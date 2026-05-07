【バンビシャス奈良】比留木謙司アソシエイトヘッドコーチ 契約満了のお知らせ

株式会社バンビシャス奈良

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。



バンビシャス奈良では、比留木謙司アソシエイトヘッドコーチとの契約が2025-26シーズンをもって満了となりますことをお知らせいたします。

比留木謙司アソシエイトヘッドコーチ

比留木謙司アソシエイトヘッドコーチ (C)Bリーグ

生年月日

1985年7月19日

出身地

東京都

経歴

2019-20 トライフープ岡山 アソシエイトヘッドコーチ

2020-23 トライフープ岡山 ゼネラルマネジャー兼ヘッドコーチ

2023-24 CB L'Horta Godella（スペイン） アシスタントコーチ

2024- ヤマトライジング奈良 スポーツディレクター

2025-26 バンビシャス奈良 アソシエイトヘッドコーチ

コメント

シーズンを通して多くのご声援ありがとうございました！

なにもわからずにこのチームに来たけれど、バンビシャスで仕事ができて良かったです。

逆境の中で一体感を持って共に戦うことのできるファンやクラブ含めた仲間の存在はとても頼もしかったし、多くのすばらしい出会いは私のすてきな財産となりました。

バスケットの世界は狭いので、またどこかでお会いすることもあるでしょう！

ありがとうございました！