What is Paledusk?? TOUR 2026 FINAL SERIES Zeep DiverCity 公演にてApple Vision Pro体験を含むブース展示を実施。

株式会社THINGS.

株式会社THINGS.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今村知嗣）は、Apple Vision Pro向けイマーシブ・ビデオの体験を含むブース展示を、Zepp DiverCity Tokyoにて実施いたしました。

特設ブースでは、THINGS.が手がけた歴代のPaleduskのミュージックビデオのポスターが展示され、

Paleduskの世界観を存分に味わうことができる空間が演出されました。

本体験イベントは、ファンクラブ会員限定の抽選制イベントとして開催され、9月16日にSpotify O-EASTで行われたPALEDUSKの楽曲『HUGs』のライブ映像を、Apple Vision Proでのイマーシブ・ビデオ体験として提供いたしました。来場者には、まるでその場にいるかのような臨場感と高い没入感を提供し、来場者から高い評価を得ております。

本展示で体験いただいたPaledusk HUGs イマーシブ映像のフルVerは、

Vision Pro App【Amplium】にて公開中



アプリURL：https://apps.apple.com/app/amplium/id6612011166(https://apps.apple.com/app/amplium/id6612011166)

Apple Vision Pro向けの映像コンテンツ制作や、体験設計にご興味のある方は、株式会社THINGS.までぜひお問い合わせください。

【THINGS.】

トータルディレクションを得意とし、企画立案から制作までをワンストップでプロデュースする。4つの特徴のユニットを有するクリエティブプロダクションで、常に憧れに挑み続ける。

- MONOS. : クリエティブディレクション(実写映像/写真、グラフィックデザイン)- CASANE : アニメーション、CG- BRUME. : ライブ収録、イベントリキャップ- emmett. : イマーシブ

HP：https://www.thingsjp.net/

【お問い合わせ】

プレスリリース内容

イマーシブビデオの制作に関する問い合わせ

info@thingsjp.net



会社概要

会社名 ：株式会社THINGS.

代表者 ：今村知嗣

設立 ：2017年11月

所在地 ：東京都渋谷区代々木5-38-7 オリーブビル代々木1F

事業内容：クリエイティブ企画制作(映像、写真、デザイン、CG) / イベント収録配信 / VRコンテンツ企画制作

URL ：https://www.thingsjp.net/





