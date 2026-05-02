街から山へ。ロードランナーの“山への入口”として「ARC′TERYX TRAIL HUB YOYOGI」を代々木公園内に期間限定展開

アメアスポーツジャパン株式会社

業界の常識を再定義した技術革新と製品によって、アウトドアプロダクトの進化をリードしているアークテリクスは、トレイルランニング文化の裾野が急速に広がるいま、高尾山での体験拠点「ARC'TERYX TRAIL HUB TAKAO」（4月17日～6月28日、Mt.TAKAO BASE CAMP内）に続き、街を走るランナーが山へ踏み出す入口となる新たな拠点「ARC'TERYX TRAIL HUB YOYOGI」を、代々木公園内のRuntrip BASE YOYOGI PARK（東京都渋谷区）に5月2日（土）～5月31日（日）の期間限定で展開します。

本施設は、イラストレーター三宅瑠人さんが手がけたトレイルランニングの基礎知識が学べるグラフィックを展示するほか、「SYLAN 2」をはじめとするアークテリクスのトレイルランニングプロダクトを実際にTRY ONできる国内2番目の拠点です。山へ安全・快適に踏み出すための知識と装備をシティランナーに提供します。

また、この拠点では、5月19日（火）・24日（日）の2回にわたりランニングイベントを開催。代々木公園内クロカンコース（実施予定ルート：約3.9km）をトレイルランニングトレーナーとともに走り、山で必要なギアや走り方を体で学ぶことができます。

≪概要≫

名 称 ：ARC'TERYX TRAIL HUB YOYOGI

住 所 ：Runtrip BASE YOYOGI PARK（東京都渋谷区神南1丁目1番1号 3F）

開催期間：2026年5月2日（土）～ 5月31日（日）

営業時間：平日7:00-22:00（最終受付21:00）／土日祝7:00-20:00（最終受付19:00）

Runtrip BASE YOYOGI PARK

渋谷・代々木公園に誕生したランニングステーション「Runtrip BASE YOYOGI PARK」。シャワー・ロッカー完備のランステに、コーヒーやクラフトビールが楽しめるカフェ＆バーも併設。Runtripアプリ連動で月間30km以上走ったランナーには、ドリンク無料クーポンを毎月プレゼント！ランナーにとって嬉しい仕掛けが詰まった新たな拠点です。

公式HP：渋谷・代々木公園のランステ｜Runtrip BASE YOYOGI PARK - ラントリップ(https://base.runtrip.jp/)

ARC'TERYX TRAIL HUB YOYOGI

「ARC'TERYX TRAIL HUB YOYOGI」は、高尾山での安全かつ快適に自然へ向かうための案内とコミュニケーションを支える拠点「ARC'TERYX TRAIL HUB TAKAO」と連携し、街のランナーがトレイルランニングの世界へ第一歩を踏み出すための準備拠点として展開します。代々木公園という都会の日常的なランニングの場を、「山に行く入口」として捉え、知識・装備・コミュニティの三位一体でサポートします。

CONTENT

山を安全に楽しむには、適切なギアの準備が重要です。「ARC'TERYX TRAIL HUB YOYOGI」では、ギアの選び方・シューズレースの結び方などのトレイルランニング基礎知識をイラストレーター三宅瑠人さんによるグラフィックと映像でご紹介します。また、学んだことをその場で試していただくべくアークテリクスが開発するトレイルランニングシューズ「SYLAN 2」や「NORVAN LD 4」をその場でTRY ONして代々木公園内のクロカンコースをランニングしていただく機会を提供します。アークテリクスのトレイルランニングプロダクトを実際にTRY ONできる国内2番目の拠点です。

ギアを揃える

都市で行うロードランとは異なり、環境の変化に富む山へと入るトレイルランでは、安全かつ快適に走るための装備が欠かせません。トレイルに適したシューズやウェアのほか、携行品を収納できる軽量なベスト、故障を防ぎ疲労を抑えるスポーツテープ、日中も常に備えておきたいヘッドランプ、すぐに水分補給できるフラスクボトル、救急時にも役立つ手ぬぐい、効率よくエネルギーを摂取できる行動食など。山へと向かう前に、一つひとつ準備と確認を。

シューレースを結ぶ

シューズを足にフィットさせるためには、足長だけではなく、足幅や甲の高さも見ながらフィッティングを行い、自分の足に合う一足を選ぶことが肝心です。その上で、シューレースをきちんと結ぶことも大切なポイント。2番目のホールでループを作って通す「ダブルアイレット」は、足首をしっかりと固定することができ、下りでもシューズの中で足がずれにくく、結び目も解けにくいのが特長です。他にもさまざまな結び方があるため、自分に合った結び方を探してみてください。シューズと足が一体になると、走りも変わります。

