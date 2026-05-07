世界初公開。元Diorデザイナー クウィーニー・チャン氏が放つ新星ブランド〈The Second of September〉先行ローンチ&POP-UP開催【FLOWER VASE GALLERY】

株式会社パーク・コーポレーション

株式会社パーク・コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：井上 英明）が運営する「Aoyama Flower Market（以下、青山フラワーマーケット）」の南青山本店に位置する花瓶専門店「FLOWER VASE GALLERY（以下、フラワーベースギャラリー）」は、2026年5月15日（金）より、セラミックアーティストのQueenie Chan（クウィーニー・チャン）氏による新ブランド〈The Second of September（ザ・セカンド・オブ・セプテンバー）〉の世界初公開となるポップアップストアを開催いたします。

■クリエイティブの「架け橋」として誕生した新ブランド〈The Second of September〉

2025年、一人のクリエイターの透徹した眼差しと、確かな情熱から新たな物語が動き出しました。その名は、〈The Second of September〉。

ブランド名は、クウィーニー氏の姪の誕生日に由来します。ニュージーランドの大自然の中で、ルールに縛られず感性を爆発させる彼女の姿は、純粋な創造性の象徴でした。

彼女が描く色鮮やかな世界や、夢中で土をこねる手元を眺めていると、「愛されている」という安心感の中で育まれた、一人の人間としての純粋な幸福感が伝わってくると彼女は言います。AIが普及するこれからの時代だからこそ、人間固有の情熱や「手の痕跡（the touch）」を解放することが不可欠になる。子どもの頃の自由な想像力と、大人が向き合う現実世界を繋ぐ「架け橋」でありたい。このブランドには、そんな彼女の真摯な願いが込められています。

＞【インタビュー】クウィーニー・チャンが語る、新ブランドに込めた「次世代への希望」と「手仕事の温もり」

https://note.com/fvg_official/n/n1aeb197f6928

■Diorから陶芸の世界へ。クウィーニー・チャン氏の歩み

クウィーニー氏は、極めて稀有なキャリアを歩んできました。ロンドンのファッション名門校セントラル・セント・マーチンズで学び、パリの〈Christian Dior〉でデザイナーとして活躍。



その後、陶土という原始的な素材に向き合う中で、自身の記憶や美意識を形にするブランド〈ephēlis（エフェリス）〉を創設しました。完璧な美が求められるオートクチュールの世界を経て、あえて「手仕事の不完全さ」に宿る温もりを見出した彼女。次世代の可能性を育むための新たな挑戦が、この〈The Second of September〉なのです。

▶︎ ephēlis（エフェリス）公式サイト： https://www.ephelis.studio/

■初のコレクション：A World of Mushrooms

初披露となるのは、姪の自由な表現から着想を得た「きのこ」がテーマのフラワーベース。独自の美しさを放つ４つのコレクションが、唯一無二のラインナップとして誕生しました。

PORCINI（ポルチーニ）

太い茎と大きな傘を持つ、風格ある佇まい。樹木と栄養を分かち合う「共生関係」を表現しています。どっしりとした存在感は、一輪挿しとしても、オブジェとしても存在感を放ちます。

CREMINI（クレミニ）

「ベビー・ベラ」とも呼ばれる、親しみやすく愛らしいフォルム。雨上がりの小道にひっそりと、けれど力強く自生する生命の躍動をイメージしています。

OYSTER（オイスター）

オイスターマッシュルームのヒラタケがモチーフ。枯れ木に段状に重なる彫刻的な造形は、季節を問わず生き抜く生命力の象徴です。貝のように扇状に広がるフォルムが、空間に心地よいリズムを刻みます。

CHANTERELLES（シャンテレル）

黄金色のトランペット型をした、神秘的なアンズタケ。人工栽培ができない野生ならではの気品と、多湿な森の中で静かに育つまでの「時の流れ」を纏います。

■ 開催概要：世界初公開 POP-UP STORE

世界初公開を記念し、ポップアップストアを開催します。

小さな彫刻作品であり、花を生けることで刻々と表情を変えていく「きのこ」のフラワーベースは、飾る人の創造性の鏡となり、日常に新しい驚きを届けてくれるはずです。世界で初めてその物語が動き出す瞬間を、ぜひ店頭でご体感ください。

会期： 2026年5月15日（金）～5月31日（日）

会場： FLOWER VASE GALLERY（青山フラワーマーケット 南青山本店2階）

住所： 東京都港区南青山5丁目4-41 グラッセリア青山

営業時間： 10:00～20:00（日祝 19:00閉店）

MAP： https://maps.app.goo.gl/uansqURVgZ5dgUsv6

【インスタライブ情報】5/14（木）インスタライブ配信

ポップアップ開催前夜、商品のラインナップやスタイリングのポイントを、デザイナーの想いと共に詳しくご紹介します。

日時：2026年5月14日（木）20:00頃～

Instagramアカウント：FLOWER VASE GALLERY（@flower_vase_gallery）

https://www.instagram.com/flower_vase_gallery

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■青山フラワーマーケットとは

「Living With Flowers Every Day」をコンセプトに花や緑に囲まれた心ゆたかなライフスタイルを提案するフラワーショップ。パリのマルシェをイメージした店内には、産地にこだわった季節の花をご用意。2026年5月7日時点で全国に121店舗、パリとロンドンに各1店舗を展開。

※画像はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※入荷並びに取扱商品などの詳細はご利用店舗にお問い合わせください。

※都合により内容は予告なく変更する場合があります。

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【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社パーク・コーポレーション 広報担当

メールアドレス：parkpress@park-corp.jp