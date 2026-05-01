株式会社リアレーション、マネジメント事業「インキュベーション」を株式会社Uniiiqueに統合

株式会社リアレーション

株式会社リアレーション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山城裕司）は、当社が展開するマネジメント事業「インキュベーション」を、株式会社Uniiique（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 翔太）へ事業統合することをお知らせいたします。

これに伴い、山之内すずをはじめとするインキュベーション所属タレントはUniiiqueへ移籍し、両社の連携の上、より専門性の高い支援体制で活動を継続・拡大してまいります。

■本件の背景と目的

この度のマネジメント事業統合は、両社が持つノウハウやリソースを集約し、タレントIPのマネジメント体制を戦略的に強化することを目的としています。

急速に変化するエンターテインメント業界において、タレント一人ひとりの個性を最大化し、多角的な事業展開を加速させるためには、より専門的かつ強固なバックアップ体制が不可欠です。当社が築いてきたタレント基盤と、Uniiiqueが培ってきたSNSプロデュース力を融合させることで、次世代のエンターテインメント創出に邁進してまいります。

■所属タレントの移籍および今後の体制について

本件に伴い、山之内すずを含むインキュベーション所属タレント（一部）がUniiiqueへ移籍いたします。

【移籍する主なタレント】

山之内すず

2001年10月3日 兵庫県神戸市生まれ。

2019年AbemaTVの恋愛リアリティーショー「白雪とオオカミくんには騙されない(ハート)」の出演をきっかけに芸能界デビュー。

SNS総フォロワー数は100万人を超え、現在ではTVCM、地上波テレビ番組、更に映像作品など様々な分野で活動の幅を広げている。

藤田みあ

2006年6月9日生まれ、京都府出身。

Popteen専属モデルを務めており、さまざまなファッションショー

に登場するほか、ショートドラマにも出演するなど多岐にわたって

活躍している。

キュートな笑顔と天真爛漫な性格でファンを惹きつける。SNSでは

ファッション、メイク、ライフスタイルなどを発信し、等身大の魅

力を広く届けている。

モデルの他にタレント、役者としても活動の幅を広げ、多方面で躍

進中。

Kirari

1999年10月16日生まれ、愛知県出身。

女子中高生に人気のYouTubeチャンネル「MelTV」のメンバーとし

て活躍。

フジテレビ「めざましテレビ」イマドキガールとして出演していた

ほか、プリ機「yumecoi」やカラコン「LARME」のビジュアルモデルを務めるなど、幅広い分野で活動。

書道師範代の資格を持ち、その腕前をSNSでも発信している。

ファッションショーの出演、ブランドのイメージモデルやSNSを中

心に活躍の幅を広げる、注目のモデル・タレント。

他、インキュベーション所属タレント

■お問い合わせ先および連絡先の変更について

本統合に伴い、タレントに関する案件のご相談、お問い合わせ窓口が以下の通り変更となります。

新窓口： 株式会社Uniiique

新住所： 〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-30 KTビル3階

新電話番号： 03-6805-1776

メールアドレス： contact@uniiique.jp

※2026年5月1日以降のご連絡より、上記新連絡先にて承ります。

■株式会社リアレーションについて

リアレーションは、企業の商品やサービスにおけるマーケティング課題を「クリエイティブ×コンテンツ・IP」の力で解決する会社です。

SNSを活用したプロモーションにおいては「何を」、「誰が」、「どこで」発信するかが非常に重要です。

リアレーションはSNSマーケティング・プロモーションに特化した会社として、話題づくりやファンづくり、認知拡大や販売促進などの効果を最大化するために、企画から実施まで一気通貫のサービスを提供しております。

また広告事業部に加え、自社や他社に所属するタレントやインフルエンサーのSNSのプロデュースを行うことで顧客の要望に沿った形で柔軟な対応を行えることも自社の強みとなっています。

URL：https://realation.jp/

■株式会社Uniiiqueについて

「もっと自由に。もっと楽しく。」をビジョンに掲げ、東京と福岡を拠点としたタレントの“個性”を最大限に創出するプロダクションとして、所属タレントの個性に寄り添ったマネジメントおよびプロデュース事業を展開しています。

URL：https://uniiique.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社リアレーション 広報担当

Email：pr@realation.jp

Web：https://realation.jp/