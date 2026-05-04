2026年4月21日に韓国デビューし、現在話題沸騰中の新人K-POPガールズグループUNCHILD(アンチャイルド)の巨大広告が、5月4日(月)から5月10日(日)に渋谷駅に掲出されることになりました。





UNCHILD_渋谷広告イメージ





UNCHILD_アーティスト写真





学校という身近な空間をUNCHILDならではのカラーで「PUNK SCHOOL(パンクスクール)」をコンセプトにした、自由奔放でポジティブなエネルギー溢れる楽曲「UNCHILD」で、数々の韓国の音楽番組に出演したUNCHILDは、すべての番組でパワフルなダンスをしながらハンドマイクでの生歌を披露し、そのエネルギー溢れるハイクオリティーなパフォーマンスで大きな話題となりました。





また、日本でもラジオ番組や、Billboard JapanやKstyleなどで特集記事が掲載されたのをはじめ注目度も急上昇中。渋谷駅に掲出されるUNCHILDの大型広告では、世間の視線に縛られない自由でユニークな“FREAKY”なエネルギーを青春と定義し、「恐れという壁を乗り越えろ」という教訓を手に、UNCHILDならではの独創的なチームカラーを表現しています。





“平凡さを覆す”という意味を持つ接頭辞「UN-」と、いかなる基準にも縛られない存在を意味する「CHILD(PERSON)」を組み合わせたグループ名を持ち、パク・イェウン、ヒキ、ティナ、アコ、イボン、ナ・ハウンの6人からなるUNCHILDの渋谷駅での大型広告は、5月4日(月)から5月10日(日)まで掲出されます。









【掲出場所】

東急東横線渋谷駅地下B4階改札内コンコース東横線渋谷スーパーボード

(東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線ホームと東京メトロ副都心線・東急東横線ホームをつなぐ連絡通路)









【掲出期間】

2026年5月4日(月)～5月10日(日)





※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※改札内に入るには駅入場券が必要です。

※広告をご覧になる際は歩行者への配慮をお願いいたします。





デジタルデビューシングル『We Are UNCHILD』

音源： https://unchild.lnk.to/WeAreUNCHILD









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