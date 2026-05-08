SPEED UPコレクション誕生20周年記念新作アイテム販売開始のお知らせ

株式会社 RB Japanダイニングテーブル「SPEED UP」。

フランスのライフスタイル“Art de vivre（暮らしの芸術）”を体現するラグジュアリーインテリアブランド、Roche Bobois（ロッシュ ボボア）を運営する株式会社RB Japan（本社：東京都渋谷区神宮前）は、SPEED UP新作アイテムの販売を開始をいたします。

1960年にパリで創業したRoche Boboisは、“Art de vivre（暮らしの芸術）”をブランドコンセプトに、インテリアをアートとして生活に取り入れる独自の美意識を世界へ発信し続けてきました。現在は世界60カ国以上に展開し、国際的なデザイナーやファッションブランドとのコラボレーションを通じて、春・ 夏/秋・冬の年2回のコレクションを発表しています。

1964年セルビア生まれの近未来的なデザインで知られるデザイナーのSacha Lakic は、最先端技術への強い情熱を持ち、自動車、モーターサイクルやインテリアにその大胆なデザインを反映させてきました。彼のデザインは、しなやかでありながらダイナミックなフォルムを特徴としており、それは彼のシグネチャーともいえます。

SPEED UP コレクション

今回は、SPEED UPコレクション誕生20周年を記念し、彼が再解釈した新しいコレクションの販売を開始いたします。

Roche BoboisTOKYOでは、ダイニングテーブルとアームチェア、Roche Bobois OSAKAでは、ダイニングテーブルを展示しています。流動性とバランスを体現する革新的なデザインをぜひお楽しみください。

問い合わせ先:

Roche Bobois TOKYO

東京都渋谷区神宮前3-35-1 1F/2F

Tel.03-6459-2704

Roche Bobois OSAKA

大阪府大阪市中央区北浜3-6-2 淀屋橋ステーションワン1F

Tel.06-6484-8228

Mail. press@roche-bobois.jp