スタジアムシティホテル長崎「Summer Mirage-夏風が運ぶ、食の魅惑-」を開催

株式会社 ジャパネットホールディングス

スタジアムシティホテル長崎の各レストランでは、夏の特別企画「Summer Mirage-夏風が運ぶ、食の魅惑-」を開催いたします。テーマは「Summer Mirage」。夏風が心地よく吹き抜ける季節にふさわしい、幻想的で思わず引き込まれるような一皿をご用意いたしました。 スタジアムを臨むロケーションとともに、日常を離れた魅惑のダイニング体験を心ゆくまでお愉しみください。

■レストラン＆バー5店舗で味わう、夏を彩る特別メニュー

館内5つのレストラン＆バーでは、夏の訪れを彩る期間限定の特別メニューを提供します。旬の素材が息づく和会席をはじめ、海の旨味を閉じ込めたパスタ、南国の色彩が躍るトロピカルなアフタヌーンティーや涼やかなカクテルまで。厳選された夏の恵みがテーブルを鮮やかに引き立てます。

期間：2026年5月16日（土）～8月15日（土） ※店舗により、実施期間が異なります。

場所：スタジアムシティホテル長崎内 各レストラン＆バー

詳細はこちら： https://www.nagasakistadiumcity.com/stadiumcityhotel/hotel_topics/45172/

JAPANESE DINING 洵

◇季節の会席 11,000円

提供時間：ディナー

夏の暑さが続く季節にも、心地よくお食事をお楽しみいただけるよう、酸味や香りを活かしたさっぱりとした味わいを中心に構成した会席。 梅や酢の物で食欲をそっと引き出す前菜から、旬を迎える鱧のお椀、長崎の海の恵み、季節の野菜。 温かい料理と冷たい料理を織り交ぜながら、お酒とともにゆっくりと味わっていただく流れを大切にしています。 見た目の涼やかさ、口にしたときの軽やかさ。 夏ならではの日本料理を、一皿ずつお楽しみください。

＜コースメニュー・ピックアップ＞

季節の5種盛り

一品ずつ趣向を凝らし、四季の移ろいを一皿に凝縮した五選。中でも数時間練り上げた「自家製胡麻豆腐」は格別。お箸を押し返すほどもちもちとした弾力と、力強い香りが絶品です。

鱸のグリル 和風トマトソース

香ばしく焼き上げた鱸に、煮詰めたトマトの旨味と色とりどりの夏野菜を添えて、洋の趣をまといながらも、味わいはやさしい和の仕立てに。

【レストラン情報】

場所：スタジアムシティホテル長崎14F

営業時間：11:30-15:00（LO 14：00）17:30-22:00（LO 20:00）

定休日：木曜日（臨時休業日あり）

RISTORANTE Alporto NAGASAKI

◇CENA Speciale 15,400円

提供時間：ディナー

日本イタリア料理界の先駆者、片岡護シェフが監修する全12品の贅沢なコース。旬の素材が溶け合う自慢のパスタをはじめ、移ろう季節を多種多彩な一皿で少しずつ愛でる、特別なフルコースをご堪能いただけます。島原の野菜や長崎の魚介など、厳選された素材の持ち味を最大限に引き出した逸品の数々を、ソムリエが選ぶ至極のワインとともに。スタジアムを臨む洗練された空間で、日常を離れ、心ゆくまで特別な夏のひとときをお過ごしいただけます。

＜コースメニュー・ピックアップ＞

生雲丹が乗ったイカスミパスタ

長崎産ヤリイカと生雲丹が溶け合う贅沢な一皿。香味野菜と魚介の旨味が凝縮されたイカスミソースがパスタに絡み、イカの弾力と雲丹のまろやかな旨味が奥深い味わいを生み出します。

※コース料金に＋550円でお選びいただけます。

長崎産マグロと彩野菜のタルタル

長崎産マグロを、ズッキーニやトマトなどの夏野菜とともに。みずみずしい彩りが、夏の気配を運びます。

【レストラン情報】

場所：スタジアムシティホテル長崎7F

営業時間：11:30-15:00（LO 13:30）17:30-22:00（LO 20:00）

定休日：火曜日（臨時休業日あり）

CAFES & DINERS V.VERDE

◇Menu SAISON 8,500円

提供時間：ディナー

南フランス・プロバンス地方の陽光を思わせる、軽やかな夏のカジュアルフレンチ。素材の声を大切に、シンプルかつ丁寧に仕上げた一皿をご用意いたしました。 長崎産の鮮魚や長崎和牛など、地元の厳選素材を主役に迎えた特別なコース。開放感あふれるダイニングで、V.VERDEならではの夏のひとときを心ゆくまでお過ごしください。

