VRChat」内特設ワールド

参加方法：サンワード公式VRChatグループのGroup+インスタンスに入場（定員40名）

↓グループへの参加はこちらから↓

https://vrc.group/KATEIK.5878

■株式会社Vについて

株式会社Vは、VRChat社のパートナー企業として国内外の様々な企業と連携。ビジネス展開やユーザーコミュニティ運営を行い、長期プロジェクト数国内No.1の実績を有する企業です。ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などから資金調達を実施。メタバース/XR領域において、戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

■VRChatとは

VRChatは、アメリカ合衆国のVRChat Inc.が運営するソーシャルVRプラットフォームです。VR機器、PC、スマートフォンから利用でき、ユーザーが作成した多彩なワールドやアバターを通じて、さまざまな人との交流を楽しめます。

VRChat公式サイト

https://hello.vrchat.com/

VRChat Steamダウンロードページ

https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/?l=japanese

■会社概要

会社名：株式会社サンワード

ブランドの顔をつくるキャラクター事業、ユーザーの購買体験を高めるセールスプロモーション事業の2軸から、事業フェーズにあった課題解決の提案を行っている。中でも 「家庭科のドラゴン」シリーズをはじめ、多くの子どもたちの学校生活を彩る製品を数多く展開している。

公式サイト：https://sunward-sunchara.com/

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

URL：https://v-inc.jp