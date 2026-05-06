脱毛後に肌を育てる新習慣ミュゼプラチナム、通うほど印象が変わる新フェイシャルを京都で始動

ミュゼ・メディア・HD株式会社

美容脱毛サロンを展開する新生ミュゼプラチナム株式会社（東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹）は、脱毛後の新たな美容習慣として、フェイシャル専門サービス「MUSEE FACIAL Lab.」を京都・河原町にてリニューアルオープンいたします。

本施設では、「肌を整える」従来のケアから一歩進み、“通うことで肌印象を底上げしていく”新フェイシャルメニューを展開。

美容医療とエステの間にある“ライト美容ニーズ”に応える、新たな選択肢を提示します。

また、オープンを記念し、初回施術を無料で体験できるキャンペーン*を実施し、

「まずは試したい」というお客様のニーズに応え、ご来店ハードルを大きく下げています。

■背景：「一度きりの変化」ではなく「通うことで育てる美しさ」へ

スキンケア市場が拡大する中で、消費者の価値観は大きく変化しています。

これまでの「一度で変わる特別ケア」から、

・無理なく続けられる

・日常に組み込める

・自然に印象が変わる

といった“習慣型美容”へのシフトが進んでいます。

一方で、

「美容医療はハードルが高い」

「ダウンタイムが不安」

「結局続かない」

という声も多く、手軽さと効果実感のバランスが求められています。

MUSEE FACIAL Lab.は、こうした市場ギャップに着目し、

“通うほど印象が変わる”ことにフォーカスした設計で開発されました。

■サービスの特長

1. 針を使わない導入技術で“ライト美容体験”を実現

専用機器「エアインジェクション」を使用し、国内製造の幹細胞培養上清液を採用した美容液「MUSEE LABO」を肌へ届けます。

針を使わないため、痛みやダウンタイムに配慮しながらケアが可能です。

2. 脱毛との相乗効果に着目

肌のうるおいやキメの乱れ、乾燥によるくすみ、毛穴まわりや頭皮のコンディションが気になる方に、“脱毛して終わり”ではなく、“肌まで仕上げる”新しい顧客体験を提供します。

3. 施術後すぐにメイク可能、日常に組み込める設計

施術後すぐにメイクが可能なため、予定の合間や仕事帰りにも利用可能。

美容を“イベント”ではなく“日常”へと変えます。

4. 短時間×通いやすい価格で“習慣化”を後押し

短時間施術と継続しやすい料金設計により、無理なく通い続けられる仕組みを構築しています。

■オープン記念キャンペーン

ブランド誕生を記念し、初回限定無料体験キャンペーンを実施

MUSEE LABO美容液導入

通常 15分 7,200円 → 1回無料

＜キャンペーンのご予約＞

オープン記念キャンペーンのご予約はこちら(https://new-entry.musee-pla.jp/entry/welcome/exo_present)

ミュゼ会員様は以下会員アプリからご予約可能です。

会員アプリ「ミュゼパスポート」(https://musee-pla.com/mb/member/app/rsv_list.php?section=present&tab=exosome)

※お一人様1回限り

※初回のみ施設利用料2,200円（税込）を頂戴いたします

■MUSEE FACIAL Lab.の公式ページ

https://musee-pla.com/facial/donyu/

■料金プラン（すべて税込）

【都度・コース】

・1回：7,200円（税込）

・3回コース：19,500円（税込）※1回あたり6,500円（税込）

・8回コース：44,000円（税込）※1回あたり5,500円（税込）

【月額プラン】

・月会費：2,200円（税込）

・施術料：5,000円（税込）／回

■おすすめの通い方

全顔から首までしっかりケアしたい方には、

2週間に1回ペースの「8回コース」がおすすめです。

継続することで、肌のコンディションを安定させ、

“なんとなくキレイ”から“明確に印象が変わる”状態へ導きます。

■オプションメニュー

・ハイドラオプション（導入前の肌コンディション調整）

・フェイスパックオプション（施術後の仕上げケア）

目的に応じた組み合わせにより、より高い満足度を実現します。

■店舗情報（第一号店）

京都・河原町エリアにリニューアルオープン。

今後は全国への展開を予定しています。

所在地：京都府京都市下京区真町88

ユー・イットゥ・池善ビル 3F

アクセス：阪急京都線 河原町駅 徒歩約1分

■今後の展開

ミュゼプラチナムは、脱毛にとどまらず、

「美容を習慣化するインフラ」としての進化を目指します。

MUSEE FACIAL Lab.を起点に、

“通うほど美しくなる”体験の提供をさらに拡張してまいります。

＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞

ミュゼ・メディア・HD株式会社 広報担当

E-mail：mmh@musee-pla.jp