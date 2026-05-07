ダウンロード版ゲームが最大60％OFFとなるセールが開催中！『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』は50%OFF！
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ニンテンドーeショップにて、ダウンロード版タイトルを対象とした期間限定セールを開催することをお知らせいたします。
本セールでは、『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』や『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット』のほか、『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 デジタルデラックス版』、『ことばのパズル もじぴったんアンコール』などの人気タイトルが最大60%OFFの特別価格でお楽しみいただけます。
ぜひセール公式ページをチェックしてみてください！
詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。
セール公式HP :
https://bnent.jp/Sale_Release/
【ニンテンドーeショップ】
■セール期間 ：2026年5月6日（水）～2026年5月31日（日）
■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_5(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_5)
【セール対象：Nintendo Switch(TM)】
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』
販売価格：5,940円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：2,970円（税込）
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Deluxe Edition』
販売価格：3,520円（税込）⇒【60%OFF】セール販売価格：1,408円（税込）[詩関1]
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット』
販売価格：7,678円（税込）⇒【28%OFF】セール販売価格：5,490円（税込）
『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 デジタルデラックス版』
販売価格：6,908円（税込）⇒【31%OFF】セール販売価格：4,720円（税込）
『ことばのパズル もじぴったんアンコール』
販売価格：3,520円（税込）⇒【50%OFF】セール販売価格：1,760円（税込）
『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ デラックスエディション』
販売価格：10,780円（税込）⇒【44%OFF】セール販売価格：5,980円（税込）
『スーパーロボット大戦X』
販売価格：8,360円（税込）⇒【52%OFF】セール販売価格：3,990円（税込）
『デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー』
販売価格：6,578円（税込）⇒【46%OFF】セール販売価格：3,490円（税込）
『ドラゴンボールZ KAKAROT ＋ 新たなる覚醒セット』
販売価格：3,960円（税込）⇒【24%OFF】セール販売価格：2,980円（税込）
『.hack//G.U. Last Recode』
販売価格：5,478円（税込）⇒【54%OFF】セール販売価格：2,490円（税込）
など
その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。
詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。
セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/
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ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M
■権利表記：
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』
Little Nightmares(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット』
太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 デジタルデラックス版』
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Amusement Inc.
『ことばのパズル もじぴったんアンコール』
ことばのパズル もじぴったんアンコール(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。
※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。
※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。