国内初、マーケットプレース型ファクタリングプラットフォーム「CashBridge」正式リリース──KEPPLE掲載

株式会社WINWILL

株式会社WINWILL（本社：東京都、代表取締役：中島大地）は、売掛債権を複数の買い手へ公開し、入札形式で資金調達を行うマーケットプレース型ファクタリングプラットフォーム「CashBridge」を正式リリースいたしました。

あわせて、スタートアップメディア KEPPLE にて、当社および本サービスに関する取材記事が掲載されました。

（記事URL：https://kepple.co.jp/articles/d02quyu-nde）



■サービス概要

CashBridgeは、売り手が保有する売掛債権をプラットフォーム上に掲載し、複数の買い手が条件提示を行うことで、最適な条件での資金調達を可能にするサービスです。

売り手は提示された条件を比較した上で取引先を選択でき、取引後には双方による相互評価が行われることで、実績と信頼性が蓄積されていきます。



■開発背景

従来のファクタリングは、営業や紹介を介したクローズドな取引が中心であり、

・手数料や条件の比較が難しい

・取引先の信頼性が分かりづらい

といった課題が存在していました。

CashBridgeはこうした課題に対し、

「透明性と信頼性を担保する仕組みを構築し、資金調達の選択肢を広げる」ことを目的に開発されました。



■サービスの特徴

・複数の買い手によるオープンな入札形式

・条件比較による最適な資金調達の実現

・取引後の相互レビューによる信頼性の可視化

・既存のファクタリング会社に加え、事業会社や個人投資家も参加可能

特に、個人投資家や新規参入プレイヤーも参加できる点により、従来の審査では難しかった債権にも資金が届く可能性があります。



■ビジネスモデル

本サービスは成果報酬型を採用しており、買い手から債権金額の1％をプラットフォーム利用料として受領します。

売り手の資金調達コストは入札によって決定されるため、透明性の高い価格形成が可能です。



■今後の展開

CashBridgeは今後、ファクタリングの周辺領域との連携も視野に入れ、より包括的な資金調達インフラの構築を目指してまいります。





■パートナー募集について

CashBridgeでは、債権の買い手として参加いただけるファクタリング会社様および事業会社・投資家の皆様との連携を進めております。

複数の売掛債権案件へのアクセスや、新たな投資機会の創出にご関心をお持ちの企業様・ご担当者様におかれましては、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

contact@winwill.co.jp





■サービスURL

https://www.cash-bridge.com/



■会社概要

会社名：株式会社WINWILL

コーポレートサイト：https://winwill.co.jp/

代表取締役：中島大地



お問い合わせ先：contact@winwill.co.jp



事業内容：

・マーケットプレース型ファクタリングプラットフォーム「CashBridge」の運営

・金融領域を中心とした業務委託人材・案件紹介サービス

・新規事業開発・プロジェクトマネジメント支援

【調査について】

本プレスリリースに記載の「国内初、マーケットプレース型ファクタリングプラットフォーム」については、当社調べ（2024年2月時点）によるものです。調査は、国内の主要な金融サービスおよびファクタリング関連サービスを対象に、Webサイトや公開情報をもとに実施しました。