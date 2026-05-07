【新発売】累計1.5万台突破のシリーズから待望の最新作！爆速5分製氷も、こだわり透明氷もこれ1台。ALTENA「クイック＆クリア高速製氷機」が予約販売開始！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

「あ、氷がない！」 気温が上がるこれからの季節、朝のキッチンで誰もが一度は経験するあの絶望感。 家族全員分の水筒、ペットボトル、そして朝食のドリンク。冷蔵庫の自動製氷では到底追いつかず、結局暑い中コンビニへ氷を買いに走る……。

そんな家庭の「氷不足ストレス」を鮮やかに解消し、多くの支持を集めてきた人気シリーズから、ついに待望の新商品が登場します。

大分県に本社を置く三金商事株式会社（ブランド名：ALTENA／アルティーナ）は、シリーズ累計販売台数15,000台突破を記念し、機能・デザインともに究極の進化を遂げた最新モデル「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」の予約販売を本日より開始いたします。

楽天ランキング常連。選ばれ続けてきた「ALTENA」の信頼

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-c02/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice-c02.htmlAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYC77HV6

ALTENAの家庭用コンパクト製氷機シリーズは、これまで楽天市場をはじめとする主要ECモールで幾度となくランキング1位を獲得してきました。その背景にあるのは、国内メーカーならではの「使いやすさへのこだわり」と「確かな品質」です。

今回の最新作「クイック＆クリア高速製氷機」は、既存ユーザーの熱い要望に応え、「速さ」と「美しさ」という、相反する2つのニーズを1台で実現しました。

「着替えている間」に準備完了。爆速約5分の「クイックモード」

本製品の最大の武器は、スピードに特化した「クイックモード」です。このモードでは、スピードを最優先した標準氷を、なんと最短約5分でドロップします。

忙しい朝、スイッチを入れてから洗顔や着替え、お弁当の仕上げをしている間に、水筒1本分を満たす氷が完成。1時間で最大約108個（クイックモード時）という圧倒的な製氷能力で、家族が多いご家庭の朝の救世主となります。※使用環境温度や水温により製氷時間は変動します。

パーティーや女子会を格上げする、宝石のような「透明氷」

スピードだけではなく、「氷の質」にこだわりたい特別なシーンも「クイック＆クリア高速製氷機」にお任せください。

「クリア氷モード」では、時間をかけて水を流水させながらゆっくりと凍らせることで、宝石のような透明感を持つ氷を作り出します。

この透明氷は、来客時のおもてなしや女子会、ホームパーティーのメインアイテムとして大活躍します。グラスに入れるだけで見た目がパッと華やかになり、テーブルを「映える」空間へと演出。その場にいるだけで気分が楽しくなる、特別な時間を彩ります。

また、透明氷は密度が高く硬いため、「溶けにくい」のも特徴のひとつです。 長いおしゃべりに夢中になっても飲み物が薄まりにくく、最後まで美味しさをキープ。 もちろん、一日の終わりの静かな晩酌タイムを贅沢に楽しみたい時にも最適です。

シーンに合わせて選べる「3モード × 3サイズ」

用途に合わせて、氷のタイプとサイズを自由自在に組み合わせることが可能です。

クイックモード（最短約5分）×1サイズ

スピード重視の「標準氷」を製氷。朝の時短や急な来客に。

クリア氷モード ×3サイズ

透明度と溶けにくさを重視した「透明氷」を製氷。パーティーやおもてなしなど、特別なシーンに。

標準モード ×3サイズ

普段使いのストック用に。安定したペースで「氷」を供給します。

さらに、クリア氷モードと標準モードではS・M・Lの3サイズから選択可能。

口の狭いマイボトルにはSサイズ、ロックグラスにはLサイズなど、器の形状に合わせて最適な氷を選べます。

利用者から届いた喜びの声

一足先に「ALTENA クイック＆クリア高速製氷機」を体験いただいた皆様からの、喜びの声をご紹介します。

「朝の絶望がなくなりました！」（30代・女性）

「子供の学校の水筒に氷を入れる際、冷凍庫が空で焦ることが多々ありました。この製氷機なら、お弁当を詰めている間に最初の氷ができるので、本当に助かっています。」

「友達を呼びたくなる製氷機です」（40代・女性）

「こんなにキレイな透明氷が自宅で作れるなんて感動です。女子会で出した時、みんなから『お店の氷みたい！』と絶賛されました。おしゃべりしていても氷がなかなか溶けないので、ゆっくり楽しめます。」

「氷が無限に使える」という安心感」（20代・女性）

「夏場は1日1袋ペースで氷を買っていましたが、重いしコストもかかるのが悩みでした。水道水で無限に作れるようになってからは、家計も大助かり。作れば作るほど元が取れるという実感がすごいです。」

「家飲みが、最高の一杯に変わった」（30代・男性）

「今まで「家の氷は溶けやすいし、酒の味が落ちる」と妥協していましたが、この透明な氷には驚きました。密度が高くて溶けにくく、見た目もバーのような美しさ。お気に入りのウイスキーをゆっくり味わえる贅沢な時間に、心から満足しています。」

インテリアを彩る、洗練された4つのトレンドカラー

どんな空間にも馴染み、出しっぱなしにしておきたくなる4色のラインナップを展開。

マットブラックピュアホワイトクリームベージュグレージュ

マットブラック： 高級感漂うカラーで、モダンなキッチンやお部屋に。

ピュアホワイト： 清潔感にあふれ、明るいキッチンに馴染む定番カラー。

クリームベージュ： 柔らかく温かみのある、ナチュラルなインテリアとの相性◎。

グレージュ： 圧倒的な支持を受ける洗練された大人カラー。

国内メーカーならではの安心サポートと予約販売

「ALTENA」は、10年以上にわたり製氷機を開発し続けてきた知見を活かしたブランドです。

日本人スタッフによるカスタマーサポートと、安心の1年保証を完備しています。

今回の新発売・予約販売期間にいち早く手に入れて、この夏の「氷不足」から解放されませんか？

商品仕様

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice-c02/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice-c02.htmlAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYC77HV6

ALTENA

クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02

＜カラー＞

マットブラック、ピュアホワイト、クリームベージュ、グレージュ

＜セット内容＞

- 製氷機 本体 ×１台

- アイススコップ

- 氷ケース

- WEB説明書QRコード(保証書付)

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)