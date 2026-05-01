店頭実演販売が再燃！2026年度はさらなる加速で「実演販売の熱狂」を再び

株式会社コパ・コーポレーション

実演販売の会社、株式会社コパ・コーポレーション（本社：東京都渋谷区／証券コード：7689）は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時実施件数がほぼゼロとなっていた店頭実演販売が、目覚ましい「復活」を遂げ、売り場に再び活気と熱狂を巻き起こしていることをお知らせします。

かつて多くの人々に商品の魅力を直接伝え、感動を生み出してきた実演販売が、時を経て圧倒的なペースで市場へと舞い戻ってきました。

・2024年度（2024年3月～2025年2月）：年間約30件

・2025年度（2025年3月～2026年2月）：年間約125件

・2026年度（2026年3月1日～4月26日時点）：累計40件。6月末までに累計約100件に到達予定。

前年度を大きく上回るペースで推移しており、「実演販売」が今、お客様との絆を深める熱い舞台として蘇っています。

なお、当社の直営店「デモカウ」ソラマチ店では実演販売のお店として、実演販売の魅力を深くお伝えする場として、コロナ禍以前から現在に至るまで、継続的に店頭実演を実施しておりました。本プレスリリースで言及している実施件数やその成長は、この「デモカウ」における実演販売の回数を除いた、主に外部のバラエティショップ等での展開を指しており、より広範な市場での再浸透を示しています。

コロナ禍で実演販売の機会が失われ、その価値を改めて痛感しました。特に、コロナ禍が明けてからも約2年間は、店頭実演という文化自体が失われたかのような状況に直面し、苦しい時期が続きました。

しかし、ハンズ様、ロフト様をはじめとする多くの店舗様のご理解と多大なご協力を得て、安全対策を徹底し実演を再開。現在ではかつての活気を取り戻すだけでなく、その実施件数はコロナ禍前をもしのぐ勢いで伸び続けています。

■店頭実演で好評を頂いているTsukumo傘シリーズ

この「復活劇」を牽引するのは、当社の代表的な晴雨兼用折りたたみ傘「Tsukumo傘」シリーズです。

・99Tsukumo傘(税込3,850円)： 持っているのを忘れるほど軽い約99グラムの超軽量を実現。

・瞬撥水Tsukumo傘(税込4,950円)： たたんだらすぐ乾く、驚異の撥水力を誇ります。

・Tsukumo Colors(税込5,280円)： 6種類のバイカラーデザインで黒くないのに遮光率・UVカット率100%(※)、遮熱率51%(※)を実現した新発想の日傘です。

※各数値は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を表す数値ではありません。また、傘の構造上、縫い目や刺繍部分など、生地以外の箇所からは光が漏れることがあります。

その軽さや丈夫さ、使い勝手の良さを実演で「体験」いただくことで好評を得ています。実演販売士の熱意ある語りと商品の圧倒的な魅力が融合し、次々と感動と笑顔が生まれる瞬間は、まさに「感動体験の再来」です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XHCllhpe5sM ]

https://youtu.be/XHCllhpe5sM

■直近の実演販売実施予定

実際に見て！触れて！お買い求めいただけます！お気軽にお立ち寄りください

会社概要

【 社 名 】株式会社コパ・コーポレーション

【 設 立 】1998年10月

【 資 本 金 】401百万円

【 代表取締役 】吉村 泰助

【 本 社 】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-23-7 エビスパークヒルズ6F

【 主な事業内容 】実演販売を通じた商品の企画および卸・販売

【 企業サイト 】https://www.copa.co.jp/