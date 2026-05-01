What is Paledusk?? TOUR 2026 FINAL SERIES Zeep DiverCity 公演にてApple Vision Pro体験を含むブース展示を実施。
株式会社THINGS.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今村知嗣）は、Apple Vision Pro向けイマーシブ・ビデオの体験を含むブース展示を、Zepp DiverCity Tokyoにて実施いたしました。
特設ブースでは、THINGS.が手がけた歴代のPaleduskのミュージックビデオのポスターが展示され、
Paleduskの世界観を存分に味わうことができる空間が演出されました。
本体験イベントは、ファンクラブ会員限定の抽選制イベントとして開催され、9月16日にSpotify O-EASTで行われたPALEDUSKの楽曲『HUGs』のライブ映像を、Apple Vision Proでのイマーシブ・ビデオ体験として提供いたしました。来場者には、まるでその場にいるかのような臨場感と高い没入感を提供し、来場者から高い評価を得ております。
本展示で体験いただいたPaledusk HUGs イマーシブ映像のフルVerは、
Vision Pro App【Amplium】にて公開中
アプリURL：https://apps.apple.com/app/amplium/id6612011166(https://apps.apple.com/app/amplium/id6612011166)
Apple Vision Pro向けの映像コンテンツ制作や、体験設計にご興味のある方は、株式会社THINGS.までぜひお問い合わせください。
【THINGS.】
トータルディレクションを得意とし、企画立案から制作までをワンストップでプロデュースする。4つの特徴のユニットを有するクリエティブプロダクションで、常に憧れに挑み続ける。
- MONOS. : クリエティブディレクション(実写映像/写真、グラフィックデザイン)
- CASANE : アニメーション、CG
- BRUME. : ライブ収録、イベントリキャップ
- emmett. : イマーシブ
HP：https://www.thingsjp.net/
【お問い合わせ】
プレスリリース内容
イマーシブビデオの制作に関する問い合わせ
info@thingsjp.net
会社概要
会社名 ：株式会社THINGS.
代表者 ：今村知嗣
設立 ：2017年11月
所在地 ：東京都渋谷区代々木5-38-7 オリーブビル代々木1F
事業内容：クリエイティブ企画制作(映像、写真、デザイン、CG) / イベント収録配信 / VRコンテンツ企画制作
URL ：https://www.thingsjp.net/