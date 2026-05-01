株式会社クリエイトパートナー 代表 久原啓史が始動。高級タワーマンションを「ホテルライク」に再生する、家具付きリノベーション販売事業を本格展開。

株式会社クリエイトパートナー

株式会社クリエイトパートナー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：久原啓史）は、都心・湾岸エリアの高級タワーマンションに特化した「ホテルライク・リノベーション」事業を開始いたします。資産価値の高い物件を、プロのデザイナーが家具・調度品までトータルコーディネートし、リノベーション済み物件として販売。あわせて、既存オーナー向けのリフォーム請負も強化いたします。

【事業の背景：時短とラグジュアリーの両立】

代表の久原啓史は、多忙なビジネスエリートや富裕層が抱える「物件購入から入居・家具選定までのタイムラグと手間」という課題に着目。ホテルにチェックインするように、最高級の空間へ即入居できる「家具付きフルリノベーション」という新たな価値を提案します。

【クリエイトパートナーが提供する3つの価値】

ホテルライクな空間設計：間接照明、石材の壁面、特注の建具など、非日常を日常に変える五感に訴えるデザイン。

厳選された輸入家具のパッケージ提供：空間に合わせたサイジングのソファやダイニング一式を標準装備。入居初日から「完成された美しさ」を享受できます。

資産価値の最大化：単なる修繕ではなく、物件固有の魅力を引き出すバリューアップを行い、将来的な出口戦略（再販）も見据えたリノベーション。

【代表 久原啓史のコメント】

「家は単なる住居ではなく、心身を癒し、次への活力を養う聖域であるべきです。我々はタワーマンションという資産を、ホテルライクな意匠によって次世代の邸宅へと昇華させます」

不動産事業

株式会社クリエイトパートナー 代表取締役 久原 啓史

https://high-rise-condo.com/

未来型富裕層向け会員制ゴルフ場

SANCTUARY

https://sanctuary.ceo

株式会社ギフトホールディングス 代表取締役 大黒 圭太

http://gift-g.com//