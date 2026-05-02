子育て、パートナシップ、部下との1on1──″聴く″を磨ける一生ものの技術として習得する6時間。アクティブリスニング協会認定アソシエイト養成講座、第1回を満席開催

株式会社Livelyアクティブリスニング協会認定アソシエート養成講座の第1回オンライン開催。満席の受講者がLivelyポーズで記念撮影。知識だけでなく日常で大切な人を大切にするために使える『聴く技術』の学びの場

株式会社Lively（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：岡えり）は、一般社団法人アクティブリスニング協会（設立準備中）の認定教育機関として、「アクティブリスニング協会認定アクティブリスニング・アソシエイト養成講座」の記念すべき第1回を、2026年4月29日（水・祝）にオンライン（Zoom）で開催しました。定員30名のところ33名が受講し、参加者の約95%が満足と回答する結果となりました。第2回は2026年6月28日（日）に開催決定、現在申込を受付中です。

本講座を主催する株式会社Livelyは、「聴くは、磨ける一生ものの技術」「感覚ではなく、体系的に。経験則ではなく、エビデンスをもとに」をコンセプトに掲げ、聴く力を社会全体に広げることを目指しています。

■ 開催背景：「対話の貧困」という現代社会の課題

家庭でも、職場でも、「話しているのに伝わらない」「聴いているつもりなのに関係が深まらない」と感じる場面が増えています。Lively社は、この現象を「アドバイス・評価・比較に終始する対話の欠如」と定義し、「誰も聴いていない社会」からの脱却を社会課題として位置づけています。本講座ではこの状態を「対話の貧困」と表現しています。

子どもの話を最後まで聴けない親、部下との1on1を実施しても関係が改善しないマネージャー、相手を理解しようとしても自分の解釈が先行してしまう支援職──こうした「聴いているのに届かない」状態は、誰か個人の問題ではなく、対話の機会と質が痩せ細っている社会の問題です。

本講座は、この「対話の貧困」に応えるために、聴く力を"感覚"ではなく"再現可能な技術"として体系的に習得することを目的としています。

■ 講座の特徴

【1】「あなたを理解したい」が相手に伝わる聴き方を学ぶ

スキル単独ではなく、「相手に伝わるように聴く」ための在り方・心構えを含めて体系的に習得します。

【2】6時間で6章のカリキュラム

・第1章：講座の世界観

・第2章：「対話の貧困」と現代社会

・第3章：聴くためのマインドセット

・第4章：基本スキル（承認・共感）

・第5章：難しい場面への対応

・第6章：行動宣言

【3】認定資格「アクティブリスニング・アソシエイト」を取得可能

講座受講後、認定試験（約60分）に合格することで、一般社団法人アクティブリスニング協会公認の「アクティブリスニング・アソシエイト」資格を取得できます。

【4】学びの入口としてのアソシエイト

本「アクティブリスニング・アソシエイト」資格は、聴く技術を体系的に学ぶ第一歩として位置づけられています。協会では今後、上位資格となる「アクティブリスニング・スペシャリスト」養成講座も開講予定で、聴く力を継続的に磨いていく道筋が用意されています。

■ アソシエイト取得後にできること

・名刺・プロフィールへの「アクティブリスニング・アソシエイト」記載

・協会公式サイトへの氏名掲載（任意）

・傾聴サービス「LivelyTalk」のホスト応募資格（条件あり）

・上位資格「スペシャリスト」へのステップアップ

・聴く力を磨き続けるコミュニティへの参加

■ 第1回開催レポート（2026年4月29日）

参加者：33名（定員30名／満員超過）

形式 ：オンライン（Zoom）／6時間

試験 ：講座後に約30分の認定試験を実施

【参加者アンケート結果】

・満足度「大変満足」「満足」：約95%

・講座内容の理解しやすさ：4～5点（5点満点）が100%

・他者へのおすすめ度：9～10点（10点満点）が約7割

【参加者の声（一部抜粋）】

「動画で見せていただいたよくない例と良い例のアクティブリスニングは分かりやすく、6時間学んだ後、早速夫に対して夕食時に試してみました」

「『どういう気持ちで聴くか』が技術より大切というお話が響きました。"対話の貧困"という言葉も、まさに体感していたので涙が出そうでした」

「職場の1on1だけでなく、家庭内でも実践したい。10のチェックポイントが分かりやすかった」

「カウンセリング・コーチング講座でアクティブリスニングのスキルは学んできましたが、それは仕事での実践が目的でした。日常で、つい家族にやってしまう自分の行動を顧みました」

