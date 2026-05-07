不動産クラウドファンディングの『T′s Funding』、横浜・沖縄の区分マンションを対象とした『T’s Funding T-38号ファンド』が2日で完売。

タマキホーム株式会社

不動産クラウドファンディング事業を展開するタマキホーム株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：玉城公之）は、同社が運営する不動産クラウドファンディングサービス『T's Funding』において、「横浜・沖縄 区分マンション投資ファンド」を公開し、投資申込みの受付を開始したことをお知らせいたします。

▼『T’s Funding T-38号ファンド』詳細ページ

https://tsfunding.jp/fund/detail/index/59

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■募集開始翌日に100％達成

『T’s Funding T-38号ファンド』は、神奈川県横浜市の「エクレール二俣川」と、沖縄県那覇市の「ウィングシャトー長田トレトゥッティ」の2物件を対象としたパッケージ型ファンドです。

異なる市場特性を持つエリアへ分散投資を行うことで、様々なリスクを抑えた堅実な運用を目指します。

5月1日の募集開始直後から非常に多くの反響をいただき、翌日には募集金額4,000万円に対し100％以上の申し込みを達成いたしました。

本ファンドは「抽選方式」を採用しているため、募集期間終了まで全ての投資家様に当選のチャンスがあり、現在も5月11日12時の締め切りに向けて広くお申し込みを受け付けております。

■1年間の有期限運用

本ファンドは運用期間を「1年間」と定めた有期限ファンドです。長期間資金が拘束される不安を抑え、ライフプランに合わせた収益の受け取りが可能です。想定利回りは年利4.50%（税引前）を目標としており、安定したインカムゲインを狙いたい方に適しています。

■劣後出資率は35.59%

不動産クラウドファンディングにおいて、万が一物件の売却価格が当初より下がった場合、まず運営会社（劣後出資者）の出資分から損失を補填する仕組みです。『T's Funding T-38号ファンド』の場合、35.59%までの下落であれば、投資家が預けたお金に影響が出ない計算になります。

■運営会社タマキホームからのメッセージ

今回の『T's Funding T-38号ファンド』では、弊社の強みである「沖縄」の成長性と、首都圏でも根強い人気を誇る「横浜」の安定性を組み合わせ、より強固なポートフォリオを構築いたしました。

皆様の期待に応え、信頼されるパートナーであり続けることをお約束いたします。

■詳細はコチラ！

『T’s Funding T-38号ファンド』詳細ページ

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関連リンク

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