【5月2日発売】検索、メール、地図…… パソコンでもスマホでも基本無料の便利サービスをフル活用！　初心者でも話題のAI機能まで身につく「世界一わかりやすいＧoogleサービス 最新版」が登場！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年5月2日(土)に『世界一わかりやすいＧoogleサービス 最新版』 定価：1,320円（税込）を発売いたしました。

本書は、「検索」や「メール」、「地図」などのGoogleが提供するサービス・ツールの使い方を、A4ワイドの大判を生かした大きな画像と文字で解説した入門書となります。いずれのサービスもパソコン版とスマホ版の両方を取り扱っており、これらのサービスを自分の生活スタイルに合わせて、初心者でも迷わず使いこなせます。最新のAI機能「Gemini」の活用法もいち早く収録しています。

数々のGoogleサービスをパソコンでもスマホでも使いこなそう！

「検索」「メール」「地図」「写真管理」「カレンダー」等のGoogleが基本無料で提供する便利なサービスやツールの使い方と操作手順を画像で解説。

Googleサービスの利用に必須のアカウントの作り方から、各ツールの基本的な使い方、役立つTipsなどをくわしく紹介しており、初心者でも確実に使いこなせるようになります。

Googleサービスの多くは、パソコン版とスマホ版の両方が用意されていますが、本書ではそのどちらにも対応。各Tipsに、パソコン版とスマホ版のどちらで利用できるかをアイコン形式で掲載しており、迷わずに身につけることができます。

A4ワイドの大判と大きな文字＆図版で操作手順がわかりやすい

「世界一わかりやすい」シリーズの特徴は、なんといってもA4ワイドという大判と従来比約1.5倍の大きな文字（※小社刊「500円でわかる」シリーズと比べて）。

本書では、その大きな判型を生かして、細部まで見やすい大きさで図版も豊富に収録。すべての操作手順を画像付きで解説しており、パソコンやスマホに不慣れな人でも不安なく、操作をマスターすることができます。

最新のAI機能「Gemini」や仕事にも便利な「Googleドライブ」も紹介

多彩なGoogleサービスと連携し、さらに便利にしてくれる生成AIサービス「Gemini」の使い方もしっかりと紹介。AIにメールの文面を作ってもらったり、表示中のサイトの内容を要約してもらったり、アイデア出しに協力してもらったりといった基本的な使い方もくわしく説明しています。

また、マイクロソフトOfficeの代わりとしても使える「Googleスプレッドシート」や「Googleドキュメント」の活用法も、その起点となる「Googleドライブ」の使い方を通して解説しています。

［商品概要］

世界一わかりやすいGoogleサービス 最新版

著者：ゲットナビ編集部

定価：1,320円 (税込)

発売日：2026年5月2日(土)

判型：A4ワイド

ISBN:9784651205915

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651205917

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18527034

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107704741