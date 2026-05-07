【Cath Kidston】母の日ギフト エプロン＆ブックバッグチャームを発売！5月9日（土）・5月10日（日）店舗限定のラッピングフラワーも！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之） が展開する英国発のライフスタイルブランド Cath Kidston（キャス キッドソン）は、母の日のプレゼントにぴったりの、エプロン3種とブックバッグチャームエコバッグ3種を日本限定で全国直営店と公式オンラインストア（https://cathkidston.jp/）にて発売いたします。また、直営店舗限定で

Cath Kidstonのアートペーパーでラッピングした「Cath Kidstonオリジナルラッピングフラワー Harmony Ditsy」5,500円（税込）２色展開を数量限定で5月9日（土）、5月10日（日）に販売いたします。

日本限定デザインのエプロンは、程よい厚みで重すぎないコットンキャンバス生地に、Cath Kidstonらしいアートをプリントし、配色になったストラップがアクセントになった日常に彩りを添えるデザインです。ショルダーストラップはスライド式で、長さの調整していただけます。ウエストのリボンは、前でも後ろでも、お好みの位置で結んで素敵に見える仕様で、ポケットはスマートフォンもすっぽり入る便利な大きめサイズです。

【Icon Floral】お花が散りばめられたとても華やかなアート。ポケットはPainted Ginghamがプリントされ、アートミックスがCath Kidstonらしいデザインです。同じアートを組み合わせたブックバッグチャームエコバッグとセットでギフトにするのがおすすめです。

【Royal Guards】兵隊とコーギーが描かれた英国らしさいっぱいで、優しいタッチと愛嬌のある表情がCath Kidstonらしいアート。故エリザベス女王の愛犬がコーギーであったことにちなんだ、縁のあるアートの組み合わせです。

【Scallop Rose】懐かしさを感じるスカラップとお花のアートはこれぞCath Kidstonというデザイン。淡い色合いが優しい印象で、華やかさの中に落ち着いた大人の雰囲気も感じさせる一枚です。

Cath Kidstonの代表的なアイテムであるスモールブックバッグが、ミニチュアサイズのチャームになって新登場。遊び心いっぱいのデザインですが、実は、中には収納できるエコバッグがセットになった便利なアイテム。エコバッグはコンパクトながら、2リットルのペットボトルが2本入る容量です。ブランドの日本再上陸後から人気の高いアートを中心に３種のデザインを揃えた、ギフトはもちろん、ご自身用にもおすすめの特別なアイテムです。

【Icon Floral】ラージブックバッグで非常に人気の高い、 Cath Kidstonらしいお花が散りばめられたアート。エコバッグはPainted Gingham柄。紙の質感まで再現された、手描きならではの優しい風合いのギンガムチェックです。

【Lace Hearts】スクエアトートバッグの中で飛びぬけて人気の高いLace Heartsをミニチュアサイズでも展開。エコバッグはPainted Ginghamのプリントです。

【Lovely London】再上陸時に好評だったスモールブックバッグのLovely London。商品はもちろん店舗の壁紙としても使われている人気のアートBows & Roseのエコバッグがセットになっています。

新作発売詳細

発売店舗：Cath Kidston 全国直営店 / 公式オンラインストア https://cathkidston.jp/

公式オンラインストアはこちら :https://cathkidston.jp/collections/new_arrival

◆エプロン Icon Floral / Royal Guards / Scallop Rose 各8,800円（税込）

Icon FloralRoyal GuardsScallop Ros

◆ブックバッグチャームエコバッグ Icon Floral / Lace Hearts / Lovely London 各6,600円（税込）

Icon FloralLace HeartsLovely LondonIcon FloralLace HeartsLovely London

母の日限定販売

◆Cath Kidston オリジナルラッピングフラワー Harmony Ditsy 5,500円（税込）

販売日：5月9日（土）、5月10日（日）

発売店舗：Cath Kidston 全国直営店

■Cath Kidston (キャス キッドソン)

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。

【店舗情報】

Cath Kidston 表参道店 11:00 ~ 20:00 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目9-3

Cath Kidston 京都ポルタ店 10:00 ~ 20:00 〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 B2F

Cath Kidston ルクア大阪店 10:30 ~ 20:30 〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3ルクア大阪ルクア8F

Cath Kidston 天神地下街店 10:00 ~ 20:00 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目天神地下街東2番街303号

Cath Kidston 西銀座店 11:00 ~ 20:00 〒104-0061 東京都中央区銀座4-1 NISHIGINZA 1F

Cath Kidston コクーンシティ さいたま新都心店 10:00 ~ 21:00 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ コクーン1 2階

Cath Kidston 大井町トラックス店 10:00 ~ 20:00 〒140-0005 東京都品川区広町二丁目1番17号

OIMACHI TRACKS 2F