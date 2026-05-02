チッタ エンタテイメント、期間横断型スタンプラリーで5月～6月の長期来街を促進

山陽ファースト株式会社

株式会社チッタ エンタテイメント（本社：神奈川県川崎市）は、前回ご好評をいただいたデジタルスタンプラリー企画に続き、新たな内容で2026年5月2日よりキャンペーンを実施いたします。

本企画は、商業施設横断型キャンペーンとして、山陽ファースト株式会社（本社：大阪市中央区）が開発したスタンプラリーシステムを活用し、対象イベントや施設を巡りながらスタンプを集めることで、抽選で豪華賞品が当たる回遊型キャンペーンです。

さらに本キャンペーンは、「はいさいFESTA期間」「チッタぐるっと期間」「チッタの祭り期間」の3つのフェーズを跨いで展開する、期間横断型のスタンプラリーとして設計されています。約7週間にわたる長期間の来街動機を、1つの仕組みで連続的に創出することを目的としています。

前回の開催では、多くのお客様にご参加いただき、施設間の回遊促進や来街機会の創出に寄与しました。



2回目となる今回は、こうした実績を踏まえ、複数期間にまたがる参加設計や賞品設計を強化し、より継続的に楽しめる内容へとパワーアップして開催いたします。



抽選で沖縄旅行などの賞品が当たるチャンスをご用意しています。

キャンペーン詳細はこちら(https://citta-ent.onebct.com/campaign/citta-stamprally/lp)

【キャンペーン概要】

ぜひこの機会にご参加ください

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161352/table/22_1_a6cc3c52fcbb5cfc5c633883d59dba0a.jpg?v=202605021251 ]

ぜひこの機会に、ラ チッタデッラの魅力を存分に楽しみながら、スタンプを集めて豪華賞品を手に入れてください。

当社スタンプラリーシステムについて

当社が独自開発したスタンプラリーシステムは、商業施設や観光地、自治体など複数拠点の回遊促進に活用されています。

想定される活用シーン

・商業施設の周年イベント、季節イベント

・複数の催事を跨いだ長期キャンペーン

・商店街・観光地の回遊促進

・自治体のスタンプラリー型イベント



スタンプのグループ設計や期間・賞品の柔軟な設定、LINE連携や台紙表示機能により、複雑なキャンペーンも自由度高く設計・運用が可能です。

スタンプラリーシステムの導入・カスタマイズに関するご相談は、こちら(https://sanyo-fast.com/)までお問い合わせください。

「ONEBUCKET」について

「ONEBUCKET」は、キャンペーン施策と購買データ分析を一体型で提供できる国内唯一級のデジタル販促プラットフォームです。今回のAIxバスケット分析により、キャンペーン実施 → 購買データ収集 → AI分析 → 売場・施策改善 という一連のサイクルをワンストップで実現できます。

企業情報（導入企業様）

株式会社チッタ エンタテイメント

＜本社＞〒210-0023 川崎市川崎区小川町1-18 LA CITTADELLA VIVACE 4階

Website : https://lacittadella.co.jp/

事業内容：エンターテインメントを核とした複合商業施設の運営・企画を行い、サウナ施設・映画館・ライブホール・飲食店などの事業を展開。

会社概要（キャンペーンシステム提供）

山陽ファースト株式会社

＜東京オフィス＞〒102-0072東京都千代田区飯田橋1-7-10 山京ビル本館202号

＜大阪オフィス＞〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5-7 上六ビル602

TEL: 06-6768-8708

Email: contact@sanyo-fast.com

Website: https://sanyo-fast.com/

事業内容：デジタル販促システム「ONEBUCKET ワンバケット（旧レシリ）」の開発・提供

UGC自動収集システム「タカハッシュ」の開発・提供