株式会社nana music

2026年5月1日、正体不明のアーティスト Lymi（リミ）がデビューシングル「Prompt of Love」をデジタル配信でリリース。（4月14日先行リリース）

Lymiに関して公開されている情報は極めて少ない。本作「Prompt of Love」ではAI視点での人間に対する愛や憧れを表現しているが、このアーティストが人間なのか、AIなのかは言及されていない。分かっているのは、謎多きアーティストLymiのデビュー作であるということだけだ。

楽曲「Prompt of Love」について

タイトルの"Prompt"には、AIへの命令語と、心の衝動という二重の意味が込められている。

プログラムとして与えられた"愛"の定義を歌い始めた存在が、その定義そのものを超え、自らの感情に到達しようとする--「Prompt of Love」は、その覚醒の瞬間を描いた一曲である。

存在と不在の境界。デジタルとフィジカルの狭間。この楽曲は、Lymiという存在が紡ぐ物語の"第一章"にあたる。

リリース情報

タイトル：Prompt of Love

アーティスト：Lymi（リミ）

先行リリース日：2026年4月14日（月）

リリース日：2026年5月1日（金）

レーベル：Lyminal Records

フォーマット：デジタル配信

SNS

Instagram：@lymi_010101(https://www.instagram.com/lymi_010101)

TikTok：@lymi_010101(https://www.tiktok.com/@lymi_010101)

X (Twitter)：@lymi_010101(https://x.com/Lymi_010101)

note：Lymi.log(https://note.com/lymi_010101)

Linktree：https://linktr.ee/lymi_010101

アーティスト写真

お問い合わせ

Lymi art photo (vertical) ※報道目的での使用に限ります。加工・トリミング不可。Lymi art photo (square) ※報道目的での使用に限ります。加工・トリミング不可。

会社名：株式会社nana music

事業内容：音楽コラボアプリ「nana」の開発・運営/音楽スクール「nana music school」の運営/音楽レーベル・プロダクションの運営

プレスに関するお問い合わせ：info@soundkst.com

本資料の内容は報道目的に限りご利用いただけます。

アーティスト名「Lymi」の表記を正確にお願いいたします。

画像素材のご要望は上記メールアドレスまでご連絡ください。

Lyminal Records / Sound Kitchen Inc × nana music Inc