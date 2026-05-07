Paradox Interactive、Urban Gamesの『Transport Fever 3』を2026年にパブリッシングへ

Paradox Interactive AB

スウェーデン・ストックホルム／スイス・シャフハウゼン - 2026年5月7日 - ゲームパブリッシャーであるParadox Interactiveは本日、受賞歴を持つ『Transport Fever』シリーズの開発元であるUrban Gamesとのパブリッシングパートナーシップを発表しました。両社は協力し、シリーズ最新作『Transport Fever 3』の展開を行います。昨年発表された通り、『Transport Fever 3』は2026年にPC、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S向けに発売予定で、シリーズ史上最も奥深く、野心的な作品として、経験豊富なタイクーンプレイヤーから新規ユーザーまで世界中に届けられます。

発表トレーラーはこちらからご覧いただけます。

https://youtu.be/HcI60a6PbdI?si=4Da9Jhb_DZZ-B97_

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HcI60a6PbdI ]

『Transport Fever 3』では、プレイヤーは鉄道、道路、航路、航空路にまたがる輸送帝国を設計・構築・運営します。舞台は温帯、砂漠、熱帯、そして新たに追加された亜寒帯の4つの環境で、それぞれが独自の課題とゲームプレイの可能性を提供します。大幅に進化した地形生成システムにより、プレイヤーの行動に応じて変化する集落や産業が存在する、ダイナミックで完全にシミュレートされた世界が実現されています。また、100年にわたる輸送の進化を反映した250種類以上の実在車両（列車、バス、トラム、トラック、船舶、航空機、さらにシリーズ初となるヘリコプター）を用いて、自分だけの世界を構築することができます。

Urban Gamesの創業者兼CEOであるBasil Weber氏は次のように述べています。

「私たちの中核的価値観と長期的ビジョンを共有するパブリッシャーであるParadox Interactiveと提携できることを大変嬉しく思います。本パートナーシップにより、『Transport Fever 3』で私たちが掲げてきた方向性を維持しつつ、プレイヤーに最大限の価値を提供し続けることが可能になります。この提携はポジティブな影響しかもたらさないと確信しています。実績あるパブリッシャーと協力できることを光栄に思うとともに、本作は今年の発売に向けて、これまで以上に万全な体制でそのポテンシャルを発揮できる状態にあります。」

両社はともにプレイヤー中心のゲーム開発アプローチを重視しており、デザイン哲学およびファンベースにおいても自然な親和性があります。本提携により、開発はこれまでの方向性を維持しながら、Paradoxのマネジメントタイトルにおける専門性によってさらに強化されます。この合意はParadoxとUrban Games双方にとって理想的なものであり、2026年の発売に向けて、企業とプレイヤー双方にメリットをもたらします。

Paradox InteractiveのCBOであるMattias Rengstedt氏は次のように述べています。

「『Transport Fever 3』はParadoxのポートフォリオに非常に適したタイトルであり、Urban Gamesが本シリーズで成し遂げてきたことに深い感銘を受けています。本作は私たちが新規タイトルに求めるすべての要素を備えており、プレイヤーに長く楽しんでもらえる奥深い体験を提供します。Urban Gamesとともにシリーズの新たな一歩を踏み出し、本作を世界中へ届けることを楽しみにしています。」

本パートナーシップは『Transport Fever 3』のパブリッシングに関するものであり、知的財産権（IP）そのものは含まれていません。

『Transport Fever 3』の詳細については公式サイトをご覧ください：

https://www.transportfever3.com/

『Transport Fever 3』Steamページ：

https://store.steampowered.com/app/3493540/Transport_Fever_3/ (https://store.steampowered.com/app/3493540/Transport_Fever_3/)

Urban Gamesについて

Urban Gamesはスイス・シャフハウゼンに拠点を置く独立系ゲーム開発スタジオです。2013年に設立され、2014年にデビュー作『Train Fever』をリリース。続く2016年には『Transport Fever』を発表しました。シリーズ第3作となる『Transport Fever 2』は2019年末に発売され、批評・商業の両面で成功を収め、PC、PlayStation 4 & 5、Xbox One、Xbox Series X|S向けに数百万本を販売しました。 www.urbangames.com(https://www.urbangames.com)

Paradox Interactiveについて

Paradox Interactiveは、PCおよびコンソール向けのストラテジー／マネジメントゲームにおける主要な開発・パブリッシャーの一つです。主な市場は北米、西欧、アジアであり、代表的なフランチャイズには『Stellaris』『Europa Universalis』『Hearts of Iron』『Crusader Kings』『Cities: Skylines』『Prison Architect』『Survivingシリーズ』『Age of Wonders』『Victoria』などがあります。また「World of Darkness」ブランドも保有しています。Paradoxのゲームは毎月合計600万人以上のプレイヤーに楽しまれています。www.paradoxinteractive.com(https://www.paradoxinteractive.com)