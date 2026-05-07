株式会社ファーストロジ、千葉県柏市にEC特化型センターを開設／出荷能力は月間75万件へ

株式会社ファーストロジ

化粧品・医薬部外品をはじめ、ヘアケア、サプリ・健康食品などを中心としたEC事業者向けに物流サービスを提供する株式会社ファーストロジ（本社：東京都中央区、代表取締役 中村一年）は、物流拠点である「ロジミナル柏(第一センター・第二センター)」を1拠点に統合し、従来の約2,100坪から約4,200坪へ拡張しました。

これにより、1日あたり2.5万件の出荷能力、月間75万件の出荷対応が可能となり、EC事業者のコスト最適化と安定した物流運用の実現を目指します。

- 倉庫移転の背景近年、化粧品・健康食品領域におけるEC市場は拡大を続けており、SKU増加や出荷量の変動に対応できる柔軟な物流体制の重要性が高まっています。一方で、複数拠点による在庫分散や拠点間移動、情報伝達ロスにより、物流コストの増加や出荷遅延といった課題も顕在化しています。こうした背景を受け、当社では物流機能の一元化と拠点拡張を実施し、より効率的かつ柔軟な物流体制を構築しました。これにより、企業理念である「お客様にとって、都合の良い会社であり続けること」の実現に向け、物流コストの最適化とサービス品質の向上、出荷スピードの強化を図ってまいります。

- 一元管理によるコスト削減と出荷効率の向上本取組みにより、以下のような効果を見込んでいます。- - 1日あたり2.5万件の出荷体制による急な受注増への対応- - 月間75万件の出荷処理能力による繁忙期の安定運用- - SKU増加や新商品展開にも柔軟に対応可能な拡張性（1クライアント様100～5,000SKUなど幅広く対応可能）- - 拠点間移動の削減による物流コストの最適化- - 出荷リードタイムの短縮および誤出荷・作業ミスの低減さらに、拠点集約により在庫・出荷状況の可視化を推進し、「見える物流」としてEC事業者の迅速な意思決定を支援します。

【新拠点概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182446/table/1_1_425f9511e7e48f17c79ff4e19906533b.jpg?v=202605071051 ]

- 今後の展望本物流拠点では、化粧品・健康食品を取り扱うEC事業者を中心に、多種多様な新規荷主企業の受け入れを進めております。今後も、成長を続けるEC市場に対応した物流基盤の強化を図り、中長期的な物流パートナーとして事業拡大を支援してまいります。また、コスト削減や業務効率化など、物流におけるさまざまな課題に対し、固定観念にとらわれず最適な解決策を追求いたします。物流の見直しをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。