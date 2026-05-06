価格改定とおトクな商品施策のお知らせ

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：名嶋 篤史、本社：神奈川県横浜市、以下：日本KFC)は、2026年5月7日(木)から、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、店頭メニューおよびデリバリーメニューの商品価格(税込)を改定いたします。

日本KFCでは、原材料価格の高騰が続くなかでも、お客さまへ「安全・安心な商品」をお届けするため、これまでコスト削減や業務効率化に努めてまいりました。しかしながら、エネルギー費や物流費をはじめとする関連コストの上昇が長期化していることを受け、今後も品質とサービスを維持しながら安定的に商品を提供していくため、このたび価格改定を実施することといたしました。

主な店頭単品メニューの価格改定幅(税込)は、「オリジナルチキン」が20円、「骨なしケンタッキー」が20円、ドリンク類各サイズが20円などとなります。一方で、より多くのお客さまに引き続きご利用いただけるよう、定番バーガー(「チキンフィレバーガー」「辛口チキンフィレバーガー」「チーズチキンフィレバーガー」「ダブルチキンフィレバーガー」「和風チキンカツバーガー」)およびセットメニューについては、価格を据え置きます。

■価格改定後もおトクなキャンペーン施策を展開

価格改定とあわせて、お客さまに引き続きおトク感を感じていただける施策も展開してまいります。その第一弾として、5月7日(木)から大人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」を通常価格の半額でお楽しみいただける「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを、6月2日(火)までの27日間限定で実施いたします。

加えて、KFC会員限定キャンペーンとして、5月7日(木)から6月2日(火)まで、「週替わりサイドクーポン」を配信いたします。「ポテト(S)」「コールスロー(S)」「チョコパイ」「ビスケット」を週替わりで半額にてご提供し、期間中さまざまなサイドメニューをおトクにお楽しみいただける施策をご用意しております。

さらに、「ケンタランチ」では、今年1月から新たな価格帯として「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」の“550(ゴーゴー)コンビ”を販売しております。KFC自慢のバーガーに「ポテト(S)」を組み合わせ、各550円でお楽しみいただけるコンビで、平日・土日を問わず毎日10時から15時までのランチタイム限定で販売しております。

日本KFCはこれからも、創業者カーネル・サンダースから受け継いできた“誰にも真似できないおいしさ”や“おもてなしの精神”を大切にしながら、お客さまに日常の中でKFCをより身近にお楽しみいただけるよう、商品・サービスの充実と体験価値の向上に努めてまいります。

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

※デリバリーメニューの価格改定幅は、店頭メニューの価格改定幅と異なります。

※メニューと価格の詳細は、PDFをご確認ください。

・店頭メニュー一覧 ダウンロードURL：

https://prtimes.jp/a/?f=d32088-471-2cf508d5e1cd3e2642339dbe754aa7ce.pdf

・デリバリーメニュー一覧 ダウンロードURL：

https://prtimes.jp/a/?f=d32088-471-97e78225ad821f2c96124960d95b0572.pdf

【キャンペーン概要】※価格は税込です。

■キャンペーン名：「カーネルクリスピー1ピース半額」…140円(通常価格290円）

「カーネルクリスピー1ピース半額」イメージ

■販売期間：2026年5月7日(木)～6月2日(火)

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。

【KFC会員限定キャンペーン概要】※価格は税込です。

■キャンペーン名：「KFC会員限定！週替わりサイドクーポン」

「KFC会員限定！週替わりサイドクーポン」イメージ

■実施期間：2026年5月7日(木)～6月2日(火)

■クーポン内容：

・第1弾：2026年5月7日(木)～5月12日(火)

「ポテト(S)半額」クーポン…140円(通常価格290円）

・第2弾：2026年5月13日(水)～5月19日(火)

「コールスロー(S)半額」クーポン…140円(通常価格290円）

・第3弾：2026年5月20日(水)～5月26日(火)

「チョコパイ半額」クーポン…140円(通常価格290円）

・第4弾：2026年5月27日(水)～6月2日(火)

「ビスケット半額」クーポン…140円(通常価格290円）

※クーポンはKFC会員のみご利用いただけます。

※クーポンは有効期限にかかわらず予告なく変更・終了する場合がございます。

※1回のご注文につき注文数量を3コまでご利用いただけます。

※キャンペーン商品の方がお得な場合がございます。

※クーポンの転載はご遠慮ください。

※Uber Eats、出前館などの配達代行サービスではご利用いただけません。

■配布方法：KFC公式アプリ、WEBサイト ※会員ログインが必要です。

アプリダウンロードURL：https://kfcjapan-deeplink.onelink.me/CrG6/ckb8ap8m

■対象店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※KFCデリバリーのサービス対象外の地域もございます。ご了承ください。

【商品概要】※価格は税込です。※積上げ価格は単品価格を合算した価格です。

■商品名：

「ケンタランチ550(ゴーゴー)コンビ」

「チキンフィレバーガーコンビ」…550円(単品積上げ価格730円)

〔チキンフィレバーガー、ポテト(S)〕

「和風チキンカツバーガーコンビ」…550円(単品積上げ価格730円)

〔和風チキンカツバーガー、ポテト(S)〕

「チキンフィレバーガーコンビ」イメージ「和風チキンカツバーガーコンビ」イメージ

■販売時間：毎日10:00～15:00

■実施店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。