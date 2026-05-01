AI投資「ROBOPRO」、2026年オリコン顧客満足度(R)調査「ロボアドバイザー」ランキングで初の第1位を獲得

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」 ）が提供するAI投資「ROBOPRO(R)」は、2026年オリコン顧客満足度(R)調査の「ロボアドバイザー」ランキングで初の第1位を獲得しました。

また評価項目別ランキングにおいても、「サイト・アプリの使いやすさ」「商品設計」「運用設定のしやすさ」「運用実績の納得感」「提供情報」の5項目で第1位という結果でした。

オリコン顧客満足度(R)調査とは、株式会社oricon MEが第三者の立場で、実際のサービス利用者のみを対象に実施するアンケート調査です。

ロボアドバイザーの中でも「ROBOPRO」は、AIが相場上昇・下落を予測し、その予測を基に投資配分をダイナミックに変更する点に特徴を持つ、極めて独自性の高いサービスです。親会社である株式会社FOLIOホールディングスでは、先月総取扱資産残高*が1兆円を突破し、「ROBOPRO」の運用戦略はその成長をけん引してきました。現在では、「ROBOPRO」の運用アルゴリズムを投資信託や投資一任サービスなど複数のチャネルに展開し、多様なニーズにこたえる商品を提供しています。

FOLIOは今後もより多くのお客さまに「ROBOPRO」をお使いいただけるよう、引き続き相場対応力の高い「AI投資」を実現し、皆さまの資産形成に貢献してまいります。

【「オリコン顧客満足度(R)調査 ロボアドバイザー」の調査概要】

調査主体：株式会社oricon ME

調査形態：インターネット調査

調査回答者：4,353人

調査企業（サービス）：10

調査期間：2026/01/05～2026/01/15、2024/12/18～2025/01/06、2024/01/16～2024/01/24

調査対象者：性別-指定なし、年齢-18～84歳、地域-全国

条件-以下の条件すべてに当てはまる人

1) 現在、ロボアドバイザーを利用しており、1年以上運用を行っている

2) WEBサイト上で口座開設を行った

定義：金融庁の登録を受けている事業者の内、インターネット上で、ユーザーのリスク許容度や運用目的からポートフォリオを自動で作成し、投資商品の売買や、相場状況に応じたリバランスを自動で行う投資一任型の資産運用サービスを提供している企業

*「総取扱資産残高」：株式会社FOLIOホールディングスの子会社が関与する資産の残高合計であり、具体的には「FOLIOがお客さまからお預かりしている資産（投資一任運用サービスでの運用資産を含む）」、「銀行・証券会社等の金融機関における、4RAPを活用した投資一任運用サービスでの運用資産」、「株式会社FOLIOホールディングスの子会社が投資助言業を行っている金融商品の資産」の合計金額を指します。

「ROBOPRO(R)」は株式会社FOLIOの登録商標です。

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL：https://folio-hd.com

■株式会社FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町 4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015年12月10日

URL：https://folio-sec.com