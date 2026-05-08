ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「プロジェクト・オリジン 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 7～」

■新イベント「プロジェクト・オリジン 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 7～」開催！

株式会社オルトプラス▲SSR【得意分野の共闘】山田三郎

チームメンバーと分断され、死地で互いに背中を預けることとなった

一郎＆左馬刻、二郎＆銃兎、三郎＆理鶯の3ペア。

それぞれの場所でギミックに挑み、時には共闘し――

ついにはラスボスが潜む研究室の前に辿り着く。

今、【The Origin】との決戦が幕を開ける！

【「プロジェクト・オリジン 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 7～」概要】

▼イベント開催期間

2026年5月8日（金）17時00分～2026年5月19日（火）10時59分

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【得意分野の共闘】山田三郎」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【得意分野の共闘】山田三郎は、イベントチケット(緑)を手に入れ「プロジェクト・オリジン 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 7～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。

「プロジェクト・オリジン 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 7～ Gコレクト」開催！

イベント期間中に同時開催されている「プロジェクト・オリジン 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 7～ Gコレクト」では、「SSR【いがみ合いの共闘】山田一郎」「SSR【背中合わせの共闘】山田二郎」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【いがみ合いの共闘】山田一郎▲SSR【背中合わせの共闘】山田二郎

その他、イベント限定報酬カード「SSR【得意分野の共闘】山田三郎」や「山田 一郎」「山田 二郎」「山田 三郎」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。

【「プロジェクト・オリジン 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 7～ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2026年5月8日（金）17時00分～2026年5月19日（火）10時59分

◆ログインボーナスの実施

イベント開催にあわせて、「プロジェクト・オリジン 後編～HYPNOSIS MICROPHONE QUEST 7～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

▼ログインボーナス実施期間

2026年5月8日（金）17時00分～2026年5月19日（火）10時59分

「May シブヤ Gコレクト」開催！

「SSR【Just a Dream】飴村乱数」「SSR【Just a Dream】夢野幻太郎」「SSR【Just a Dream】有栖川帝統」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

【「May シブヤ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2026年5月1日（金）00時00分～2026年5月31日（日）23時59分

▲SSR【Just a Dream】飴村乱数▲SSR【Just a Dream】夢野幻太郎▲SSR【Just a Dream】有栖川帝統

■その他のキャンペーン

◆ストーリーカードキャンペーン～一二三・簓～

新ストーリーカード「SSR【Workout】伊弉冉一二三」と「SSR【Workout】白膠木簓」を獲得することができるGコレクトを開催しています。Gコレクトはジェムのほか、専用チケット「ストーリーGコレチケット(vol.6)」各種を使うことでも回すことができ、ビンゴミッションとログインボーナスで最大150回分のチケットを獲得できます。

※「ストーリーGコレチケット(vol.6)」各種を所持している場合、開催期間が終了しても本Gコレクトを回すことが可能です。

▼開催期間

2026年4月25日（土）00時00分～2026年5月8日（金）23時59分

◆SUDDEN SCRATCH!!～ヨコハマ:ハート～

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、ヨコハマ・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】毒島メイソン理鶯」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。さらに、SUDDEN SCRATCH!!～Special～の開催時には10枚目が獲得可能となり、10枚集めるとカードストーリーがフルボイスに！

▼開催期間

2026年5月7日（木）00時00分～2026年5月13日（水）23時59分

【タイトル概要】

【タイトル】ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

【対応プラットフォーム】iOS / Android / Amazon Appstore

【サービス開始】2020年3月26日（木）

【価格】基本プレイ無料（アイテム課金型）

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

【公式サイト】https://hypnosismicarb.com/

【公式SNS】https://x.com/hypnosismic_arb

【配信元/開発運営】株式会社アイディアファクトリープラス

【共同開発】アイディアファクトリー株式会社、株式会社オルトプラス

【権利表記】(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

株式会社オルトプラス 会社概要

【会社名】株式会社オルトプラス

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)

【代表】代表取締役 石井 武

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2010年5月6日

【URL】https://www.altplus.co.jp/

株式会社アイディアファクトリープラス 会社概要

【会社名】株式会社アイディアファクトリープラス

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2020年1月10日

【URL】https://ideafplus.co.jp/

アイディアファクトリー株式会社 会社概要

【会社名】アイディアファクトリー株式会社

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋3‐1‐4 サンシャインシティ文化会館6F

【設立】1994年10月27日

【URL】https://www.ideaf.co.jp/