リズムよく下る

トレイルラン初心者にとって、スピードが出やすく、転倒のリスクもある下りは、恐さを感じやすい部分です。しかし、いくつかのコツを意識することで、スムーズに下ることができます。まずは、歩幅を小さくすること。細かなステップでリズムよく下ることで、関節への負荷を減らすことができます。次に、視線を前へ向けること。足元ではなく数歩先を見て、次に足を置く地点をイメージしながら走ります。さらに、足裏全体で着地することで、衝撃を逃がしながら、軽やかに下ることができます。

代々木公園を走る

土や芝生、木陰の不整地を走る代々木公園クロカンコースは、都会にありながらアスファルトの舗装路とは異なる、木の幹や土・芝部などから自然の起伏が楽しめ、脚力強化やバランス感覚の向上、体幹トレーニングに最適なランニングスポットです。3.9kmのコースでトレイルランニングの準備ができたら、次回はぜひ高尾山を始めとする山に出かけてみてください。

トレイルランニングの心得

施設内では、トレイルランニングへの挑戦に向けた3つの心得を実際に高尾山で撮影した映像にてご説明しています。

・映像はこちらからもご覧いただけます：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iesQlq3aUmc ]

イラストレーター：三宅瑠人（みやけ りゅうと）

東京を拠点に活動するイラストレーター・グラフィックデザイナー。

繊細なタッチと柔らかな色彩で自然や植物を描くスタイルを特徴とし、雑誌・書籍・広告など多方面で活躍中。

・公式サイト(https://ryutomiyake.com/)

・Instagram(https://www.instagram.com/ryutomiyake/)

TRY ON PRODUCT

「ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI」にて実際に試着・体感いただける製品として、アークテリクスの最新のトレイルランニングフットウェアを用意。

SYLAN 2

スピードと走行効率の重視にこだわったトレイルランニングシューズ。

ロッカー形状のミッドソールが高い推進力を発揮して、着地から蹴り出しまでの動作をシームレスにつなげ、エネルギーリターンを最大化する高反発な特殊フォームが疲労を軽減し、一日中ハイペースを維持し、山を走るランナーの最高のパフォーマンスをサポート。

NORVAN LD 4、NORVAN LD 4 GORE-TEX

泥や木の根、岩の上を長距離に適したトレイルランニングシューズ。

ゆったりとした前足部と安定した中足部のホールド性で快適さと安定性を実現し、泥を弾くラグパターンでどんな地形でもリップ&グリップをコントロール可能。耐久性のあるアッパーとVibram(R)メガグリップ アウトソールが厳しい岩にも柔らかいトレイルにも対応。

Community Event

「ARC'TERYX TRAIL HUB YOYOGI」では、トレイルランニング初心者を対象としたランニングイベントを計2回開催します。トレイルランニングトレーナーの指導のもと、山で必要なギアや走り方を学びながら代々木公園内のクロカンコース（約3.9km）を走ります。アークテリクスのシューズ（SYLAN 2、NORVAN LD 4）のTRY ONが可能です。5月19日（火）は夜間の開催で、アークテリクスのトレイルランニングシューズのほか、マイルストーン社のヘッドランプをお楽しみいただけます。

開催場所：ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI

住 所 ：〒150-0041 東京都渋谷区神南１丁目１－１ 3F

Runtrip BASE YOYOGI PARK

開催日時：2026年5月19日（火）

18:30集合 21:00終了 予定

2026年5月24日（日）

07:30集合 10:00終了 予定

コース ：約3.9km

START/GOAL：ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI

→代々木公園内クロカンコース

→ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI

ARC’TERYX TRAIL HUB YOYOGI 特設ページ(https://trailrun.arcteryx.jp/yoyogi)

アークテリクスは1989年にカナダ西部ブリティッシュコロンビア州・バンクーバーで誕生した。太平洋沿岸部に広がる『コーストマウンテン』と呼ばれる急峻な山岳地帯まで、車で約１時間。日常の中にアウトドア・アクティビティが自然に溶け込んだこの街で、クライミングギアを製造販売するガレージブランド『ロックソリッド』としてスタート。1991年には、熱成型3Dフォームを活かした「Vapor Harness」を発売するとともに、生物の進化の歴史で最初に空を舞った鳥とされる『始祖鳥』をモチーフに、社名をARC'TERYX（アークテリクス）に変更した。製品は常に「デザイン フロム スクラッチ」から創り出すという哲学に基づき、『コーストマウンテン』の豊かで厳しい環境の下で培われた技術や経験を基盤に、「デザイン・クラフトマンシップ・パフォーマンス」に拘り、業界の常識を再定義する技術革新を続けながら、最高のパフォーマンスを発揮する最高品質の製品を生み出し、アウトドアプロダクトの進化をリードし続けている。