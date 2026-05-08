「カゴメ野菜生活ファーム富士見」で『“アリス”とめぐる畑のひみつツアー』を5月23日から開始

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社（代表取締役社長：奥谷晴信 本社：愛知県名古屋市）が運営する「カゴメ野菜生活ファーム富士見」(長野県富士見町)は、2026年より新たなコンセプト“野菜と生きる一日を体験する 「農と食のテーマパーク」”を掲げて、一部施設やコンテンツのリニューアルを行い、3月7日（土）より今年度の営業を開始しています。

5月23日(土)からは、「畑」から「暮らし」までのつながりを五感で体験する土・日・祝日限定の新プログラム『“アリス”とめぐる畑のひみつツアー』を開始いたします。本ツアーは、土の大切さや種の不思議、野菜が育つ仕組み、野菜飲料が生まれるまでを、「見る」だけでなく、実際に「触って」「感じて」「味わう」体験型のコンテンツです。ツアーを通じて『農』と『食』の楽しい思い出を持ち帰り、農業や自然を身近に感じて考えるきっかけにしていただくことを目的としています。

平日は、これまで同様に、隣接するカゴメ富士見工場の見学ができる「カゴメファクトリーツアー富士見工場」を実施し、「野菜生活 100」がお客様のもとに届くまでのバリューチェーン(収穫・調合・充填・検査・出荷等の一連の流れ)を知っていただくことで、カゴメのものづくりの姿勢をお伝えします。平日と週末で異なるコンテンツをご用意することで、色々な視点からカゴメの「農」と「食」をお伝えしていきます。

「カゴメ野菜生活ファーム富士見」は、来場者一人ひとりが“野菜とともに生きる”ことを実感し、自然や人とのつながりを再発見できる場へ進化します。体験を通じてカゴメが大切にする価値をお届けし、思い出とともに未来世代へとつなげていきます。

■新コンテンツ 『“アリス”とめぐる畑のひみつツアー』

カゴメのオリジナルストーリー「不思議の畑のアリス」のキャラクターである“アリス”と、その仲間達をガイド役として、野菜が育つ土の中から、植物の種の不思議、野菜が育つ仕組み、そして野菜飲料が生まれるまでを、「見る」だけでなく、実際に「触って」「感じて」「味わう」体験型のコンテンツです。

＜「不思議の畑のアリス」とは＞

好奇心いっぱいのアリスが、ミミズや微生物などのユニークで個性豊かな生きものたちと出会い、

それぞれの役割やつながり、いのちを循環させる神秘的なチカラがある不思議な畑の世界を知る

ことで、そこから生まれる自然の恵みをいただくことへの感謝の心が芽生えていくカゴメのオリジナル

ストーリーです。

「不思議の畑のアリス」コンテンツ：https://www.kagome.co.jp/ftl/aliceinwf/Alice_002.html

＜ツアー概要＞ ※事前予約制

名 称： “アリス”とめぐる畑のひみつツアー

実 施 日： 2026年5月23日(土) より 土・日・祝日開催 ※5月8日より予約受付開始

所要時間： 約90分 ※開催時間は予約サイトでご確認ください。

料 金： 1名さま \3,000 (税込)

年齢制限： 4歳以上 ※小学生以下は大人の方と一緒にご参加ください。

定 員： 1便につき12名 ※状況により変わる可能性があります。

＜ツアー内容＞オープニング

招待状を受け取り、冒険ガイドとともに今日の冒険に

ついてのムービーを視聴します。

「タネのふしぎ」

ボックスに入った野菜の種の模型をさわり、芽→花→実へ育つまでの絵合わせゲームに挑戦します。

「うねうねチャレンジ」

種が目を覚ますのに必要な「ふかふかの土」を作るため、畝(うね)作りに挑戦します。

「収穫体験」

その時期に旬を迎える野菜を収穫しながら、野菜の特徴や生育を学びます。

「ブレンド体験」

カゴメの「野菜生活100」をヒントに、自分好みのオリジナルジュースを作ります

※作ったジュースは、持ち帰りはできません。

オリジナルパッケージづくり

自分で描いたシールを貼った「野菜生活１００ オリジナル」を持ち帰ることが

できます。

■継続コンテンツ 『カゴメファクトリーツアー富士見工場』

「野菜生活 100」がお客様のもとに届くまでの一連の流れを、AR技術を活用した臨場感あふれる映像で紹介するツアーです。ツアーの中では、AR 動画を通じて、当社社員が野菜を通じて届けたい想いを来場者にお伝えします。カゴメのものづくりの姿勢と、お客様の健康を願う想いをお届けするツアーです。

