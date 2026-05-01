日本の中小企業、87.4％が「WEBで失敗」している。その孤独に、隣人が気づいたとき── 社会は変わりはじめる。

株式会社ガーディアン

知り合いの中小企業のHP失敗を「発見」し、改善へつなぐ──"みんな"が動けば、87.4%は変わる。

01 リリース概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_1_8fabfba5f8155950ad227ad8319db416.jpg?v=202605020551 ]

株式会社ガーディアン（代表取締役：青山裕一、所在地：東京都中央区京橋）は、中小企業のWEBサイトが抱える構造的課題を、"みんな"の力で解決する新制度「SCSC Partner── "みんな"参加型のパラディン・サークル（Paladin Circle）──」を正式リリースいたします。

本制度の本質は「副業プログラム」ではありません。日本全体の中小企業87.4％がWEBで失敗しているという社会課題に対し、専門知識を持たない"みんな"が「気づきの橋渡し役」として参加する、"みんな"参加型WEB支援システムです。

参加資格は不要。無料登録後、LINE一本で活動を開始できます。

なぜ、今なのか。

2026年版中小企業白書は、中小企業の労働分配率が既に8割近い水準にあることを報告した。経営余力はほぼ限界である。そのような状況で、中小企業にとって重要な集客基盤であるWEBが機能不全に陥ったままであることは、もはや個社の経営問題ではなく、日本経済全体の構造的損失である。

専門家だけでは、294万社には届かない。行政だけでは、スピードが追いつかない。必要なのは、信頼という武器を持つ"みんな"の参加である。2026年、ガーディアンはその確信のもとにSCSC Partnerを正式始動させる。

02 背景 ── 「87.4%の失敗」という社会課題

この数字は、机上の推計ではない。15年分の診断データから見えた現実である。

株式会社ガーディアンは2011年の創業以来、74,000件を超える中小企業ホームページを制作・運用してきた。その過程で蓄積された216,500サイトの診断データを、集客・接客・信用担保・ゴール導線・セキュリティ防衛・制作品質・改善体制の7基準で判定した結果、すべての基準を満たしたサイトはわずか12.6%。つまり87.4%が「本来機能すべき状態にない」という現実が浮かび上がった。

この7基準は、いわば「ホームページが本当に機能するための最低条件」である。1つでもNGがあれば「成功できない状態」──どれだけ良いサービスを持つ企業でも、穴の空いたバケツに水を注ぎ続けることになる。

さらに深刻なのは「失敗の多重化」である。87.4%の失敗サイトのうち、2つ以上の基準で同時に失敗しているサイトは約83%。平均すると7基準のうち3.8個でNGとなっている。「少し足りない」のではなく「根本的に機能していない」のが実態だ。

87.4%を日本全体に当てはめると

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_2_6976ceefcf7d763a7a39df80e809cf2a.jpg?v=202605020551 ]

※ 失敗率87.4%・多重失敗率83%・平均NG数3.8個は、株式会社ガーディアン自社調査（2011～2026年累計・約216,500サイト診断データ）に基づく。HPへの期待値67.5％・実現方法認知率6.8％は、株式会社ガーディアンが2024年に実施した「中小企業ホームページ意識調査」に基づく。中小企業数・雇用比率・労働分配率は、中小企業庁「2026年版中小企業白書」等を参照。

これは経営者の怠慢ではない。5層の構造的責任がある。

● 【第一層】WEB業界が課してきた4つの「入場料」── 専門用語の壁、高額初期費用、長期拘束、成果の不可視化

● 【第二層】「自己責任論」による社会の無関心 ── 9割近くが失敗している構造的不公正が隠蔽されてきた

● 【第三層】支援制度の機能不全 ── 商工会議所・中小企業庁・信用金庫・税理士などは、「ホームページで困っている」という具体的な悩みを十分に受け止めきれないケースも多い

● 【第四層】経営者に植え付けられた「諦め」── 繰り返す失敗が生む学習性無力感

● 【第五層】最深層の不教育 ── HPの「作り方」は教えても、HPの「意味」は誰も教えなかった

"失敗"の連鎖は、一社にとどまらない。

HP機能不全 → 新規顧客獲得の停滞 → 売上低下 → 賃上げ停止 → 採用凍結 → 社員疲弊・離職 → さらなる売上低下──。2026年版中小企業白書は、中小企業の労働分配率が既に8割近い水準にあると報告している。中小企業が雇用する日本人は全体の約7割。87.4%の失敗は、日本で働くすべての人の問題である。

地域経済への波及はさらに深刻だ。工務店が弱れば建材店も弱り、飲食店が弱れば農家が困る。最も理不尽なのは、本質を持った企業が地方にこそ多いという事実である。その本質が、壊れたホームページの向こう側で誰にも届かないまま消えていく。87.4%とは、日本の潜在力が封印されていく「速度」である。

03 SCSC Partnerが「副業制度」ではない理由

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_3_ff40cbd0b937808d5f7c8a13b35f8ce4.jpg?v=202605020551 ]

SCSC Partnerは、金稼ぎ目当ての副業制度ではない。日本中小企業の87.4%がWEBで失敗しているという負の連鎖を断ち切るために設計された、"みんな"参加型の社会変革プログラムである。「いいことをした人にちゃんとお金が入る」という仕組みこそが、持続可能な社会貢献を可能にする。

