ダウンロード版ゲームが最大60％OFFとなるセールが開催中！『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』は50%OFF！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント





　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ニンテンドーeショップにて、ダウンロード版タイトルを対象とした期間限定セールを開催することをお知らせいたします。


本セールでは、『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』や『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット』のほか、『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 デジタルデラックス版』、『ことばのパズル　もじぴったんアンコール』などの人気タイトルが最大60%OFFの特別価格でお楽しみいただけます。


ぜひセール公式ページをチェックしてみてください！




詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/

【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2026年5月6日（水）～2026年5月31日（日）


■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_5(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_5)




【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』


　販売価格：5,940円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：2,970円（税込）



『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Deluxe Edition』


　販売価格：3,520円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：1,408円（税込）[詩関1]



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット』


　販売価格：7,678円（税込）⇒【28%OFF】セール販売価格：5,490円（税込）



『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 デジタルデラックス版』


　販売価格：6,908円（税込）⇒【31%OFF】セール販売価格：4,720円（税込）



『ことばのパズル　もじぴったんアンコール』


　販売価格：3,520円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：1,760円（税込）



『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ　デラックスエディション』


　販売価格：10,780円（税込）⇒【44%OFF】セール販売価格：5,980円（税込）



『スーパーロボット大戦X』


　販売価格：8,360円（税込）⇒【52%OFF】セール販売価格：3,990円（税込）



『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』


　販売価格：6,578円（税込）⇒【46%OFF】セール販売価格：3,490円（税込）



『ドラゴンボールZ KAKAROT ＋ 新たなる覚醒セット』


　販売価格：3,960円（税込）⇒【24%OFF】セール販売価格：2,980円（税込）



『.hack//G.U. Last Recode』


　販売価格：5,478円（税込）⇒【54%OFF】セール販売価格：2,490円（税込）


など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/




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ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M



■権利表記：


『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』


　Little Nightmares(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.


　Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット』


　太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 デジタルデラックス版』


　(C)Bandai Namco Entertainment Inc.


　(C)Bandai Namco Amusement Inc.



『ことばのパズル　もじぴったんアンコール』


　ことばのパズル　もじぴったんアンコール(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



Nintendo Switchは任天堂の商標です。



※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。