＜ツアー概要＞ ※事前予約制

名 称： カゴメファクトリーツアー富士見工場

実 施 日： 営業期間中の主に平日

所要時間： 約70分 ※開催時間は予約サイトでご確認ください。

料 金： 1名さま \300

年齢制限： なし

定 員： 1便につき20名 ※状況により変わる可能性があります。

＜ツアー内容＞

カゴメの代表的な商品である「野菜生活 100」の工場見学ができるツアー。生産工程はもちろん、「野菜生活 100」の歴史、カゴメのこだわりなどを、畑から店頭まで、商品に携わる従業員が登場する AR の映像や楽しい展示を体験いただけます。

■ その他のコンテンツ

収穫体験

カゴメ野菜生活ファーム富士見内の農場では、春から初冬まで様々な野菜の収穫を体験することができます。収穫した野菜はお持ち帰りが可能で、採れたて野菜のおいしさをご自宅でお楽しみいただけます。※料金は野菜の種類、時期により異なります。（体験メニュー例 ： ミニトマト、とうもろこし、かぼちゃ、にんじん）

ショップ (今年度リニューアル)

カゴメ商品の他、地元の特産品やここでしか買えないオリジナルアイテムを揃え、これまでも好評をいただいていたショップが、売り場面積を拡大し、「思い出を持ち帰れるショップ」をコンセプトに生まれ変わりました。マルシェでの収穫野菜や、オリジナルグッズの販売も拡大します。5月23日(土)からは、「野菜生活100」を使ったオリジナルスムージーを販売します。

レストラン

南イタリアを中心としたメニューを提供するフルサービスのレストランです。主に地元の旬の野菜・食材やイタリア産の食材を使用しています。薪窯で焼いたナポリピッツアは、薪燃料ならではの焼き上がり、香り、食感をお楽しみいただけます。お子さま向けのキッズプレートもご用意しております。(アリスのランチョンマット付き)

ワークショップ

野菜を使ったワークショップは、“野菜と親しむ時間を過ごして頂きたい”と想う野菜生活ファームならではの企画です。小さなお子様から大人まで、自分だけのオリジナルな作品が30分ほどで完成できるのも魅力です。（例：ハロウィンかぼちゃデコレーション、クリスマスリース作り、焼き芋大会など）

生きものと共生する農場

ファームに隣接する「生きものと共生する農場」では、「畑の生きものクイズラリー」を通じて、生物多様性や生きものの大切さについて楽しく学ぶことができます。2025年には、農地生態系における動植物の保 全・復元活動や、環境教育の機会提供などが評価され、環境省の「自然共生サイト」に認定されました。

ひまわり迷路

夏には、地元の小学生と一緒に作るひまわり畑の迷路をお楽しみいただけます。

■カゴメ野菜生活ファーム富士見について

「カゴメ野菜生活ファーム富士見」は、2019年4月、遊休地を活用し、八ヶ岳の雄大な自然に囲まれた富士見町に開業しました。2025年度は年間約4万人のお客さまに来場いただき、野菜の収穫や工場見学を通じて農業・工業への興味・関心を培うとともに、野菜を通じて地域活性の拠点としての役割を担っています。

2026年度からのコンセプトを、“ 野菜と生きる一日を体験する「農と食のテーマパーク」“とし、野菜を「育てる・食べる・分かち合う」という営みの中に、人と自然が寄り添いながら生きる喜びを感じられる場所を目指します。

【営業関連情報】

住所：長野県諏訪郡富士見町富士見9275-1

営業期間：3月7日(土) ～ 12月18日(金) （12月19日～3月上旬は冬季休業予定）

営業時間：10時～ 16時

休館日：毎週火曜日 ※その他に臨時休館日がありますので、詳細はHPをご覧ください。

入場料：無料

駐車場：普通車 80台、大型バス 4台、駐輪場 8台

HPアドレスhttps://www.kagome.co.jp/ysfarm/ （体験コンテンツ、レストランの予約サイト有り）

問い合わせ先ysf@kagome.co.jp （営業期間内）

■「カゴメ野菜生活ファーム富士見」アクセス（車） 中央道諏訪南ＩＣより約7分（電車） 中央本線 富士見駅より車で約6分■「カゴメ野菜生活ファーム富士見」が体現するカゴメグループの「ミッション・ビジョン・バリューズ」

カゴメグループは、2026年にこれからの未来に向けた新たな「ミッション・ビジョン・バリューズ」を策定しました。使命であるミッションは「カゴメグループは、人が自然を、自然が人を豊かにする循環を生み出し続けます」、目指す姿であるビジョンは「農から食にわたる技術革新をリードし、自然の可能性を共に拓く会社」と定めました。「カゴメ野菜生活ファーム富士見」は、このカゴメグループの「ミッション・ビジョン・バリューズ」を体感いただける施設です。