「社会の雑巾たれ。そして、一人ではない。」

私が一人で全国の中小企業を守ることはできない。だからこそ、この雑巾を"みんな"と共有したい。Paladinが守るのは経営者の孤独だけではない。Paladin自身の孤独も救う。

株式会社ガーディアン 代表取締役 青山裕一

―― 以下、制度の詳細 ――

04 制度設計の全体像 ── Paladinの活動フロー

１. ドアノック：60秒で「87.4%の一員」を可視化する

Paladinの活動は、リアルタイムHP診断「新・七つの大罪」から始まる。知り合いの経営者のスマートフォンで60秒操作するだけで、7つの観点の粗検査が完了し、NG箇所が赤く浮かび上がる。

NG箇所が一つでも出た瞬間、Paladinはこう語りかける──「やっぱり、あなたも87.4%の一員！あなたの会社のホームページを良くしてゆきましょう」

この一言が、「なんとなくうまくいっていない気がする」という経営者の漠然とした不安を、初めて数字で理解させる。これは売り込みではない。「気づきの機会」を配る行為である。

２. 本格診断への誘導：無料「新・77's Check!!」

次のステップは、無料本格診断ツール「新・77's Check!!」への案内。「新・七つの大罪」より深く、ホームページの現状を多角的に可視化する。診断結果を目の当たりにした経営者に「変えられるかもしれない」という希望が生まれ、その希望が「決意」に転化した時、紹介は自然に成立する。

３. 報酬設計：4パターンで「動いた人が報われる」

SCSC Partnerの報酬は、紹介するサービスの種類によって4つのパターンがある。いずれも「成果が出た時に報われる」設計であり、ノルマも強制もない。



パターンA 月額サブスク型サービス（SCSC、SCSC EC、業界特化型サービス等

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_4_1023a02ad5b41b4db3aa3b630e918ee9.jpg?v=202605020551 ]

パターンB スポット型サービス（Legal Check 各プラン等）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_5_ce7cf7ec09e6db95384e3aa480988121.jpg?v=202605020551 ]

パターンC SCSC CUE（3段階累積報酬）

パターンD プランアップ追加報酬（SCSC CUE成約後にSCSC 3.2以上へ昇格＋3ヶ月継続）

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_6_0455c72b79b6af569a381c5daf647af0.jpg?v=202605020551 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_7_3f2a87f21b7629738ab9fba9a2d21930.jpg?v=202605020551 ]

４. 称号制度：Paladinという「生き方の肩書き」

ランク称号は「シルバー」「ゴールド」ではなく、Paladin（パラディン）。これは社会的地位・職業・収入と完全に独立した、「自分の生き方そのもの」を表す称号として設計されている。ホステスであっても、主婦であっても、公務員であっても、Paladinであることは等しく誇らしい。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_8_7a18f8efb9786e7353e8557c655eeacd.jpg?v=202605020551 ]

５. 6ヶ月ルール：「覚悟の確認」という制度的誠実さ

半年間に1件の紹介もない場合はいったんお休みいただく「6ヶ月ルール」を設けている。これは罰ではなく、「行動する同志のための場所」という理念の制度化である。いつでも戻ってきていただけるが、登録だけして動かない会員でネットワークが膨らむよりも、実際に動く人だけが残るネットワークの方が、87.4%を救う力を持つ。

05 こんな人がPaladinになる ── 「信頼チャネル」を持つすべての"みんな"

SCSC Partnerが想定する参加層は、一般的な副業ビジネスとは根本的に異なる。専門知識は不要。広告では絶対に買えない「個人の信頼」こそが、最大の武器である。

06 Paladinに起こる6つの感情変化

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_9_896785cf0be384fa5321f45ce2535b41.jpg?v=202605020551 ]

SCSC Partner制度は、単なる報酬プログラムではない。参加者の内側に段階的に芽生える6つの感情を精密に設計した「感情装置」である。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_10_701f4a4b731bab755932117d945fe6c7.jpg?v=202605020551 ]

これら6つの感情は、最終的に一つの言葉に収束する──「自分は、もう一人ではない」

07 社会的意義 ── 「地方創生」の実装手段として

08 代表メッセージ

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_11_e5ced6b9bd042d6bb1fabd33080d66f4.jpg?v=202605020551 ]

「社会の雑巾たれ。そして、一人ではない。」

雑巾は最も汚れた場所を黙々と拭き続ける。華やかではなく、賞賛もされない。しかし雑巾がなければ社会は汚れたままである。日本中小企業のWEB環境は、まさに「最も汚れた場所」だった。誰もが気づいているのに、誰も本気で拭こうとしなかった場所。

ガーディアンに辿り着いた企業は救える。しかし辿り着けないまま埋もれていく企業が、この日本に何百万社あるのか──。この問いがSCSC Partnerの出発点だった。私が一人で全国の中小企業を守ることはできない。だからこそ、この雑巾を"みんな"と共有したい。

Paladinが守るのは経営者の孤独だけではない。Paladin自身の孤独も救う。「自分は一人ではない」という感覚を、参加するすべての人に手渡す。それがSCSC Partnerという制度の、本当の意義である。

株式会社ガーディアン 代表取締役 青山裕一

09 制度概要

10 プレスリリースロードマップ

10 会社概要

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_12_75c77d2fa128453893720fb1038a7667.jpg?v=202605020551 ][表13: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_13_69fc7835d992a14f363d616ee57e59fd.jpg?v=202605020551 ][表14: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/41_14_33339aa175e00f66860f3dbd7be948f5.jpg?v=202605020551 ]