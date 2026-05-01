『ムーミンの箱庭アプリ』5月のランキングイベント開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズのスマートフォン向け箱庭アプリ『ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～』では、5月1日より「5月のランキングイベント」を開催いたします。

・ストアのURL

App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/moomin/id958904868

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppingames.moo

■イベント開催期間

期間：5月1日(金) 14:00 ～ 5月10日(日) 23:59

■イベント内容

マップのお願いをかなえてごほうびをもらおう！

さらにお願いをかなえる毎に貰えるイベントptを集めてランキングに参加

ランキングで上位に入賞すると豪華な新作広場デコが貰えるよ♪

◾ランキングイベントのごほうび紹介

マップのお願いを全てかなえると

激レアデコの「ムーミンママとニンニのベンチ」が貰えるよ♪

さらにイベントptを集めてランキングで上位入賞すると新作広場デコ「舞台の準備」が貰えるよ♪

※「舞台の準備」にはノーマル、レア、激レアの3種類のレアリティがあります。

※ 順位によって貰える「舞台の準備」のレアリティが変化します。

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17345/table/627_1_9f193c2f4dd4322c0d554a114a373e36.jpg?v=202605021251 ]

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームデベロッパー。

人気キャラクターをお借りしてソーシャルゲームを数多くリリースしています。

代表作に「ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～（400万DL）」、

「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発(260万DL)」など。

本 社： 東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代 表 者： 代表取締役社長 CEO 谷口 祐一郎

設 立： 2012年7月2日

事 業 概 要： ソーシャルゲームの企画・開発・運営

会社ＨＰ： http://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「IOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、

ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で

登録されたApple Inc.の商標です。