【BtoB購買プロセスの70%は“匿名”】なぜリード獲得は商談につながらないのか？構造的課題とAI時代の打ち手、ROI800%達成の匿名顧客可視化＆コンテンツ戦略セミナーレポート

写真拡大 (全3枚)

株式会社IDEATECH

　コンテンツPR・コンテンツマーケティング・コンテンツセールスを総合支援する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、TRENDEMON JAPAN株式会社、Bizibl Technologies株式会社と共催した「BtoB購買プロセスにおける『7つの大罪』実態調査 分科会ウェビナー：なぜあなたのリード獲得は商談につながらないのか？―ROI800%を達成した匿名顧客の可視化とコンテンツ戦略」のレポートを無料公開いたしました。




　本セッションでは、BtoB購買プロセスの7割以上が匿名状態で進行する「ダークファネル」の拡大、生成AIの普及によるオーガニック流入の減少といった構造的変化を背景に、ROI最大800%を達成した匿名顧客の可視化と、一次情報・パーソナライズを軸にしたコンテンツ戦略について、3社の登壇者が事例を交えて解説しました。



■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/641_1_86157019139fbb3c5257e496f81f0926.jpg?v=202605070151 ]


■セミナーレポート内容（一部紹介）



- 購買プロセスの7割以上を占める「ダークファネル（匿名段階）」の実態と、オーガニック流入-7%・LLM経由流入+570%・AI経由ユーザー成約率3.5倍といったAI時代の環境変化
- キュレーション系コンテンツの価値急落と、一次情報・独自調査データを軸にしたパーソナライズコンテンツが差別化の鍵となる理由
- TRENDEMON×IDEATECH共同パッケージで50社以上に導入、ROI最大800%を実現した匿名顧客の可視化とパーソナライズ配信の実践事例


気になる続きは下記よりダウンロードしてご覧ください。


セミナーの全容レポートのダウンロードはこちら：
https://ideatech.jp/download/349/?utm_source=pr_260507



■売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー(R)️」



　「レポピー(R)️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。


10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。



詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr　


■会社概要

会社名：TRENDEMON JAPAN株式会社

代表者　：Halel Porat


所在地　：東京都港区麻布十番2-20-7 6F


設立日　：2018年7月


事業内容：コンテンツマーケティング特化型ABMツールの提供・展開


　　　　　・国内外の大手企業を中心としたABM支援


URL　　：https://trendemon.jp/abm



会社名　：株式会社Bizibl Technologies

代表者　：代表取締役 花谷 燿平


所在地　：東京都千代田区神田錦町2-2-1・11F


設立日　：2018年10月4日


事業内容：ウェビナーマーケティングSaaS「Bizibl」の開発・提供


URL　　：https://bizibl.tv　


会社名　：株式会社IDEATECH（アイデアテック）

代表者　：代表取締役社長 石川友夫


所在地　：〒107-0062　東京都港区南青山2丁目11番17号　第一法規ビル3階


設立日　：2010年2月


事業内容：１.IDEAコンテンツ事業 　　　　　


　　　　　・リサーチデータマーケティング「リサピー(R)︎」 　　　　　


　　　　　・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」 　　　　　


　　　　　・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー(R)︎」 　　　　　


　　　　　・コラムマーケティング「コラピー(R)︎」 　　　　　


　　　　　・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」 　　　　　


２.IDEA PR事業


　　　　　・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」


　　　　　・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」


　　　　　・LLMO戦略コンサルティング 　　　　　


３.IDEAマーケティング事業 　　　　　


４.IDEAデザイン事業 　　　　　


５.IDEAセールス事業（コンテンツセールス(R)︎） 　　　　　


６.IDEAソリューションズ事業 　　　　　


７.IDEA AI事業


　　　　　・生成AI導入・運用支援研修


　　　　　・生成AI研修


URL　　：https://ideatech.jp