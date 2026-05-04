【VTuber 猫宮ひなた × 狩場一酒造＆かまい農場】心もお腹も満たしたい。最高のごはんつくろう計画のクラウドファンディング開始！

株式会社ZEKK

猫宮ひなたと、兵庫県丹波篠山市の狩場一酒造様とかまい農場様とのコラボレーションによる、オリジナルデザインの日本酒および新米の先行販売プロジェクトを、クラウドファンディングプラットフォームCAMPFIREにて開始いたします。

■ プロジェクト発足の背景

最近続くお米の価格高騰。それでも毎日の食卓に欠かせないお米！

そして、想いを込めて美味しいお米を作り続けている生産者さんたち！

「安心できる価格で、本当においしいお米を、みんなの食卓に届けたい！」

「日本のお米を支える人を、ちゃんと応援したい！」

そんな想いから、日本の伝統文化である「米作り」と「酒造り」を応援するプロジェクトを始動しました。

近年の米消費量の減少や、伝統的な酒蔵の課題を、エンターテインメントの力で支援し、若い世代へその魅力を発信することを目指しています。

■ 商品のこだわり

1.純米大吟醸 生酒「秀月」

- 特徴：「食事に合う吟醸酒」をコンセプトにして造られており、飲みやすくフレッシュな口当たりです。- 限定ラベル：猫宮ひなた本人による描き下ろしイラストを使用したオリジナルラベルでお届けします。

2. コシヒカリ（農都のめぐみ米）

- 特徴１.：丹波篠山の昼と夜の寒暖差があり、お米の生育には最適の環境で育てています。大粒で甘みがあるのが特徴です。- 特徴２.：今回栽培する「農都のめぐみ米」は、自然環境や生き物の多様性にも配慮し、農薬や化学肥料の使用を兵庫県の慣行基準の半分以下に抑えて育てられる特別栽培米です。自然にもやさしく、安心してお召し上がりいただける美味しいお米です。- 特典： 猫宮ひなた本人による描き下ろしイラストを使用した米袋でお届けします。

■ クラウドファンディング限定リターンの紹介（一例）

支援者の皆様には、ここでしか手に入らない豪華な特典をご用意しております。

■ 猫宮ひなたから皆さまへ

今まで当たり前のようにいただいてきたお米。

去年から外に出る機会が増えて、考え方も広がりました！

お米はボクたちになじみが深くて毎日に欠かせないと思い、お米つくりの工程は知っていたけど１から携わることにより当たり前に食べているお米のありがたさや、育てることの難しさを知っていきたいと思いました！

日本酒も昔からお祝い事や贈り物として飲まれていたことを知って来年には活動１０周年目に突入するボクにとってみんなとお祝いしたいということで挑戦します！

このプロジェクトを通じてお米をもっと大好きに

そしてボクの新たな挑戦をみんなと達成したいと心からおもいました！

よろしくお願いします！

■ プロジェクト概要

- プロジェクト名：心もお腹も満たしたい。Vtuber猫宮ひなたの「最高のごはんつくろう計画」- 期間：2026年 4月 27日 ～ 2026年 6月 27日- プラットフォーム：https://camp-fire.jp/projects/view/889046- 目標金額：3,000,000円

■猫宮ひなたの説明

2018年2月からゲーム動画を中心にYouTube投稿を開始し登録者は約50万人、今年で8周年を迎えたゆるふわな雰囲気が特徴のボクっ娘Vtuber。

今は隠神こかげ、八尋けいを加えた通称「キケン部」と呼ばれる3人でYouTubeチャンネル「ひなたチャンネル」を運営中。

■狩場一酒造 様

狩場一酒造様は創業から100年以上、丹波篠山の地で「心身にやさしいお酒を届けたい」という想いを胸に、真摯な酒造りに励まれているそうです。

清酒の味を左右する原料米の選定から、手間ひまを惜しまない丁寧な製造工程、そして徹底した品質管理の3つを柱に、素材の良さを最大限に引き出すお酒造りを追求されています。

こうした妥協のないこだわりを通じて、一口飲んだ瞬間に「おいしい」と実感できる銘酒「秀月」の品質を守り続けておられます。

実際に猫宮ひなたが試飲した動画はこちら(https://youtu.be/WihAAEB-gzA?si=DiEjfJrH7q20Ej5O)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WihAAEB-gzA ]

■丹波篠山かまい農場 様

兵庫県丹波篠山市は、昼夜の寒暖差が大きく、豊かな水資源に恵まれた、お米づくりに適した地域と言われています。

こうした環境のもとで育つコシヒカリは、粒立ちが良く、甘み・粘りのバランスに優れ、「東の魚沼、西の丹波篠山」と称されるほど、全国的にも高い評価を受けています。

かまい農場様では、豊かな自然環境を活かしながら、農薬や肥料を兵庫県の慣行基準の半分以下に抑えた特別栽培により、環境負荷の低減と安心・安全な美味しさの両立を目指した丁寧な米づくりを行われています。

お米に関する動画は…Coming Soon

※写真はかまい農場様からお借りしております。

■株式会社ZEKK

株式会社ZEKKは映像制作、3DCG、VTuber運営サポート、業務改善等をお手伝いさせていただいております。

本プロジェクトでは返礼品の制作やプレスリリース等での発信をサポートしています。



