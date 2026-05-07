【BtoB購買プロセスの70%は“匿名”】なぜリード獲得は商談につながらないのか？構造的課題とAI時代の打ち手、ROI800%達成の匿名顧客可視化＆コンテンツ戦略セミナーレポート

株式会社IDEATECH

コンテンツPR・コンテンツマーケティング・コンテンツセールスを総合支援する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、TRENDEMON JAPAN株式会社、Bizibl Technologies株式会社と共催した「BtoB購買プロセスにおける『7つの大罪』実態調査 分科会ウェビナー：なぜあなたのリード獲得は商談につながらないのか？―ROI800%を達成した匿名顧客の可視化とコンテンツ戦略」のレポートを無料公開いたしました。

本セッションでは、BtoB購買プロセスの7割以上が匿名状態で進行する「ダークファネル」の拡大、生成AIの普及によるオーガニック流入の減少といった構造的変化を背景に、ROI最大800%を達成した匿名顧客の可視化と、一次情報・パーソナライズを軸にしたコンテンツ戦略について、3社の登壇者が事例を交えて解説しました。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/641_1_86157019139fbb3c5257e496f81f0926.jpg?v=202605070151 ]

■セミナーレポート内容（一部紹介）

- 購買プロセスの7割以上を占める「ダークファネル（匿名段階）」の実態と、オーガニック流入-7%・LLM経由流入+570%・AI経由ユーザー成約率3.5倍といったAI時代の環境変化- キュレーション系コンテンツの価値急落と、一次情報・独自調査データを軸にしたパーソナライズコンテンツが差別化の鍵となる理由- TRENDEMON×IDEATECH共同パッケージで50社以上に導入、ROI最大800%を実現した匿名顧客の可視化とパーソナライズ配信の実践事例



気になる続きは下記よりダウンロードしてご覧ください。

セミナーの全容レポートのダウンロードはこちら：

https://ideatech.jp/download/349/?utm_source=pr_260507

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■会社概要

会社名：TRENDEMON JAPAN株式会社

代表者 ：Halel Porat

所在地 ：東京都港区麻布十番2-20-7 6F

設立日 ：2018年7月

事業内容：コンテンツマーケティング特化型ABMツールの提供・展開

・国内外の大手企業を中心としたABM支援

URL ：https://trendemon.jp/abm

会社名 ：株式会社Bizibl Technologies

代表者 ：代表取締役 花谷 燿平

所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1・11F

設立日 ：2018年10月4日

事業内容：ウェビナーマーケティングSaaS「Bizibl」の開発・提供

URL ：https://bizibl.tv

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック）

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」

・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー(R)︎」

・コラムマーケティング「コラピー(R)︎」

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」

２.IDEA PR事業

・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」

・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」

・LLMO戦略コンサルティング

３.IDEAマーケティング事業

４.IDEAデザイン事業

５.IDEAセールス事業（コンテンツセールス(R)︎）

６.IDEAソリューションズ事業

７.IDEA AI事業

・生成AI導入・運用支援研修

・生成AI研修

URL ：https://ideatech.jp



