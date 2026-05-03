Koji Uehara監督作『ゴリラホール』主演のAIKが「第4回 横浜国際映画祭」優秀女優賞を受賞！コンペ部門レッドカーペットに堂々登場。

株式会社PIF

株式会社PIF（本社：大阪市西区）が広報宣伝を務める、大阪・住之江のライブハウスを舞台にした

映画『ゴリラホール』（監督・脚本：Koji Uehara）の主演・AIKが、本日2026年5月2日、「第4回 横浜国際映画祭」コンペティション部門において【優秀女優賞】を受賞いたしましたのでお知らせいたします。授賞式に先立ち、AIKはKoji Uehara監督と共にコンペティション部門の選出作品として、華やかなレッドカーペットに登場。映画初出演・初主演という大役ながら、堂々とした佇まいで国内外のメディアを魅了しました。審査では、ライブハウスを舞台に夢を追う若者の葛藤を瑞々しく演じきった表現力が、高く評価されました。

■大阪・住之江発の青春音楽映画が、横浜の地で結実

本作は、大阪に実在するライブハウス「GORILLA HALL OSAKA」を舞台にした青春音楽映画です。

音楽監督・Kj（Dragon Ash / The Ravens）やべきょうすけ氏の監修によるリアリティが融合し、

単なる音楽映画を超えた熱量を持つ作品として注目を集めています。

先行上映での満員記録や、10-FEETのNAOKI氏ら名だたるアーティストからの高い評価に続き、口コミとライブカルチャーの熱量を背景に、全国公開へと広がりを見せています。

今回の国際映画祭での受賞により、その勢いはさらに加速しています。

伊藤歩/Koji Uehara監督/AIK/古田新太の4名で船上パーティーに参加いたしました。松下恭子/森山みつき/Ruu/AIK/中川可菜/モリヲ/神嶋里花/伊藤歩/松本享恭/門間航/安部伊織/Koji Uehara の12名でレッドカーペットに参加いたしました。

■映画『ゴリラホール』作品情報

【あらすじ】

大阪のライブハウス「ゴリラホール」で働きながら、バンド活動を続ける朝子（AIK）。

彼女がギターボーカルを務める「GIRL TALKING ABOUT LOVE」は、

夢と現実の狭間で葛藤していた。一方、恋人の壱夜（門間航）のバンドは成功への階段を駆け上がっていく。大手レーベルのオーディションをきっかけに、朝子たちは自分たちの本当の気持ちと向き合うことになる。音楽とともに生きる若者たちの成長を描く、切なくも力強い青春群像劇。



予告編URL（YouTube）：

30秒 https://youtu.be/cZU5vW8eItk

60秒 https://youtu.be/h46Rig7pQEA

【主要キャスト・スタッフ】

・出演：AIK、門間航、松下恭子、Ruu、モリヲ、森山みつき、安部伊織、山口智充、黒谷友香、

伊藤歩、古田新太 ほか

・音楽：Kj（Dragon Ash / The Ravens）

・エグゼクティブ・アドバイザー：やべきょうすけ

・監督・脚本：Koji Uehara

・製作：映画「ゴリラホール」製作委員会

（中村俊也／BABYOWL/ハルク・エンタテイメント／株式会社PIF／株式会社アッシュ）

【劇中曲】

各種音楽サイトにて配信

https://nex-tone.link/A00213541

劇中音楽を収めたアルバム『SWEET AND SOUR』がリリース。主人公・朝子を演じるAIKが、劇中バンド「GIRL TALKING ABOUT LOVE」として歌唱した全8曲を収録。音楽監督Kj（Dragon Ash／The Ravens）書き下ろしの劇中歌「アンダンテ」、監督・Koji Uehara（Xmas Eileen）とHidetoshi Nishiharaが作詞作曲を手がけた未発表曲も収めた。「夢を追うことは、何かを失うことかもしれない。でも、それでも――。」単なるサウンドトラックの枠を超えた、映画の熱狂を凝縮した必聴の一作。



【公式SNS】

・公式HP

http://gorilla-hall.com

・公式X

https://x.com/gorillahall_mov

・公式Instagram

https://www.instagram.com/gorillahall_movie

・公式YouTube

https://youtube.com/@movie_gorillahall?si=pk-cboa-PU4yZEDc

■GORILLA HALL OSAKA

「最高の遊び場」をテーマに2023年1月にスタートした大型ライブハウス。

キャパシティはスタンディングで1300名で、ライブを楽しむのはもちろん、

ライブハウス自体の魅力も存分に味わえる設計。欧米のライブハウスに着想を得たコの字型に囲む2

Fフロアーは、国内ライブハウスでは他に類を見ない空間になっている。

住所：大阪市住之江区泉1-1-82（SPORTS VILLAGE SUMINOE内）

Osaka Metro四ツ橋線 住之江公園駅 ２番出口 徒歩8分

TEL：06-6690-7771