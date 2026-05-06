脱毛後に肌を育てる新習慣ミュゼプラチナム、通うほど印象が変わる新フェイシャルを京都で始動
美容脱毛サロンを展開する新生ミュゼプラチナム株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹）は、脱毛後の新たな美容習慣として、フェイシャル専門サービス「MUSEE FACIAL Lab.」を京都・河原町にてリニューアルオープンいたします。
本施設では、「肌を整える」従来のケアから一歩進み、“通うことで肌印象を底上げしていく”新フェイシャルメニューを展開。
美容医療とエステの間にある“ライト美容ニーズ”に応える、新たな選択肢を提示します。
また、オープンを記念し、初回施術を無料で体験できるキャンペーン*を実施し、
「まずは試したい」というお客様のニーズに応え、ご来店ハードルを大きく下げています。
■背景：「一度きりの変化」ではなく「通うことで育てる美しさ」へ
スキンケア市場が拡大する中で、消費者の価値観は大きく変化しています。
これまでの「一度で変わる特別ケア」から、
・無理なく続けられる
・日常に組み込める
・自然に印象が変わる
といった“習慣型美容”へのシフトが進んでいます。
一方で、
「美容医療はハードルが高い」
「ダウンタイムが不安」
「結局続かない」
という声も多く、手軽さと効果実感のバランスが求められています。
MUSEE FACIAL Lab.は、こうした市場ギャップに着目し、
“通うほど印象が変わる”ことにフォーカスした設計で開発されました。
■サービスの特長
1. 針を使わない導入技術で“ライト美容体験”を実現
専用機器「エアインジェクション」を使用し、国内製造の幹細胞培養上清液を採用した美容液「MUSEE LABO」を肌へ届けます。
針を使わないため、痛みやダウンタイムに配慮しながらケアが可能です。
2. 脱毛との相乗効果に着目
肌のうるおいやキメの乱れ、乾燥によるくすみ、毛穴まわりや頭皮のコンディションが気になる方に、“脱毛して終わり”ではなく、“肌まで仕上げる”新しい顧客体験を提供します。
3. 施術後すぐにメイク可能、日常に組み込める設計
施術後すぐにメイクが可能なため、予定の合間や仕事帰りにも利用可能。
美容を“イベント”ではなく“日常”へと変えます。
4. 短時間×通いやすい価格で“習慣化”を後押し
短時間施術と継続しやすい料金設計により、無理なく通い続けられる仕組みを構築しています。
■オープン記念キャンペーン
ブランド誕生を記念し、初回限定無料体験キャンペーンを実施
MUSEE LABO美容液導入
通常 15分 7,200円 → 1回無料
＜キャンペーンのご予約＞
オープン記念キャンペーンのご予約はこちら(https://new-entry.musee-pla.jp/entry/welcome/exo_present)
ミュゼ会員様は以下会員アプリからご予約可能です。
会員アプリ「ミュゼパスポート」(https://musee-pla.com/mb/member/app/rsv_list.php?section=present&tab=exosome)
※お一人様1回限り
※初回のみ施設利用料2,200円（税込）を頂戴いたします
■MUSEE FACIAL Lab.の公式ページ
https://musee-pla.com/facial/donyu/
■料金プラン（すべて税込）
【都度・コース】
・1回：7,200円（税込）
・3回コース：19,500円（税込）※1回あたり6,500円（税込）
・8回コース：44,000円（税込）※1回あたり5,500円（税込）
【月額プラン】
・月会費：2,200円（税込）
・施術料：5,000円（税込）／回
■おすすめの通い方
全顔から首までしっかりケアしたい方には、
2週間に1回ペースの「8回コース」がおすすめです。
継続することで、肌のコンディションを安定させ、
“なんとなくキレイ”から“明確に印象が変わる”状態へ導きます。
■オプションメニュー
・ハイドラオプション（導入前の肌コンディション調整）
・フェイスパックオプション（施術後の仕上げケア）
目的に応じた組み合わせにより、より高い満足度を実現します。
■店舗情報（第一号店）
京都・河原町エリアにリニューアルオープン。
今後は全国への展開を予定しています。
所在地：京都府京都市下京区真町88
ユー・イットゥ・池善ビル 3F
アクセス：阪急京都線 河原町駅 徒歩約1分
■今後の展開
ミュゼプラチナムは、脱毛にとどまらず、
「美容を習慣化するインフラ」としての進化を目指します。
MUSEE FACIAL Lab.を起点に、
“通うほど美しくなる”体験の提供をさらに拡張してまいります。
＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞
ミュゼ・メディア・HD株式会社 広報担当
E-mail：mmh@musee-pla.jp