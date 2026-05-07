東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪市）は、公式ホームページ内「暮らしのアイデア」にて、「超厚手サンホイル® 7m」新商品モニターレビューコラムを2026年4月に公開しました。 今回ご紹介するのは、サンホイル®シリーズの中で最も厚く、破れにくさが特長の「超厚手サンホイル® 7m」です。 実際にモニターとして使用したお客さまのリアルな感想や調理シーンの写真を交えながら、商品の特長やおすすめの使い方をご紹介しています。 URL:https://www.toyoalumi-ekco.jp/column/10300/

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シリーズ最厚！破れにくく丈夫なサンホイル®

「超厚手サンホイル® 7m」は、通常のサンホイル®（厚み11マイクロメートル）に対し、約1.6倍となる18マイクロメートルの厚みを実現したシリーズ最厚タイプです。 破れにくさ・穴あきにくさの試験でも、厚み以上の強度を確認しており、調理中の破れによるストレスを軽減します。 触った瞬間に分かるほどのしっかりとした厚みがあり、くしゃっと丸めた際の音や感触からも、一般的なアルミホイルとの違いを実感いただけます。 包み焼き料理はもちろん、形をしっかり保てる特長を活かし、アウトドア調理にもおすすめです。

「超厚手サンホイル®」を使った感想は？

モニターアンケートでは、「手触りで分かるほど分厚く、安心して使える」「破れにくく、汁漏れを気にせず調理できる」といった声が多く寄せられました。 また、通常品に比べて硬めで保形性が高く、ホイルを器状に成形しても崩れにくく安定感がある点も高く評価されています。調理中にホイルの破れを気にして慎重になる必要がなく、日常のちょっとしたストレスを軽減できる点が支持されています。

用途別アンケートで高評価だった使い方

通常のサンホイル®と比較したアンケートでは、以下の用途において「超厚手サンホイル®」が使いやすいという結果が得られました。 ・オーブントースターの網に敷く ・包み焼き料理 ・揚げ物の温め直し 特に包み焼き料理では、「形が作りやすい」「破れにくく安心して使える」といった点が好評でした。 一方で、硬さがあるため「おにぎりを包む用途にはあまり向かない」という声もあり、用途に応じた使い分けをしてみてください。

実際に使った様子のお写真もコラムにてご紹介！

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モニターの皆さまからは、鮭のホイル焼きをはじめとした包み焼き料理の写真が多数寄せられました。 フライパンひとつで家族分をまとめて調理できる包み焼きは、同時調理が可能な便利な調理方法として、改めて注目されています。 そのほかにも、落とし蓋や野菜の下処理など、さまざまな用途で活用されており、「丈夫さ」を活かした使い方の幅広さが確認できました。

商品概要

品名：超厚手サンホイル® 7m 厚み：18マイクロメートル JAN：4901603025697 材質：アルミニウムはく 希望小売価格：オープン価格 販売チャネル：全国のスーパー、ホームセンター、ドラッグストアなどの量販店、および主要オンラインショップ

https://www.toyoalumi-ekco.jp/products/sun_foil_03/

会社概要

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社 代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典 本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1 設⽴：1969年11⽉1⽇ URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/