＜コースメニュー・ピックアップ＞

長崎産魚のグリル

長崎で水揚げされた鮮魚を香ばしくグリル。魚の旨みを引き立てるほうれん草のピューレを合わせ、爽やかな味わいに仕上げました。

長崎和牛のグリル

やわらかな口当たりが魅力のランプ肉を、丁寧に焼き上げ。胡椒の香りを効かせたソースをアクセントに、夏でも楽しめる一皿です。

◇夏のアフタヌーンティー 5,500円

期間：7月1日（水）～8月31日（月）

南国の雰囲気が漂う、アフタヌーンティー。トロピカルフルーツを使ったスイーツや、スパイスの香りを効かせた軽食セイボリーなど、夏らしい味わいを楽しめるメニューをご用意しました。カラフルで軽やかなメニューとともに、穏やかな午後のひとときをお届けいたします。

内容：

ココナッツムース／マンゴースープ／桃のショートケーキ／レモンタルト／V.VERDE特製 カツカレーバーガー／焼きとうもろこしのコーンスープ ビーフコンソメ／スパニッシュオムレツ ラタトゥイユ添え／ばってん鶏のクリスピーチキン マンゴーチリソース

【レストラン情報】

場所：スタジアムシティホテル長崎7F

営業時間：

・ランチ 11:00-15:00（LO 14:30）

・アフタヌーンティー（2部制・完全予約制）１.11:30-13:30(LO 13:00) ２.14:00-16:00(LO 15:30)

・カフェ 15:00-17:00（LO 16:30）

・ディナー 17:00-22:00（LO 20:00）

定休日：不定休

※アフタヌーンティーは完全予約制で、ご予約は前日の12時までの受付となっております。

LES CINQ SENS

◇Menu Fruit de Mer：18,000円

長崎の海と大地が育んだ、旬の食材を盛り込んだ季節のコース。 生産者のもとを訪ねて出会った素材の魅力を、フレンチの技法で丁寧に引き出します。炭火の香りや、料理ごとに広がる旨味とともに、 この土地ならではの味わいと、ゆったりと流れるひとときをお楽しみください。

＜コースメニュー・ピックアップ＞

旬魚のマリネ雲仙ゴールドラッシュのムースコンソメジュレ キャビア添え

雲仙産トウモロコシの澄んだ甘みを、芯の出汁まで活かして軽やかなムースに。直火で炙った旬魚と旨みを凝縮したジュレが重なり、豊かな風味が広がります。

県産アワビのパートブリックローストノイリーソース

長崎産鮑となめらかな魚介ムース、旨みを凝縮させたトマトを生地の中に閉じ込め 、オーブンで香ばしく焼き上げました。白ワイン香るソースが、素材の豊かな風味をより一層引き立てます。

【レストラン情報】

場所：スタジアムシティホテル長崎7F

営業時間：17:30～22:00（LO 20:00）

定休日：水曜日（臨時休業日あり）

THE BAR NAGASAKI

◇旬のフローズンを贅沢に堪能する、フローズンカクテル 2,600円~

※時価の為、使用するフルーツによって異なります。

期間：5月16日(土)～8月30日(日)

長崎や九州の旬のフルーツをたっぷりと使用した、夏限定のカクテルです。巨峰、スイカ、マンゴーなど、色とりどりの果実から、今の気分にぴったりのものをお選びいただけます。甘さやアルコールの強さはお好みで調整でき、ノンアルコールでもその魅力を存分に味わっていただけます。ホテル最上階に広がる夜景とともに、ゆったりとしたひとときをお楽しみください。

※当日の仕入れ状況により、ご提供できるフルーツの種類が異なります。あらかじめご了承ください。

【レストラン情報】

場所：スタジアムシティホテル長崎14F

営業時間：火曜・水曜・日曜：20：00～24：00 (LO 23：30)

金曜・土曜：18：00～24：00 (LO 23：30)

定休日：月曜日・木曜日（臨時休業日あり)

※店舗により、実施期間が異なります。

※掲載メニューは一部です。

※価格はすべて税金・サービス込み価格です。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※臨時休業が入る場合がございますので、予めご了承ください。

＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/