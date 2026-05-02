ルークス志塾、総合型選抜に挑む高校生・浪人生を対象に授業料の割引が受けられる「特待生キャンペーン」「超特待生キャンペーン」を実施

Loohcs株式会社

Loohcs株式会社が運営する総合型選抜専門塾「Loohcs志塾」は、高校1年生・高校2年生・高校3年生および浪人生を対象に、「特待生キャンペーン」および「超特待生キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンは、これまでの学業成績や英語資格を活かして、総合型選抜・学校推薦型選抜に向けた本格的な対策を始めたい受験生を支援するものです。

キャンペーン実施の背景

近年、大学入試においては、総合型選抜・学校推薦型選抜の存在感が高まっています。

これらの入試では、評定平均や英語資格などの学力面に加え、志望理由書、活動実績、探究テーマ、小論文、面接などを通じて、受験生一人ひとりの関心や将来像、大学で学ぶ意欲が総合的に評価されます。

一方で、一定の学力や資格を持っていても、それを出願書類や面接でどのように表現すればよいか分からず、対策に不安を抱える受験生も少なくありません。

Loohcs志塾では、こうした受験生が早期に専門的なサポートを受け、自身の強みを大学入試に活かせるよう、本キャンペーンを実施いたします。

特待生キャンペーンについて

「特待生キャンペーン」は、これまでの学業成績や英語資格を活かして、総合型選抜対策を始めたい高校生・浪人生を対象としたキャンペーンです。

対象者

高校1年生・高校2年生・高校3年生・浪人生のうち、以下のいずれかに該当する方が対象です。

- 現時点までの総合評定平均が4.3以上の方- 英検準1級以上を取得している方

※2か月以上の在籍を確約できる場合にのみ適用されます。

※校舎や審査内容により、適用される授業が異なります。

※英語能力は参考となります。各校舎において資料の審査がございます。

キャンペーン内容

入塾月の授業料が無料となります。

無料対象は最大4コマ分です。

超特待生キャンペーンについて

「超特待生キャンペーン」は、特に高い英語力を有する高校生・浪人生を対象としたキャンペーンです。

対象者

高校1年生・高校2年生・高校3年生・浪人生のうち、以下に該当する方が対象です。

- TOEFL100点以上を取得している方※2か月以上の在籍を確約できる場合にのみ適用されます。※校舎や審査内容により、適用される授業が異なります。※英語能力は参考となります。各校舎において資料の審査がございます。※各校舎の定員に達し次第、終了となる可能性がございます。キャンペーン内容

10万円分の授業料が無料となります。

授業9コマ分相当の受講料支援です。

キャンペーン対象期間

本キャンペーンの対象となるには、

以下の期間内に無料相談および入塾手続きを完了する必要があります。

注意事項

- 無料相談完了期限：2026年6月30日まで- 入塾手続き期限：2026年7月10日まで

本キャンペーンの適用にあたっては、以下の条件がございます。

Loohcs志塾について

共通事項- キャンペーンの併用はできません。- 入塾手続きおよび入塾金33,000円（税込）が別途必要となります。- 入塾月から2か月間は、月4コマ以上の契約（月額59,800円）が自動更新となります。- 入塾月から2か月以内に月極コース契約を解除された場合、キャンペーン適用外となり、無料対象分の授業料が発生いたします。- 定員に達し次第、キャンペーンは終了となる場合がございます。特待生キャンペーンに関する注意事項- 該当する授業を月をまたいで受講することはできません。- 翌月へのコマの繰り越しはできません。

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営：Loohcs株式会社

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/