「『あなたを理解したい』という気持ちが伝わるように聴くことを意識していきます」

「聴くことに怖さがありましたが、この講座を受けて、早く誰かの話をアクティブリスニングしたい！と思えるようになりました」

■ こんな方におすすめ

・「子どもの話を最後まで聴けない」と感じている親御さん

・「部下との1on1がうまく機能しない」と感じるマネジメント職

・「パートナーと話しているのに伝わらない」と感じている方

・カウンセラー・コーチ・教師など対人支援を仕事とする方

・「アクティブリスニング」「傾聴」を技術として体系的に学びたい方

・認定資格として「アクティブリスニング・アソシエイト」を取得し、コミュニティの一員として活動したい方

■ 第2回開催概要

開催日時：2026年6月28日（日）10:00～16:00（試験 16:30～ 約30分）

開催形式：オンライン（Zoom）

受講料 ：33,000円（税込）

試験料 ：5,500円（税込）

定員 ：30名

対象者 ：傾聴を学びたい方、マネジメント職、1on1実践者、対人支援職、子育て中の親御さんなど

詳細・申込URL：https://about.lively-talk.com/service/academy

■ 講師紹介

藤田 大樹

京都大学総合人間学部卒業、名古屋大学大学院理学研究科修了（理学修士）。ストラスクライド大学（University of Strathclyde）大学院 心理学修士（ビジネス専攻）修了。システムエンジニアとしてコンピューターシミュレーション研究開発に従事した後、独立。現在はコーチ・研修講師・カウンセラーとして活動。

20代で2度のうつ病を経験。回復の過程でカウンセラーやコーチと出会い、「メンタルへの適切な支援が、日々の充実感やパフォーマンスを根本から変える」ことを身をもって実感。その体験が、この仕事を選んだ原点です。

国際コーチング連盟（ICF）認定プロフェッショナル・コーチ（PCC）、EAPメンタルヘルスカウンセラー資格を保有。イギリス心理学会（British Psychological Society）会員。「エビデンスに基づき、相手の力を心から信じる」スタンスで、コーチング・傾聴の実践と指導を続けています。

大塚 織恵

大阪府立大学経済学部卒業後、学校法人三幸学園に教員として入職。広報イベント運営や、キャリアカウンセラーとして中高生へのキャリアガイダンスに300回以上登壇、延べ1,000人以上のカウンセリングを実施。

LivelyTalkのホストとして活動し、「否定せず、引き出してくれる」「レビュー数No.1（178件）」、2023・2024年ベストリピーター賞・2025年Best Lively賞を受賞。現在は株式会社LivelyのCHROとして、聴くを仕事にしたい人の育成・教育を担う。

音声メディアVoicyのパーソナリティーとして複数番組を担当。TBSラジオ「べしゃり王選手権」優勝、RadioStarAudition3位など、言葉で人を引き出す表現力にも定評がある。「聴くことで自分が変われた」という原体験は6歳から。困難な状況のなかで「相手の話を深く聴く」ことを実践し始めたその経験が、今の仕事の根っこになっています。

■ 株式会社Lively について

株式会社Lively は、傾聴サービス「LivelyTalk」の運営を中心に、人と人との対話の質を高める事業を展開しています。アクティブリスニング協会の認定教育機関として、聴く力を社会に広げる取り組みを推進しています。

本社所在地：神奈川県藤沢市藤沢34-2

代表取締役：岡 えり

公式サイト：https://about.lively-talk.com/

講座詳細 ：https://about.lively-talk.com/service/academy

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Lively 広報担当

Email：info@lively-talk.com