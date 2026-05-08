春に増える“分散型七五三”とは｜前撮り衣装ランキングと実態調査

株式会社LIN

株式会社LIN（岐阜県可児市）が運営する着物レンタルサービス「レンタル衣裳マイセレクト」は、30～50代女性100名を対象に、「着物の着用機会や選び方」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、近年は秋の本番シーズンだけではなく、春に七五三の前撮りやお参りを行う“分散型七五三”が増加していることが分かりました。

背景には、「混雑を避けたい」「快適な気候で撮影したい」「桜や新緑で写真を残したい」といったニーズがあり、七五三の時期に対する考え方が少しずつ変化しています。

七五三経験者は45％｜春前撮り需要も増加傾向

アンケートでは、「着物を着たイベント」として、

七五三：45％

という結果となりました。

また、当社レンタル実績においても、3月～5月の七五三利用件数は年々増加傾向にあり、“春の前撮り”を選ぶ家庭が増えています。

春の七五三で人気の衣装傾向ランキング

【女の子】

1位：水色系

2位：淡いピンク系

3位：マルチカラー系

【男の子】

1位：白・生成り系

2位：黒・グレー系

3位：ネイビー系

近年は、従来の濃い色味だけではなく、自然光や桜との相性を意識した“やわらかな淡色系”を選ぶ傾向

が強まっています。

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株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表取締役：林竜吾）が運営する着物レンタルサービス「レンタル衣裳マイセレクト」は、2026年上半期（2026年3月1日～5月6日）にレンタルされた、七五三衣裳の人気カラーランキングを発表いたします。

女の子では、レンタル実績320件の中で、水色系・淡いピンク系・マルチカラー系が上位を占める結果となりました。

近年は、男の子・女の子ともに、自然光での見え方や家族写真との調和を意識したカラー選びが増えている傾向が見られます。

特に春の七五三では、桜や新緑との相性を意識し、“やわらかく上品に見える色味”を選ぶ傾向が強まっています。

「レンタル衣裳マイセレクト」の七五三レンタル一覧はこちら

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/236916/list.html

七五三の衣装選びでは「色・全体の印象」が重視される傾向

「着物選びで重視したポイント」については、

●色（全体の印象）：58％

●柄（デザイン）：49％

●価格（予算）：38％

という結果となりました。

特に七五三では、「写真に残った時の印象」を意識する人が多く、背景との相性や、兄弟・家族とのバランスを重視する傾向が見られます。

「混雑を避けたい」「快適に撮影したい」が春人気の理由に

春に七五三を行う理由としては、

●混雑回避

●子どもの負担軽減

●気候の快適さ

●桜・新緑での撮影

などが挙げられます。

秋の七五三シーズンは、神社や写真館、美容室の予約が集中しやすい一方、春は比較的ゆったりと撮影や参拝を行いやすいことから、“家族らしく自然に過ごせる”点が支持されていると考えられます。

「準備の大変さ」が七五三の悩みとして浮上

一方で、「着物選びで後悔したこと」の調査では、

●準備が大変だった：24％

●色・柄選びに迷った：22％

●思ったより費用がかかった：22％

という結果も見られました。

特に七五三は、衣装・ヘアセット・撮影・移動など準備項目が多いため、“できるだけ負担を減らしたい”という意識が高まっています。

当社の取り組み

レンタル衣裳マイセレクトでは、春の分散型七五三にも対応できるよう、

●春向けカラーコーディネート提案

●前撮り時期の分散利用提案

●商品写真・動画の充実

●家族コーディネート提案

などを強化しております。

今後も、お子さまやご家族が無理なく特別な一日を迎えられるよう、安心して選べるサービスづくりに取り組んでまいります。

調査概要

調査主体：株式会社LIN（レンタル衣裳マイセレクト）

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年5月7日

調査対象：30～50代女性（七五三・お宮参り・成人式・結婚式等で着物を着用した経験のある方）

有効回答数：100名

調査機関：Freeasy