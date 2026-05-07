日本語ユーザー向けSUNOプロンプト辞典「prompt-jukebox」、アーティスト300名収録で正式ローンチ

株式会社スポルアップ

株式会社スポルアップ（本社：東京都調布市／代表取締役：山本慎二郎）は、AI 音楽生成サービス SUNO の日本語ユーザー向けに開発したアーティストプロンプト辞典「prompt-jukebox（ぷろんぷとじゅーくBOX）」を、2026 年 5 月 7 日、アーティスト 300 名の収録達成とともに正式ローンチしました。日本語 UI と、日本の音楽ファンが慣れ親しんだアーティスト群への深い対応を強みとし、年内のアーティスト 10,000 名収録を目指します。

■ サービス概要

「prompt-jukebox」は、SUNO で「狙った音」を出すために必要なプロンプトを、アーティストの楽曲スタイルから即座に生成・コピーできる辞典型 Web サービスです。私たちは本サービスを「日本人の、日本人による、日本人のための SUNO プロンプト辞典」（inspired by ゲティスバーグ演説）と位置づけ、日本語 UI、日本のリスナーの感覚に沿った収録選定（J-POP・歌謡曲から海外ロック・ポップスの定番まで、日本の音楽ファンが慣れ親しんだアーティスト群を厳選）、ワンクリックでの貼り付けを実現します。

https://prompt-jukebox.com/ TOPページ■ 300 名収録の意義

英語圏向けには既に大規模なプロンプト辞典サービスが存在しますが、日本語 UI・日本のリスナー視点での選定・解説は十分に整備されていませんでした。prompt-jukebox は、日本の音楽ファンが慣れ親しんだアーティスト 300 名を高品質に収録した日本語特化型として、日本市場における第一の選択肢を目指します。

https://prompt-jukebox.com/ 初期搭載300アーティストhttps://prompt-jukebox.com/ 歌詞ジェネレーター■ 主な機能[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113869/table/8_1_f8d0c64fa99fd9aff411a883ade1e920.jpg?v=202605070152 ]■ 料金体系- アーティストプロンプトは全 Tier 完全無料（閲覧・コピーともに無料）- 歌詞生成：無料は月 3 回まで、Premium プラン（月額 500 円）で無制限- Premium 加入者にはプロンプト修正提案・コントリビューターバッジを順次提供■ 10,000 名ロードマップ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113869/table/8_2_432426a08bb174414fc05307e88813b4.jpg?v=202605070152 ]■ 開発体制

「prompt-jukebox」は、株式会社スポルアップが推進するシン・チーム（社内エンジニア・マーケター・デザイナー、SUNO 作曲家・SEO・SNS 専門家など多様な業務委託パートナーで構成される専門家ネットワーク）の知見を結集して開発・運営しています。

■ サービス URL

https://prompt-jukebox.com

■ 会社概要

会社名：株式会社スポルアップ

所在地：東京都調布市

代表者：山本慎二郎

設立：2017 年

事業内容：EC 運営、アフィリエイトマーケティング、イベント企画、AI プロダクト開発・運営

URL：https://spollup.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社スポルアップ 担当：加藤

Email：admin@spollup.jp

URL：https://spollup.jp/contact/